Куда поехать в июне 2019 года за границу на море

Июнь самое прекрасное время для отдыха. В это время пляжи еще не так заполнены, отдыхающих немного, солнце согревает своим теплом. Куда же лучше всего поехать отдыхать в июне 2019 года за границу, чтобы отдохнуть на морском берегу? Существует несколько видов отдыха: возможность поехать на море за границу без визы или же туда, где введен визовый режим.

Куда поехать без визы в 2019 году в июне

Проще всего поехать за границу туда, где можно отдохнуть без визы.

Черногория

Стоимость тура на двоих обойдется вам 80000 руб. Большинство местных жителей знают русский язык.

Черногория это одна из европейских стран где используется безвизовый режим.

Черногория раскинулась на берегу одного из морей - Адриатического. Поехав отдыхать в июне именно туда вы сможете прогуляться по средневековым улочкам, посетить монастыри, а также национальные заповедники. А также вас ждет незабываемый морской отдых на пляжах, которые будут приятны даже заядлому туристу.

Где лучше всего отдохнуть в Черногории

Если предпочтителен активный отдых, то курортный город Будва отлично вам подойдет. Он привлекает туристов большим количеством отелей, ночных клубов, ресторанов, кафе.

Интересно! Отдых на Кубе: 5 фактов, к которым нужно быть готовыми

Курортный городок Бечичи славится своими отелями 4 и 5 звездочными в которых все включено.

И, наконец, для спокойного отдыха с детьми или же с пожилыми родственниками небольшая рыбацкая деревушка Пржно.

Достопримечательности Черногории

Обязательно посетите остров святого Стефана. Знаменит он тем, что это остров-отель, наиболее комфортабельным пляжем, где вы сможете отдохнуть бесплатно.

Городок Будва - это старинный город, который находится на побережье.

Также посетите город Котор, а если вы подниметесь высоко в горы то сможете увидеть знаменитую Боко-Которскую бухту.

Самой главной достопримечательностью Черногории является национальный парк Дурмитор. Он также включён в список ЮНЕСКО. Этот парк примечателен своими озерами, а их там 18! Наиболее интересным является Черное.

Ежегодно тысячи паломников поднимаются высоко в горы, чтобы увидеть монастырь Острог.

Интересно! Где недорого отдохнуть летом в России на море с детьми

Погодные условия в Черногории в июне 2019 года:

Город Будва: + 27 + 29°С днем; ночью от 19 до + 21°С. Температура воды + 21°С. Город Бечичи: + 27 + 28 днем; ночью понижается от +19 до +21°С. Температура воды + 21°С. Город Тиват: + 28 + 29 днем; ночью от 20 до 21°С. Температура воды до + 21°С.

Если вы поедете отдыхать в Черногорию самостоятельно, то поездка на 2-х человек выйдет вам за семь дней около 80000, а тур стоит гораздо дороже от 100.000 руб.

Израиль

Стоимость посещения Израиля от 100.000 руб. Зато отдохнуть в июне вы сможете на целых 3 морях одновременно.

Если вы собираетесь посетить Израиль менее чем на 30 дней, то виза вам не нужна.

Где лучше отдыхать в Израиле

На берегу Красного моря находится отличный курорт - Эйлат. Мягкие песчаные пляжи, спокойные волны отлично подойдут для отдыха с детьми.

На берегу Средиземного моря расположена столица Израиля Тель-Авив. Это наиболее оптимальный вариант для русскоговорящих туристов, также здесь находится довольно много отелей, развлекательных центров и отлично развита инфраструктура.

И, конечно же, центр паломничества Иерусалим. Здесь вы найдете развлечения на любой вкус начиная от фестивалей, заканчивая развлекательными мероприятиями.

Температура в Израиле в июне 2019 года

Эйлат: температура днем от +34 до 36°С; ночью - от 24 до +27°С ;температура воды: + 21°С. Иерусалим: температура днем + 27 + 29°С; температура ночью + 22 + 24°С. Тель-Авив: температура днем + 27 + 29°С; температура ночью + 23 + 24°С; температура воды + 25°С.

Тур на двоих на неделю обойдется вам от 120.000 руб в Тель-Авив и от 180000 руб в Эйлат.

Куда поехать в июне недорого? 5 лучших недорогих направлений

Египет

Стоимость тура на неделю составит от 48000 руб на двоих. Это самый недорогой и оптимальный вариант отдыха в июне 2019 году.

В принципе, если вы поедете в Египет не более чем на 30 дней, то виза вам не понадобится.

Где лучше отдыхать?

В основном русскоговорящие туристы предпочитают отдых в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде.

Новый, но достаточно дорогой, курорт Макади Бей рад представить вам пятизвездочные отели с развитой инфраструктурой и спокойный отдых вдали от населенных пунктов.

Естественно, что в Египте достаточно много развлекательных программ и экскурсий, но июнь не годится для такого рода отдыха в связи с жарой.

Погода в Египте в июне 2019 года:

Температура воздуха в Шарм-эль-Шейхе составит днем от + 34 до + 36; ночью - от +26 до 28°С; температура воды + 27°С. Хургада: днем температура от +33 до +35; ночью от +28 до +30; температура воды + 27°с. Макади Бей: днем температура от 34 до 36°С; ночью от +27 до +28°С; температура воды + 27°С.

Турция

Стоимость тура обойдется на двоих вам от 50000 руб. Плюсом отдыха в июне является то, что цены невысокие, а туристов мало.

Турция - излюбленный курорт русских туристов. Отдых в июне покажется вам раем в связи с тем, что сезон только начался и на пляжах нет нет толпы людей и цены достаточно низкие.

Где лучше отдохнуть в Турции

На берегу Эгейского моря раскинулся дивные курорт с песчаными пляжами Мармарис. Он также считается турецкой Ибицей. Если вам по душе активный отдых, то этот курорт самый оптимальный вариант, так как здесь достаточно много ночных клубов, дискотек и торговых центров.

Если же вы предпочитаете шопинг, то лучшим решением будет отдых в Стамбуле.

Средиземноморский отдых на таких курортах как Анталья,Сиде, Аланья и Кемер - обойдется вам гораздо дешевле, чем все остальные.

Погода в Турции в июне 2019 года:

Стамбул: температура днем от +19 до +23°С; ночью от 20 до 21°С. Мармарис: температура днем от 27 до 29; ночью от от 20 до 21°С; температура воды + 22.

Тунис

Стоимость тура на двоих обойдется вам от 50000 руб. Это оптимальный вариант, не считая Турции и Египта.

Тунис - это страна контрастов. С одной стороны средиземноморское побережье, а с другой - вечные пески Сахары. Отдых в июне - это лучшее время для Туниса.

Где лучше всего можно отдохнуть в Тунисе

В Тунисе три лучших курортных места:

Для активного, а также молодежного отдыха отлично подойдет Сусс. Семейный отдых вместе с детьми лучше всего провести в Монаистре. Для улучшения здоровья поезжайте в июне в Хаммамет. Наиболее знаменит своими рощами: оливковыми, лимонными и апельсиновыми.

Температура в Тунисе в июне 2019 года:

Сусс: температура воздуха днем составит от 28 до 30°С; ночью + 22 + 24; температура воды + 24. Хаммамет: температура днем + 28 + 29; ночью от +22 до +24°С; температура воды + 24°С. Монастир: температура днем от +28 до +30°С; ночью: +22 +24°С; температура воды + 24°С.

Греция

Стоимость тура на двоих вам обойдется от 60000 руб. Плюсом является то, что в Греции много островов с великолепными видами.

Расположенная на юге Европы Греция является центром туристического отдыха. Привлекательна тем, что рядом расположено множество островов, пляжей и славится прозрачной водой.

Чтобы попасть в Грецию, необходимо оформить шенгенскую визу. Это делается достаточно просто, вам помогут в туристических агентствах.

Где лучше всего отдыхать в Греции

Самым излюбленными местами у туристов являются такие острова как:

Остров Крит. Он омывается сразу тремя морями. Подойдет любителям активного отдыха. Для тех, кто любит не только отдохнуть, но и осмотреть достопримечательности, отличной будет поездка на остров Кос. Это наиболее чистый уголок планеты, где расположены как исторические, так и архитектурные памятники. Наиболее дорогой, но роскошный и комфортабельный, остров Родос. Также окунуться в историю и увидеть множество достопримечательностей вы сможете в Афинах или Салониках.

Температура в Греции в июне 2019 года:

Остров Крит: температура воздуха днем +25 +27; ночью от 21 до +23°С; температура воды + 22. Остров Кос: температура воздуха днем от +29 до + 31°С.

Кипр

На двоих на неделю составляет от 60000 руб. Здесь самые экологически чистые пляжи и великолепная природа.

Незабываемый отдых на море в июне вы найдете на этом экзотическом острове в Средиземном море. Солнечные дни, теплый песок и ласковое море подарит вам Кипр.

Для въезда в страну требуется шенгенская виза.

Где лучше отдохнуть на Кипре

Пляжи Кипра привлекают туристов своей чистотой и бесплатным пребыванием. Наиболее популярными являются: Коралловый залив, Нисси Бич, а также пляж Афродиты.

Наиболее элитный курорт - Пафос.

Ларнака - идеальный семейный отдых с детьми. Здесь же находится аэропорт, морской порт, а также вы сможете увидеть множество исторических и архитектурных достопримечательностей.

Айа Напа - место для активного отдыха. Наиболее подходящий курорт для любителей дайвинга и других видов водных развлечений, также популярна у молодежи.

Тихое и спокойное место для комфортного отдыха с детьми - Протарас. Популярен морской охотой, пещерами и возможностью увидеть и понаблюдать за пеликанами.

Температура на Кипре в июне 2019 года:

Пафос: воздух прогревается от +26 до +28°С; ночью от +22 до +24°С; температура воды +23. Ларнака: температура воздуха днем от +28 до +30°С; ночью от +22 до +24°С; температура воды +23°С.

Направление для отдыха в июне с ребенком

Отдых с детьми наиболее сложный, так как неокрепшему организму тяжело бороться с переездами и акклиматизацией.

Испания

Недорого отдохнуть в июне с ребенком вы сможете в Испании.

Остров Майорка привлекает внимание туристов своими чистыми пляжами обрамленными зеленью.

Остров Тенерифе наиболее популярен у семейных пар с детьми тем, что удален от шумных улиц и больших городов.

Коста-Дорада славится своими развлекательными центрами для детей. Здесь и взрослый впадает в детство. Для того, чтобы вход в парк был бесплатным, рекомендуется поселиться в одном из ближайших отелей.

Италия

Стоимость тура составит от 70.000 руб. Дети будут в восторге от необыкновенных видов и солнечных дней на комфортабельных пляжах.

Большая часть европейского достояния находится в этой стране, которая является еще и музеем. В Италии вы сможете не только полноценно отдохнуть на одном из пяти морей, но и осмотреть множество как исторических, так и архитектурных достопримечательностей.

Где лучше отдохнуть в Италии с детьми:

остров Римини. Он является историческим и культурным наследием, итальянцы считают его воротами в свою любимую страну. Это лучшее место для отдыха с семьей и детьми. Здесь вы сможете посетить самый крупный в европейской части света аквапарк, а также дельфинарий. Не только детям, но и взрослым спутникам будет интересно пройтись по паркам развлечений;

Он является историческим и культурным наследием, итальянцы считают его воротами в свою любимую страну. Это лучшее место для отдыха с семьей и детьми. Здесь вы сможете посетить самый крупный в европейской части света аквапарк, а также дельфинарий. Не только детям, но и взрослым спутникам будет интересно пройтись по паркам развлечений; для активного отдыха с семьей и детьми отлично подойдет остров Сардиния. Несмотря на то, что курорт элитный, спокойствие и уют там вечные спутники;

Несмотря на то, что курорт элитный, спокойствие и уют там вечные спутники; Сицилия - один из самых недорогих, но достаточно комфортных.

Наиболее оптимальными местами для спокойного, но достаточно активного отдыха с детьми в 2019 году в июне, являются страны:

Египет;

Турция;

Тунис;

Греция;

Чехия;

Черногория.

Для того, чтобы ваш отдых был незабываемым, то стоит поехать в одну из предложенных выше стран. Но воспользуйтесь одним, но очень важным советом: перед тем, как ехать отдыхать за границу в июне в 2019 году, предварительно посмотрите температуру воздуха и воды именно на тот период, когда соберетесь в путешествие.