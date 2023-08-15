Погода в Сочи на апрель 2023 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на апрель 2023.
В апреле 2023 года в Сочи вовсю наступает весенняя погода. Жители и гости курортной столицы смогут в полной мере насладиться теплыми деньками.
Погода в Сочи в апреле 2023 года
Апрель считается периодом межсезонья в южных регионах. Горнолыжные курорты уже начинают закрываться, а до приезда туристов на море остается еще несколько недель. Этот месяц станет самым подходящим для ознакомления с достопримечательностями, спокойного отдыха и экскурсий.
Погода в апреле 2023 года в Сочи уже начинает стабилизироваться. И хотя природа еще может преподнести сюрпризы, случаются они крайне редко. Температура воздуха в дневное время уверенно держится на отметке +15°C..+17°C, а в ночной период снижается до +9°C..+10°C. Вода прогревается в апреле до +10°C, и на купание могут решиться только подготовленные и закаленные люди. Погода будет преимущественно ясной, в редкие дни возможна облачность. Вероятность осадков крайне мала.
Информация о температуре, собираемая синоптиками, дает возможность определить, какие рекорды устанавливались в различные годы:
- абсолютный минимум – -5°C (4 апреля 2004 года);
- абсолютный максимум – +33.7°C (14 апреля 1915 года).
Регулярные наблюдения за температурой дают возможность синоптикам строить предварительные прогнозы на основе статистических данных. Однако такие расчеты бывают неточными из-за недостатка данных.
Погода в первой половине апреля будет более прохладной, все еще сказывается влияние предыдущего месяца. Зато ближе к третьей декаде условия все больше будут напоминать летние. Подробнее о том, какие изменения будут происходить в течение месяца, предлагаем узнать далее.
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Погода в Сочи на начало апреля 2023 года
Первые дни месяца будут достаточно прохладными для южных регионов страны. Влияние предыдущего месяца все еще ощущается, но с каждым днем слабеет. На термометре значения будут уверенно держаться в районе +13°C..+15°C в дневное время, и +9°C..+10°C ночью. Такие перепады следует учитывать при прогулках по вечерам и одеваться по погоде.
Средняя температура в начале апреля:
- дневная – +14.7°C;
- ночная – +9.7°C.
Таблица ниже показывает, какую погоду стоит ждать россиянам в Сочи в первой половине апреля 2023 года. Предварительный прогноз поможет составить планы на отдых, выбрать самые удачные дни для изучения местных достопримечательностей и проведения экскурсий.
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|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погода
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+15
|
+9
|
Небольшая облачность
|
2
|
+14
|
+10
|
3
|
+13
|
+8
|
Ясно
|
4
|
+13
|
+9
|
5
|
+15
|
+9
|
6
|
+16
|
+10
|
7
|
+17
|
+11
|
8
|
+16
|
+11
|
9
|
+15
|
+11
|
Небольшая облачность
|
10
|
+15
|
+9
|
11
|
+15
|
+10
|
Ясно
|
12
|
+12
|
+9
|
Небольшая облачность
|
13
|
+14
|
+10
|
Ясно
|
14
|
+15
|
+10
|
15
|
+15
|
+10
|
Небольшая облачность
Погода в Сочи на конец апреля 2023 года
Начиная с середины апреля произойдет небольшое потепление, однако заметным оно будет исключительно по столбикам термометра, значения которых вплотную приблизятся к отметке «20». Однако незначительная разница температуры не повлияет на ощущения.
Средние температурные показатели во второй половине апреля 2023 года:
- дневная – 16.8°C;
- ночная – 11.1°C.
Таблица показывает главные климатические изменения во второй половине месяца. Погода в этот период апреля 2023 года в Сочи станет по-настоящему весенней и даже немного летней.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погода
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+15
|
+9
|
Ясно
|
17
|
+16
|
+9
|
18
|
+19
|
+13
|
19
|
+17
|
+12
|
20
|
+15
|
+11
|
Небольшая облачность
|
21
|
+14
|
+9
|
Ясно
|
22
|
+14
|
+9
|
Небольшая облачность
|
23
|
+16
|
+9
|
Ясно
|
24
|
+16
|
+10
|
25
|
+17
|
+11
|
26
|
+19
|
+13
|
27
|
+17
|
+12
|
Небольшая облачность
|
28
|
+19
|
+13
|
Ясно
|
29
|
+19
|
+13
|
Небольшая облачность
|
30
|
+19
|
+13
|
Ясно
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Подведем итог
Синоптики обещают теплую и по-настоящему весеннюю погоду в Сочи в апреле 2023 года. Природа порадует жителей и гостей курортной столицы теплыми и солнечными днями. Этот месяц станет отличным периодом для посещения экскурсий и изучения достопримечательностей. А вот для купания в море время крайне неподходящее, вода будет еще слишком холодной.