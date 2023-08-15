Погода на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге

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Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на апрель 2023.

Предварительный прогноз предупреждает об изменениях в погоде на апрель 2023 года в Санкт-Петербурге. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовила природа жителям и гостям северной столицы России на второй месяц весны.

Погода в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года

Апрель считается уникальным периодом для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пока в некоторых регионах еще возникают метели и заморозки, северная столица отмечает приход весны солнечными днями и теплой погодой. Минусовая зимняя температура уже осталась далеко в прошлом.

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне 11-13°C, а вот в ночной период столбик термометра изредка опускается до нулевой отметки. Такой температурный режим считается оптимальным для региона в это время года.

Но главные изменения касаются солнечных дней. Привычно пасмурный Санкт-Петербург преображается в апреле. Согласно прогнозам синоптиков, солнце будет радовать жителей и гостей города 13 дней из 30. Дожди в этом месяце станут редким явлением, что откроет большие возможности для любителей пеших прогулок, экскурсий и путешествий.

Синоптики постоянно отслеживают погодные изменения и фиксируют данные. Статистическая информация помогает строить довольно точные предварительные прогнозы, а также определять, когда устанавливались температурные рекорды. На различных исторических отрезках они были такими:

  • минимальная температура – -21,8°C (4 апреля 1881 года);
  • максимальная температура – +25,3°C (24 апреля 2000 года).
Синоптики считают, что температурные показатели будут далеки от установки новых рекордов, хотя и этот вариант развития событий исключать нельзя. Эксперты утверждают, что для получения точного прогноза на конкретный день необходима дополнительная информация. И появляется она лишь незадолго до наступления этой даты.

Согласно предварительным прогнозам, первая половина месяца будет достаточно прохладной, особенно в темное время суток. Отправляясь на прогулку, следует одеваться по погоде. Предлагаем узнать подробнее о том, какой она будет в середине весны.

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Погода в Санкт-Петербурге на начало апреля 2023 года

В первые дни апреля еще возможны случаи, когда столбик термометра спустится к нулевым показателям. К счастью, происходить такое будет недолго и только в ночное время. Уже совсем скоро такие значения будут с твердым знаком «плюс».

Средние показатели температуры в первой половине месяца:

  • днем – +7,6°C;
  • ночью – +2,2°C.

В таблице подробно показано, какой будет погода в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Данный прогноз является предварительным и может незначительно отличаться от реальных погодных условий.

Дата

Температура, °С

Климатические условия

Днем

Ночью

1

+6

0

Солнечно

2

+5

0

Небольшие осадки

3

+5

0

Пасмурно

4

+7

+1

Солнечно

5

+8

+3

Пасмурно

6

+6

+2

7

+7

+1

Сильная облачность

8

+7

+2

Солнечно

9

+9

+4

Небольшие осадки

10

+8

+3

Пасмурно

11

+9

+4

Солнечно

12

+9

+3

Пасмурно

13

+11

+5

Солнечно

14

+8

+2

Пасмурно

15

+9

+3
Первая половина апреля традиционно считается более холодным периодом. В первые дни еще заметно влияние зимы, но уже к середине месяца оно сменяется весенним настроением. Отмечается довольно большое количество солнечных дней, как для Санкт-Петербурга.

Погода в Санкт-Петербурге на конец апреля 2023 года

Во второй половине месяца происходят более заметные изменения в погоде. Столбик термометра стабильно показывает плюсовые значения даже в ночной период. Заметно увеличивается количество солнечных дней. Вступление весны в свои права становится более чем очевидным.

Средняя температура во второй половине месяца:

  • днем – +9,8°C;
  • ночью – +5°C.

В таблице показано, какую погоду стоит ждать во второй половине апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Дата

Температура, °С

Климатические условия

Днем

Ночью

16

+9

+3

Солнечно

17

+10

+4

Пасмурно

18

+8

+3

Солнечно

19

+9

+3

20

+10

+5

21

+11

+6

Небольшие осадки

22

+11

+5

Солнечно

23

+10

+5

Пасмурно

24

+10

+4

25

+10

+5

Небольшие осадки

26

+13

+8

Солнечно

27

+13

+8

Пасмурно

28

+11

+6

Солнечно

29

+10

+5

30

+11

+5

Пасмурно
Главными отличиями этого периода являются существенное увеличение средней температуры (на 2,2°C днем и 2,8°С ночью) и количества солнечных дней. Любители прогулок на свежем воздухе смогут насладиться действительно теплой весенней погодой.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра сообщают о том, какой окажется погода на апрель 2023 в Санкт-Петербурге. В этом месяце весна уже вступает в свои права. Наиболее заметным потепление окажется во второй половине апреля.

Настя Ромашова

 

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