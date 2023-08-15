Погода в Сочи на апрель 2023 года

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Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на апрель 2023.

В апреле 2023 года в Сочи вовсю наступает весенняя погода. Жители и гости курортной столицы смогут в полной мере насладиться теплыми деньками.

Погода в Сочи в апреле 2023 года

Апрель считается периодом межсезонья в южных регионах. Горнолыжные курорты уже начинают закрываться, а до приезда туристов на море остается еще несколько недель. Этот месяц станет самым подходящим для ознакомления с достопримечательностями, спокойного отдыха и экскурсий.

Погода в апреле 2023 года в Сочи уже начинает стабилизироваться. И хотя природа еще может преподнести сюрпризы, случаются они крайне редко. Температура воздуха в дневное время уверенно держится на отметке +15°C..+17°C, а в ночной период снижается до +9°C..+10°C. Вода прогревается в апреле до +10°C, и на купание могут решиться только подготовленные и закаленные люди. Погода будет преимущественно ясной, в редкие дни возможна облачность. Вероятность осадков крайне мала.

Информация о температуре, собираемая синоптиками, дает возможность определить, какие рекорды устанавливались в различные годы:

  • абсолютный минимум – -5°C (4 апреля 2004 года);
  • абсолютный максимум – +33.7°C (14 апреля 1915 года).

Регулярные наблюдения за температурой дают возможность синоптикам строить предварительные прогнозы на основе статистических данных. Однако такие расчеты бывают неточными из-за недостатка данных.

Погода в первой половине апреля будет более прохладной, все еще сказывается влияние предыдущего месяца. Зато ближе к третьей декаде условия все больше будут напоминать летние. Подробнее о том, какие изменения будут происходить в течение месяца, предлагаем узнать далее.

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Погода в Сочи на начало апреля 2023 года

Первые дни месяца будут достаточно прохладными для южных регионов страны. Влияние предыдущего месяца все еще ощущается, но с каждым днем слабеет. На термометре значения будут уверенно держаться в районе +13°C..+15°C в дневное время, и +9°C..+10°C ночью. Такие перепады следует учитывать при прогулках по вечерам и одеваться по погоде.

Средняя температура в начале апреля:

  • дневная – +14.7°C;
  • ночная – +9.7°C.

Таблица ниже показывает, какую погоду стоит ждать россиянам в Сочи в первой половине апреля 2023 года. Предварительный прогноз поможет составить планы на отдых, выбрать самые удачные дни для изучения местных достопримечательностей и проведения экскурсий.

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Дни месяца

Температура, °C

Погода

Дневная

Ночная

1

+15

+9

Небольшая облачность

2

+14

+10

3

+13

+8

Ясно

4

+13

+9

5

+15

+9

6

+16

+10

7

+17

+11

8

+16

+11

9

+15

+11

Небольшая облачность

10

+15

+9

11

+15

+10

Ясно

12

+12

+9

Небольшая облачность

13

+14

+10

Ясно

14

+15

+10

15

+15

+10

Небольшая облачность
Погода в начале апреля в Сочи будет преимущественно солнечной, в редкие дни ожидается небольшая облачность. Вероятность осадков остается на низком уровне. Непогода не испортит настроение местным жителям и гостям курортной столицы России.

Погода в Сочи на конец апреля 2023 года

Начиная с середины апреля произойдет небольшое потепление, однако заметным оно будет исключительно по столбикам термометра, значения которых вплотную приблизятся к отметке «20». Однако незначительная разница температуры не повлияет на ощущения.

Средние температурные показатели во второй половине апреля 2023 года:

  • дневная – 16.8°C;
  • ночная – 11.1°C.

Таблица показывает главные климатические изменения во второй половине месяца. Погода в этот период апреля 2023 года в Сочи станет по-настоящему весенней и даже немного летней.

Дни месяца

Температура, °C

Погода

Дневная

Ночная

16

+15

+9

Ясно

17

+16

+9

18

+19

+13

19

+17

+12

20

+15

+11

Небольшая облачность

21

+14

+9

Ясно

22

+14

+9

Небольшая облачность

23

+16

+9

Ясно

24

+16

+10

25

+17

+11

26

+19

+13

27

+17

+12

Небольшая облачность

28

+19

+13

Ясно

29

+19

+13

Небольшая облачность

30

+19

+13

Ясно
Температурные показатели свидетельствуют о продолжающемся росте температуры. Она увеличится в среднем на 2.1°C в дневной период и на 1.4°C ночью. Однако на общем фоне такие изменения практически не ощущаются. Погода будет преимущественно солнечной с небольшой облачностью.

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Подведем итог

Синоптики обещают теплую и по-настоящему весеннюю погоду в Сочи в апреле 2023 года. Природа порадует жителей и гостей курортной столицы теплыми и солнечными днями. Этот месяц станет отличным периодом для посещения экскурсий и изучения достопримечательностей. А вот для купания в море время крайне неподходящее, вода будет еще слишком холодной.

Настя Ромашова

 

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