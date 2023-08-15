Погода на июнь 2023 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на июнь 2023.
Синоптики Гидрометцентра составили прогнозы погоды на июнь 2023 года и предупреждают о сюрпризах природы в Санкт-Петербурге. Предлагаем узнать, к каким климатическим условиям нужно готовиться россиянам, проживающим в регионе северной столицы России.
Погода в Санкт-Петербурге в июне 2023 года
Июнь открывает туристический сезон в Санкт-Петербурге. Погода в эти дни наиболее комфортна для прогулок пешком и посещения различных экскурсий и достопримечательностей. Сидеть в гостинице при таких условиях – это самая плохая идея, ведь в июньские дни северная столица России раскрывается с иной стороны.
Очень часто в различных произведениях описывают погоду в Санкт-Петербурге как мрачную и дождливую. Но первый месяц лета оставляет совершенно противоположные впечатления. Продолжительность светового дня достигает 19 часов. К тому же у гостей столицы появляется возможность познакомиться с уникальным природным явлением – белыми ночами. Это неофициальный символ региона.
Гидрометцентр прогнозирует в июне 2023 года минимальное количество осадков. Ожидается не более 3 дней, когда пройдет дождь. Но даже такая погода не испортит впечатление о городе, ведь солнечных дней будет больше, чем пасмурных.
Отслеживая погоду, синоптики наблюдают температурные перемены и документируют их. Эти данные позволяют экспертам составлять ориентировочные прогнозы и довольно точно определять, какой будет погода в определенные периоды, помогают определять самые холодные и жаркие дни месяца и в какие годы ставились такие рекорды. В различные исторические периоды они были такими:
- абсолютный минимум – +0,1°C (2 июня 1930 года);
- абсолютный максимум – +35,9°C (23 июня 2021 года).
Синоптики считают, что погода в июне 2023 года будет близка к средним показателям, хотя нельзя полностью исключать сюрпризы природы. Предварительный прогноз позволяет заранее узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге, но для точных расчетов на отдельные дни месяца не хватает данных. Необходимая информация появится до наступления ожидаемой даты.
Согласно прогнозу, в начале лета погода в регионе начинает выравниваться, и различия в температуре в первой и второй половине месяца практически не ощущаются. Собираясь прогуляться вечером, необходимо одеваться по погоде. Ночи в Санкт-Петербурге могут удивить своей прохладой.
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Погода в Санкт-Петербурге на начало июня 2023 года
Первый месяц является довольно теплым месяцем для Санкт-Петербурга. А в последние годы июньские температурные показатели превышали июльские. Будут ли перемены в 2023 году, покажет время. Однако разрыв между ночной и дневной температурой все еще чувствуется. Собираясь прогуляться вечером по городу, стоит взять с собой теплую кофту и зонт. Переменчивая погода может удивить и испортить прогулочное настроение.
Средние температурные показатели:
- днем – +19°C;
- ночью – +13,3°C.
Таблица ниже показывает, какую погоду следует ожидать гостям и жителям Санкт-Петербурга. Из-за недостатка данных предварительный прогноз может отличаться от реальных климатических условий в этом месяце.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+18
|
+12
|
Солнечно
|
2
|
+17
|
+12
|
3
|
+18
|
+12
|
Незначительная облачность
|
4
|
+19
|
+14
|
Солнечно
|
5
|
+19
|
+14
|
6
|
+19
|
+13
|
7
|
+19
|
+13
|
8
|
+20
|
+13
|
9
|
+19
|
+14
|
Незначительная облачность
|
10
|
+19
|
+13
|
Осадки
|
11
|
+20
|
+14
|
Солнечно
|
12
|
+19
|
+14
|
Большие осадки
|
13
|
+20
|
+14
|
Незначительная облачность
|
14
|
+20
|
+14
|
15
|
+19
|
+13
Погода в Санкт-Петербурге на конец июня 2023 года
Во второй половине месяца происходят изменения, которые остаются практически незаметными на фоне установившейся теплой погоды. Перемены могут ощутить люди, предпочитающие вечерние и ночные прогулки. В этот период суток столбик термометра заметно возрастет.
Средние показания термометра:
- днем – +20,7°C;
- ночью – +15,1°C.
Таблица ниже демонстрирует, какой будет погода во второй половине июня 2023 в Санкт-Петербурге.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+19
|
+13
|
Солнечно
|
17
|
+20
|
+14
|
18
|
+21
|
+15
|
Облачно
|
19
|
+21
|
+16
|
Солнечно
|
20
|
+20
|
+15
|
Облачно
|
21
|
+20
|
+15
|
Солнечно
|
22
|
+20
|
+14
|
23
|
+22
|
+16
|
Осадки
|
24
|
+21
|
+16
|
Солнечно
|
25
|
+21
|
+15
|
Облачно
|
26
|
+21
|
+15
|
Солнечно
|
27
|
+21
|
+16
|
Облачно
|
28
|
+20
|
+15
|
Солнечно
|
29
|
+21
|
+14
|
30
|
+23
|
+17
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Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на июнь 2023 в Санкт-Петербурге. В этом месяце лето только начинает входить в свои права, но это уже сказывается на температуре и погодных условиях. Данный период будет идеальным для прогулок по городу и знакомства с достопримечательностями.
Фото Клео.ру