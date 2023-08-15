Погода на апрель 2023 года в Москве и Московской области

Прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра на апрель 2023 года сообщает, каких изменений нужно ждать в Москве и Московской области в середине весны. Данная информация поможет жителям и гостям столицы подготовиться к климатическим изменениям.

Погода в Москве и Московской области в апреле 2023 года

Настоящий приход весны и значительные перемены в погоде происходят в Москве именно в апреле. Температура воздуха уже основательно закрепилась выше нулевой отметки термометра, хотя по ночам в первые дни месяца еще будет достаточно прохладно. К середине месяца уже практически полностью сходит снег. Это создаст максимально благоприятные условия для празднования Пасхи.

Несмотря на то, что весна уже полностью вошла в свои права, погода в столице и Московской области будет преимущественно пасмурной. В начале месяца температура по ночам будет достигать +1°C, но уже к концу столбик термометра будет показывать около +10°C. Днем этот показатель и вовсе достигнет 15-17°C. Сила ветра значительно меньше, чем в предыдущем месяце, а за счет теплого воздуха переносится еще легче.

Одной из главных задач синоптиков является фиксирование температуры за различные периоды. Это позволяет им на основании статистических данных достаточно точно предсказывать погодные изменения за несколько месяцев. Исторические данные помогают узнать, какая температура была в различные годы в определенных регионах страны.

В Москве и Московской области устанавливались такие рекорды температуры:

минимальная – -21°C (1 апреля 1879 года);

максимальная – +28.9°C (29 апреля 2012 года).

Согласно новым прогнозам от синоптиков Гидрометцентра, в апреле 2023 года новых рекордов не ожидается. Температура в дневное и ночное время будет приближенной к средним показателям. Однако полностью исключать резкие перемены не стоит, так как ориентировочный прогноз не может учитывать все факторы.

Первые дни месяца будут достаточно прохладными, особенно в ночное время, но с приближением мая температура воздуха начнет стремительно возрастать. Предлагаем узнать, какой будет погода в Москве и области в начале и конце апреле 2023 года.

Погода в Москве и Московской области на начало апреля 2023 года

Середина весны является переломным моментом в отношении погоды в столице. В апреле еще сохраняется небольшое влияние зимы, но с каждым днем оно становится все меньше. Температура по ночам уже не будет опускаться ниже 0, хотя окажется максимально приближенной к этому значению.

Средние показатели будут следующими:

дневная – +9.1°C;

ночная – +3.7°C.

В таблице ниже показаны температурные изменения и климатические условия, ожидаемые синоптиками Гидрометцентра в первой половине апреля 2023 года. Данный прогноз является ориентировочным, поэтому может отличаться от реальных показателей. Точные данные по погоде станут будут известны непосредственно перед наступлением апреля.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Днем Ночью 1 +5 +1 Пасмурно 2 +6 +1 3 +6 +1 Солнечно 4 +7 +1 Частичная облачность 5 +8 +2 6 +10 +5 7 +8 +3 Пасмурно 8 +9 +4 Частичная облачность 9 +11 +4 10 +11 +6 11 +10 +5 Солнечно 12 +11 +5 Частичная облачность 13 +11 +6 14 +11 +6 15 +12 +6

Прохладная температура в начале апреля продолжит возрастать быстрыми темпами. Увеличение показателей произойдет не только в дневное время, но и ночью. Погода будет преимущественно облачной, без осадков.

Погода в Москве и Московской области на конец апреля 2023 года

Приход теплых дней станет особенно заметным во второй половине этого весеннего месяца. Дневная температура продолжит возрастать, но на общем фоне изменения будут не такими очевидными. Зато любители прогулок в ночное время наверняка ощутят, насколько сильно потеплеет в последние дни апреля.

Средняя температура:

днем – +13°C;

ночью – +7.5°C.

Таблица ниже показывает, какой будет погода в Москве и Московской области в конце апреля 2023 года.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Днем Ночью 16 +10 +5 Частичная облачность 17 +12 +7 Солнечно 18 +12 +7 Частичная облачность 19 +11 +6 20 +12 +6 21 +11 +6 22 +11 +6 Пасмурно 23 +13 +7 Частичная облачность 24 +13 +7 Небольшие осадки 25 +14 +8 Частичная облачность 26 +14 +9 27 +15 +10 28 +15 +10 29 +17 +9 30 +15 +9 Солнечно

Изменения в погоде в конце месяца будут ощутимыми. Средние показатели температуры за день увеличатся на 3.9°C, а ночью – на 3.8°C. Во второй половине апреля погода также будет преимущественно облачной, с редкими солнечными днями и небольшими осадками.

Подведем итог

Синоптики подготовили ориентировочный прогноз погоды на апрель 2023 в Москве и Московской области. Природа порадует жителей и гостей столицы теплыми днями, и даже редкие осадки не смогут испортить праздничное настроение.