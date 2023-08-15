Погода на июнь 2023 в Санкт-Петербурге

Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды на июнь 2023 года и предупреждают о сюрпризах природы в Санкт-Петербурге. Предлагаем узнать, к каким климатическим условиям нужно готовиться россиянам, проживающим в регионе северной столицы России.

Погода в Санкт-Петербурге в июне 2023 года

Июнь открывает туристический сезон в Санкт-Петербурге. Погода в эти дни наиболее комфортна для прогулок пешком и посещения различных экскурсий и достопримечательностей. Сидеть в гостинице при таких условиях – это самая плохая идея, ведь в июньские дни северная столица России раскрывается с иной стороны.

Очень часто в различных произведениях описывают погоду в Санкт-Петербурге как мрачную и дождливую. Но первый месяц лета оставляет совершенно противоположные впечатления. Продолжительность светового дня достигает 19 часов. К тому же у гостей столицы появляется возможность познакомиться с уникальным природным явлением – белыми ночами. Это неофициальный символ региона.

Гидрометцентр прогнозирует в июне 2023 года минимальное количество осадков. Ожидается не более 3 дней, когда пройдет дождь. Но даже такая погода не испортит впечатление о городе, ведь солнечных дней будет больше, чем пасмурных.

Отслеживая погоду, синоптики наблюдают температурные перемены и документируют их. Эти данные позволяют экспертам составлять ориентировочные прогнозы и довольно точно определять, какой будет погода в определенные периоды, помогают определять самые холодные и жаркие дни месяца и в какие годы ставились такие рекорды. В различные исторические периоды они были такими:

абсолютный минимум – +0,1°C (2 июня 1930 года);

абсолютный максимум – +35,9°C (23 июня 2021 года).

Синоптики считают, что погода в июне 2023 года будет близка к средним показателям, хотя нельзя полностью исключать сюрпризы природы. Предварительный прогноз позволяет заранее узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге, но для точных расчетов на отдельные дни месяца не хватает данных. Необходимая информация появится до наступления ожидаемой даты.

Согласно прогнозу, в начале лета погода в регионе начинает выравниваться, и различия в температуре в первой и второй половине месяца практически не ощущаются. Собираясь прогуляться вечером, необходимо одеваться по погоде. Ночи в Санкт-Петербурге могут удивить своей прохладой.

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Погода в Санкт-Петербурге на начало июня 2023 года

Первый месяц является довольно теплым месяцем для Санкт-Петербурга. А в последние годы июньские температурные показатели превышали июльские. Будут ли перемены в 2023 году, покажет время. Однако разрыв между ночной и дневной температурой все еще чувствуется. Собираясь прогуляться вечером по городу, стоит взять с собой теплую кофту и зонт. Переменчивая погода может удивить и испортить прогулочное настроение.

Средние температурные показатели:

днем – +19°C;

ночью – +13,3°C.

Таблица ниже показывает, какую погоду следует ожидать гостям и жителям Санкт-Петербурга. Из-за недостатка данных предварительный прогноз может отличаться от реальных климатических условий в этом месяце.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +18 +12 Солнечно 2 +17 +12 3 +18 +12 Незначительная облачность 4 +19 +14 Солнечно 5 +19 +14 6 +19 +13 7 +19 +13 8 +20 +13 9 +19 +14 Незначительная облачность 10 +19 +13 Осадки 11 +20 +14 Солнечно 12 +19 +14 Большие осадки 13 +20 +14 Незначительная облачность 14 +20 +14 15 +19 +13

Первая половина месяца будет немного холоднее, хотя эта разница практически незаметна на фоне отчетливо летней погоды. Влияние прохладной весны еще наблюдается в вечернее время. Погодные условия в первой половине июня будут выражены в равной степени в солнечных и пасмурных днях.

Погода в Санкт-Петербурге на конец июня 2023 года

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Во второй половине месяца происходят изменения, которые остаются практически незаметными на фоне установившейся теплой погоды. Перемены могут ощутить люди, предпочитающие вечерние и ночные прогулки. В этот период суток столбик термометра заметно возрастет.

Средние показания термометра:

днем – +20,7°C;

ночью – +15,1°C.

Таблица ниже демонстрирует, какой будет погода во второй половине июня 2023 в Санкт-Петербурге.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +19 +13 Солнечно 17 +20 +14 18 +21 +15 Облачно 19 +21 +16 Солнечно 20 +20 +15 Облачно 21 +20 +15 Солнечно 22 +20 +14 23 +22 +16 Осадки 24 +21 +16 Солнечно 25 +21 +15 Облачно 26 +21 +15 Солнечно 27 +21 +16 Облачно 28 +20 +15 Солнечно 29 +21 +14 30 +23 +17

По сравнению с первой половиной месяца, возрастает количество солнечных дней, происходят перемены и в температурных показателях. Средние значения увеличиваются на 1,7°С днем и на 1,8°C в темное время суток. Потепление ночью будет более заметным.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на июнь 2023 в Санкт-Петербурге. В этом месяце лето только начинает входить в свои права, но это уже сказывается на температуре и погодных условиях. Данный период будет идеальным для прогулок по городу и знакомства с достопримечательностями.

Фото Клео.ру