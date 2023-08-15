Некоторые небесные тела оказывают огромное влияние на здоровье каждого человека. Так, например, вспышки на Солнце отражаются на самочувствии многих метеозависимых людей. Полностью избежать такого влияния невозможно, но в наших силах уменьшить последствия. Информация о том, когда будут магнитные бури в апреле 2023 года, поможет лучше подготовиться к этому событию и максимально снизить риски для здоровья.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Солнечное возмущение вызывает выброс энергии, который приводит к геомагнитным бурям на Земле. Изменение магнитного поля не лучшим образом отражается на самочувствии людей, сильно восприимчивых к этому явлению. Даже небольшое солнечное возмущение или перемены в погодных условиях могут на несколько дней вывести их из строя.

Согласно наблюдениям специалистов, в момент магнитной бури у человека увеличивается вязкость крови, что делает это явление особенно опасным для людей с проблемами и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Риск возникновения инфарктов и инсультов возрастает.

Помимо проблем с сердцем, также могут появляться и другие симптомы:

сильные головные боли;

беспричинное повышение давления;

тахикардия и аритмия;

упадок сил, апатия, быстрая утомляемость;

ослабление защитных возможностей организма, обострение хронических заболеваний;

потеря сознания – в редких случаях;

ухудшение самочувствия, болезненное состояние.

Этот перечень не является исчерпывающим, в него вошли самые распространенные симптомы, которые испытывает большинство метеозависимых людей. Состояние каждого человека зависит от многих дополнительных факторов. Если после завершения магнитной бури симптомы не прекратились, следует обратиться за консультацией к лечащему врачу. Возможно, некоторые заболевания, которые протекали скрытно, обострились на фоне ослабления организма.

Когда ожидаются магнитные бури в апреле 2023 года

Избежать магнитных бурь полностью невозможно, но вполне реально подготовиться к этому явлению и максимально сгладить последствия. Этого можно достигнуть, если подготовиться заранее и провести некоторые профилактические мероприятия. Чтобы успеть сделать это вовремя, необходимо знать, когда будут магнитные бури в апреле 2023 года.

В таблице ниже показаны даты всех явлений в этом месяце и их краткое описание.

Дата Мощность К чему нужно готовиться 1, 7, 10 Слабая В такие дни могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем у метеозависимых людей. Вероятны перепады настроения, бессонница, потеря аппетита, высокая утомляемость. Серьезных проблем для физического здоровья не прогнозируется. 18 Сильная Опасный период для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ослабленным здоровьем. Метеозависимым следует быть подальше от скопления большого количества людей и максимально снизить нагрузку на нервную систему. Пик возмущения приходится на вторую половину дня. 20 Средняя Полностью здоровому человеку в этот день ничего не угрожает. Метеозависимые ощутят достаточно сильное влияние. Людям с ослабленным иммунитетом и высокой восприимчивостью к магнитным бурям необходимо держать прописанные лекарства и пределах быстрой доступности. Пик возмущения будет в первой половине дня.

Данная информация помогает заранее составить план дел на опасные дни. Врачи рекомендуют держать поблизости прописанные медицинские препараты во время магнитных бурь, независимо от их мощности и продолжительности. В случае сильного ухудшения самочувствия необходимо вызвать бригаду скорой помощи. Решение подождать, пока симптомы пройдут сами, могут обернуться большими проблемами со здоровьем.

Как готовиться к магнитным бурям

Так как отменить магнитные бури невозможно, единственным способом является подготовка к этому явлению. Профилактические меры помогут легче перенести геомагнитное возмущение, снизят или вовсе уберут некоторые симптомы. Для максимальной эффективности необходимо проводить профилактику за несколько дней до наступления магнитной бури.

Следующие меры помогут организму проще перенести негативное природное явление:

Снизьте физическую активность . Без лишней необходимости не нужно нагружать свой организм в дни магнитных бурь. Перерыв в физической деятельности уменьшит нагрузку на сердце, и это немного улучшит самочувствие.

. Без лишней необходимости не нужно нагружать свой организм в дни магнитных бурь. Перерыв в физической деятельности уменьшит нагрузку на сердце, и это немного улучшит самочувствие. Принимайте контрастный душ. Такие водные процедуры будут полезными за несколько дней до солнечного возмущения. Они позволят держать сосуды в тонусе. Но в неблагоприятные дни принимать контрастный душ нежелательно.

Такие водные процедуры будут полезными за несколько дней до солнечного возмущения. Они позволят держать сосуды в тонусе. Но в неблагоприятные дни принимать контрастный душ нежелательно. Откажитесь от блюд, которые нагружают организм . Соленые, жареные, острые и копченые продукты удерживают влагу, замедляют обмен веществ и создают нагрузку на печень и почки.

. Соленые, жареные, острые и копченые продукты удерживают влагу, замедляют обмен веществ и создают нагрузку на печень и почки. Пейте больше воды . Достаточное количество жидкости поможет снизить вязкость крови и смягчить симптомы.

. Достаточное количество жидкости поможет снизить вязкость крови и смягчить симптомы. При необходимости принимайте легкие успокаивающие препараты . Они помогут сохранять эмоциональный баланс, не оказывая негативного влияния на организм.

. Они помогут сохранять эмоциональный баланс, не оказывая негативного влияния на организм. Избегайте спиртных напитков . Алкоголь не лучшим образом сказывается на обмене веществ и усугубляет симптомы при магнитных бурях. Ограничить употребление спиртных напитков следует как минимум за 3 дня до наступления неблагоприятных дней.

. Алкоголь не лучшим образом сказывается на обмене веществ и усугубляет симптомы при магнитных бурях. Ограничить употребление спиртных напитков следует как минимум за 3 дня до наступления неблагоприятных дней. Соблюдайте осторожность. Будьте внимательны в общественном месте или на дороге. В опасные периоды скорость реакции снижается многократно.

Другие неблагоприятные дни в апреле 2023 года

Помимо Солнца, на здоровье человека могут оказывать влияние и другие небесные тела. По мнению астрологов, не менее опасной является Луна. В различные фазы лунного цикла у многих восприимчивых людей отмечаются схожие симптомы. И хотя научного подтверждения такому влиянию нет, игнорировать предупреждения астрологов тоже не стоит.

Самыми неблагоприятными днями по лунному календарю в апреле 2023 года будут:

6 апреля (полнолуние) . В этой фазе человек подвержен максимальному энергетическому влиянию. Организм очень резко реагирует на любые раздражители. Это приводит к тому, что люди становятся более раздражительными и агрессивными, чаще совершают необдуманные поступки.

. В этой фазе человек подвержен максимальному энергетическому влиянию. Организм очень резко реагирует на любые раздражители. Это приводит к тому, что люди становятся более раздражительными и агрессивными, чаще совершают необдуманные поступки. 20 апреля (новолуние) . Из-за дефицита энергетики человеку сложнее справляться с внешними негативными факторами. Он быстрее устает, а иммунная система не может в полной мере защищать от болезней.

. Из-за дефицита энергетики человеку сложнее справляться с внешними негативными факторами. Он быстрее устает, а иммунная система не может в полной мере защищать от болезней. 13 и 28 апреля (Луна в первой и третьей четверти) . В эти дни особенно сильно страдают люди, которые уязвимы эмоционально. В их намерениях и поступках проявляется неуверенность в собственных силах и умениях.

. В эти дни особенно сильно страдают люди, которые уязвимы эмоционально. В их намерениях и поступках проявляется неуверенность в собственных силах и умениях. 4, 13, 19 и 28 апреля (сатанинские лунные сутки). Считается, что в такие моменты проявляются самые негативные качества любого человека – агрессия, гнев, жадность и многие другие. Хотя опасности для физического здоровья нет, некоторые необдуманные действия могут привести к травмам и другим проблемам.

Подведем итог

В апреле 2023 года пройдут магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Их влияние могут ощутить на себе даже здоровые люди. Метеозависимым гражданам следует заранее подготовиться к солнечному возмущению и выполнять все рекомендации лечащего врача.