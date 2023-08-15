Погода в Сочи на апрель 2023 года

В апреле 2023 года в Сочи вовсю наступает весенняя погода. Жители и гости курортной столицы смогут в полной мере насладиться теплыми деньками.

Погода в Сочи в апреле 2023 года

Апрель считается периодом межсезонья в южных регионах. Горнолыжные курорты уже начинают закрываться, а до приезда туристов на море остается еще несколько недель. Этот месяц станет самым подходящим для ознакомления с достопримечательностями, спокойного отдыха и экскурсий.

Погода в апреле 2023 года в Сочи уже начинает стабилизироваться. И хотя природа еще может преподнести сюрпризы, случаются они крайне редко. Температура воздуха в дневное время уверенно держится на отметке +15°C..+17°C, а в ночной период снижается до +9°C..+10°C. Вода прогревается в апреле до +10°C, и на купание могут решиться только подготовленные и закаленные люди. Погода будет преимущественно ясной, в редкие дни возможна облачность. Вероятность осадков крайне мала.

Информация о температуре, собираемая синоптиками, дает возможность определить, какие рекорды устанавливались в различные годы:

абсолютный минимум – -5°C (4 апреля 2004 года);

абсолютный максимум – +33.7°C (14 апреля 1915 года).

Регулярные наблюдения за температурой дают возможность синоптикам строить предварительные прогнозы на основе статистических данных. Однако такие расчеты бывают неточными из-за недостатка данных.

Погода в первой половине апреля будет более прохладной, все еще сказывается влияние предыдущего месяца. Зато ближе к третьей декаде условия все больше будут напоминать летние. Подробнее о том, какие изменения будут происходить в течение месяца, предлагаем узнать далее.

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Погода в Сочи на начало апреля 2023 года

Первые дни месяца будут достаточно прохладными для южных регионов страны. Влияние предыдущего месяца все еще ощущается, но с каждым днем слабеет. На термометре значения будут уверенно держаться в районе +13°C..+15°C в дневное время, и +9°C..+10°C ночью. Такие перепады следует учитывать при прогулках по вечерам и одеваться по погоде.

Средняя температура в начале апреля:

дневная – +14.7°C;

ночная – +9.7°C.

Таблица ниже показывает, какую погоду стоит ждать россиянам в Сочи в первой половине апреля 2023 года. Предварительный прогноз поможет составить планы на отдых, выбрать самые удачные дни для изучения местных достопримечательностей и проведения экскурсий.

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Дни месяца Температура, °C Погода Дневная Ночная 1 +15 +9 Небольшая облачность 2 +14 +10 3 +13 +8 Ясно 4 +13 +9 5 +15 +9 6 +16 +10 7 +17 +11 8 +16 +11 9 +15 +11 Небольшая облачность 10 +15 +9 11 +15 +10 Ясно 12 +12 +9 Небольшая облачность 13 +14 +10 Ясно 14 +15 +10 15 +15 +10 Небольшая облачность

Погода в начале апреля в Сочи будет преимущественно солнечной, в редкие дни ожидается небольшая облачность. Вероятность осадков остается на низком уровне. Непогода не испортит настроение местным жителям и гостям курортной столицы России.

Погода в Сочи на конец апреля 2023 года

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Начиная с середины апреля произойдет небольшое потепление, однако заметным оно будет исключительно по столбикам термометра, значения которых вплотную приблизятся к отметке «20». Однако незначительная разница температуры не повлияет на ощущения.

Средние температурные показатели во второй половине апреля 2023 года:

дневная – 16.8°C;

ночная – 11.1°C.

Таблица показывает главные климатические изменения во второй половине месяца. Погода в этот период апреля 2023 года в Сочи станет по-настоящему весенней и даже немного летней.

Дни месяца Температура, °C Погода Дневная Ночная 16 +15 +9 Ясно 17 +16 +9 18 +19 +13 19 +17 +12 20 +15 +11 Небольшая облачность 21 +14 +9 Ясно 22 +14 +9 Небольшая облачность 23 +16 +9 Ясно 24 +16 +10 25 +17 +11 26 +19 +13 27 +17 +12 Небольшая облачность 28 +19 +13 Ясно 29 +19 +13 Небольшая облачность 30 +19 +13 Ясно

Температурные показатели свидетельствуют о продолжающемся росте температуры. Она увеличится в среднем на 2.1°C в дневной период и на 1.4°C ночью. Однако на общем фоне такие изменения практически не ощущаются. Погода будет преимущественно солнечной с небольшой облачностью.

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Подведем итог

Синоптики обещают теплую и по-настоящему весеннюю погоду в Сочи в апреле 2023 года. Природа порадует жителей и гостей курортной столицы теплыми и солнечными днями. Этот месяц станет отличным периодом для посещения экскурсий и изучения достопримечательностей. А вот для купания в море время крайне неподходящее, вода будет еще слишком холодной.