Погода на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на апрель 2023.
Предварительный прогноз предупреждает об изменениях в погоде на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям северной столицы России на второй месяц весны.
Погода в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года
Апрель считается уникальным периодом для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пока в некоторых регионах еще возникают метели и заморозки, северная столица отмечает приход весны солнечными днями и теплой погодой. Минусовая зимняя температура уже осталась далеко в прошлом.
Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне 11-13°C, а вот в ночной период столбик термометра изредка опускается до нулевой отметки. Такой температурный режим считается оптимальным для региона в это время года.
Но главные изменения касаются солнечных дней. Привычно пасмурный Санкт-Петербург преображается в апреле. Согласно прогнозам синоптиков, солнце будет радовать жителей и гостей города 13 дней из 30. Дожди в этом месяце станут редким явлением, что откроет большие возможности для любителей пеших прогулок, экскурсий и путешествий.
Синоптики постоянно отслеживают погодные изменения и фиксируют данные. Статистическая информация помогает строить довольно точные предварительные прогнозы, а также определять, когда устанавливались температурные рекорды. На различных исторических отрезках они были такими:
- минимальная температура – -21,8°C (4 апреля 1881 года);
- максимальная температура – +25,3°C (24 апреля 2000 года).
Согласно предварительным прогнозам, первая половина месяца будет достаточно прохладной, особенно в темное время суток. Отправляясь на прогулку, следует одеваться по погоде. Предлагаем узнать подробнее о том, какой она будет в середине весны.
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Погода в Санкт-Петербурге на начало апреля 2023 года
В первые дни апреля еще возможны случаи, когда столбик термометра спустится к нулевым показателям. К счастью, происходить такое будет недолго и только в ночное время. Уже совсем скоро такие значения будут с твердым знаком «плюс».
Средние показатели температуры в первой половине месяца:
- днем – +7,6°C;
- ночью – +2,2°C.
В таблице подробно показано, какой будет погода в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Данный прогноз является предварительным и может незначительно отличаться от реальных погодных условий.
|
Дата
|
Температура, °С
|
Климатические условия
|
Днем
|
Ночью
|
1
|
+6
|
0
|
Солнечно
|
2
|
+5
|
0
|
Небольшие осадки
|
3
|
+5
|
0
|
Пасмурно
|
4
|
+7
|
+1
|
Солнечно
|
5
|
+8
|
+3
|
Пасмурно
|
6
|
+6
|
+2
|
7
|
+7
|
+1
|
Сильная облачность
|
8
|
+7
|
+2
|
Солнечно
|
9
|
+9
|
+4
|
Небольшие осадки
|
10
|
+8
|
+3
|
Пасмурно
|
11
|
+9
|
+4
|
Солнечно
|
12
|
+9
|
+3
|
Пасмурно
|
13
|
+11
|
+5
|
Солнечно
|
14
|
+8
|
+2
|
Пасмурно
|
15
|
+9
|
+3
Погода в Санкт-Петербурге на конец апреля 2023 года
Во второй половине месяца происходят более заметные изменения в погоде. Столбик термометра стабильно показывает плюсовые значения даже в ночной период. Заметно увеличивается количество солнечных дней. Вступление весны в свои права становится более чем очевидным.
Средняя температура во второй половине месяца:
- днем – +9,8°C;
- ночью – +5°C.
В таблице показано, какую погоду стоит ждать во второй половине апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.
|
Дата
|
Температура, °С
|
Климатические условия
|
Днем
|
Ночью
|
16
|
+9
|
+3
|
Солнечно
|
17
|
+10
|
+4
|
Пасмурно
|
18
|
+8
|
+3
|
Солнечно
|
19
|
+9
|
+3
|
20
|
+10
|
+5
|
21
|
+11
|
+6
|
Небольшие осадки
|
22
|
+11
|
+5
|
Солнечно
|
23
|
+10
|
+5
|
Пасмурно
|
24
|
+10
|
+4
|
25
|
+10
|
+5
|
Небольшие осадки
|
26
|
+13
|
+8
|
Солнечно
|
27
|
+13
|
+8
|
Пасмурно
|
28
|
+11
|
+6
|
Солнечно
|
29
|
+10
|
+5
|
30
|
+11
|
+5
|
Пасмурно
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Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра сообщают о том, какой окажется погода на апрель 2023 в Санкт-Петербурге. В этом месяце весна уже вступает в свои права. Наиболее заметным потепление окажется во второй половине апреля.