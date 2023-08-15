Погода на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге

Предварительный прогноз предупреждает об изменениях в погоде на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям северной столицы России на второй месяц весны.

Погода в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года

Апрель считается уникальным периодом для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пока в некоторых регионах еще возникают метели и заморозки, северная столица отмечает приход весны солнечными днями и теплой погодой. Минусовая зимняя температура уже осталась далеко в прошлом.

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне 11-13°C, а вот в ночной период столбик термометра изредка опускается до нулевой отметки. Такой температурный режим считается оптимальным для региона в это время года.

Но главные изменения касаются солнечных дней. Привычно пасмурный Санкт-Петербург преображается в апреле. Согласно прогнозам синоптиков, солнце будет радовать жителей и гостей города 13 дней из 30. Дожди в этом месяце станут редким явлением, что откроет большие возможности для любителей пеших прогулок, экскурсий и путешествий.

Синоптики постоянно отслеживают погодные изменения и фиксируют данные. Статистическая информация помогает строить довольно точные предварительные прогнозы, а также определять, когда устанавливались температурные рекорды. На различных исторических отрезках они были такими:

минимальная температура – -21,8°C (4 апреля 1881 года);

максимальная температура – +25,3°C (24 апреля 2000 года).

Синоптики считают, что температурные показатели будут далеки от установки новых рекордов, хотя и этот вариант развития событий исключать нельзя. Эксперты утверждают, что для получения точного прогноза на конкретный день необходима дополнительная информация. И появляется она лишь незадолго до наступления этой даты.

Согласно предварительным прогнозам, первая половина месяца будет достаточно прохладной, особенно в темное время суток. Отправляясь на прогулку, следует одеваться по погоде. Предлагаем узнать подробнее о том, какой она будет в середине весны.

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Погода в Санкт-Петербурге на начало апреля 2023 года

В первые дни апреля еще возможны случаи, когда столбик термометра спустится к нулевым показателям. К счастью, происходить такое будет недолго и только в ночное время. Уже совсем скоро такие значения будут с твердым знаком «плюс».

Средние показатели температуры в первой половине месяца:

днем – +7,6°C;

ночью – +2,2°C.

В таблице подробно показано, какой будет погода в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Данный прогноз является предварительным и может незначительно отличаться от реальных погодных условий.

Дата Температура, °С Климатические условия Днем Ночью 1 +6 0 Солнечно 2 +5 0 Небольшие осадки 3 +5 0 Пасмурно 4 +7 +1 Солнечно 5 +8 +3 Пасмурно 6 +6 +2 7 +7 +1 Сильная облачность 8 +7 +2 Солнечно 9 +9 +4 Небольшие осадки 10 +8 +3 Пасмурно 11 +9 +4 Солнечно 12 +9 +3 Пасмурно 13 +11 +5 Солнечно 14 +8 +2 Пасмурно 15 +9 +3

Первая половина апреля традиционно считается более холодным периодом. В первые дни еще заметно влияние зимы, но уже к середине месяца оно сменяется весенним настроением. Отмечается довольно большое количество солнечных дней, как для Санкт-Петербурга.

Погода в Санкт-Петербурге на конец апреля 2023 года

Во второй половине месяца происходят более заметные изменения в погоде. Столбик термометра стабильно показывает плюсовые значения даже в ночной период. Заметно увеличивается количество солнечных дней. Вступление весны в свои права становится более чем очевидным.

Средняя температура во второй половине месяца:

днем – +9,8°C;

ночью – +5°C.

В таблице показано, какую погоду стоит ждать во второй половине апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Дата Температура, °С Климатические условия Днем Ночью 16 +9 +3 Солнечно 17 +10 +4 Пасмурно 18 +8 +3 Солнечно 19 +9 +3 20 +10 +5 21 +11 +6 Небольшие осадки 22 +11 +5 Солнечно 23 +10 +5 Пасмурно 24 +10 +4 25 +10 +5 Небольшие осадки 26 +13 +8 Солнечно 27 +13 +8 Пасмурно 28 +11 +6 Солнечно 29 +10 +5 30 +11 +5 Пасмурно

Главными отличиями этого периода являются существенное увеличение средней температуры (на 2,2°C днем и 2,8°С ночью) и количества солнечных дней. Любители прогулок на свежем воздухе смогут насладиться действительно теплой весенней погодой.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра сообщают о том, какой окажется погода на апрель 2023 в Санкт-Петербурге. В этом месяце весна уже вступает в свои права. Наиболее заметным потепление окажется во второй половине апреля.