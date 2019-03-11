Где недорого отдохнуть летом в России на море с детьми

Лето - прекрасное время отдыха с детьми на море. Зачастую возникает вопрос: где в России недорого провести отпуск? Существует несколько бюджетных вариантов, давайте рассмотрим их.

Куда лучше всего поехать отдыхать с детьми на море в России

Почему-то считается, что отдыхать лучше и дешевле за границей, но это не так. В России есть масса бюджетных и отличных мест для поездки с детьми на море.

Сочи

Отдых вам обойдется от 40 000. Но зато довольно высокое обслуживание и большое количество развлечений не оставят вас равнодушными.

В связи с Олимпийскими играми, прошедшими в Сочи, популярность отдыха возросла, но и цены тоже подскочили. Но несмотря на это, в курортном городе вы сможете не только окунуться в море и позагорать на пляже, но и освоить уроки ходьбы на лыжах. Даже в летнее время в горах поддерживают покров снега.

Что посетить:

В Сочи есть аналог американского Диснейленда - Сочи Парк;

также вы здесь сможете увидеть поющий фонтан, прогуляться по Олимпийскому парку, посетить музеи: автомобилей и динозавров;

в этом курортном городе вы можете увидеть самый удивительный Дендрарий, а также Океанариум;

Скайпарк;

Роза Хутор.

Цены на отдых летом в Сочи в 2019 году

Отдыхающие предпочитают останавливаться в домах местных жителей и самостоятельно ехать. Это по деньгам выходит гораздо дешевле, нежели снимать номер в отеле, а если вы путешествуете с детьми, то и намного удобнее, так как сможете приготовить самостоятельно:

Тур на двоих выходит от 40 000 руб за 7 дней. Цена билета на самолет с расчетом на одного человека от 5000 руб. За сутки цена отеля начинается от 1500 за номер на двоих или же цена за квартиру. Дешевле арендовать квартиру на месяц, если вы предпочитаете более долгий отдых - от 25 000 руб.



Анапа и Лазаревское

Наиболее бюджетный, но не менее комфортабельный отдых с детьми на море. Бюджет составит от 35 000 руб.

Эти места славятся своими пляжами, также есть Океанариум и Аквапарки. К тому же Анапа гордиться оздоровительными местами.

Что посетить:

в Анапе есть замечательный музей-заповедник “Горгипия”. Музей основан на месте древнего города Горгипия и открыт с 1977 года;

также в Анапе расположен самый древний Храм святого Онуфрия Великого;

можете вместе с детьми посетить маяк. Это символ и местная достопримечательность Анапы;

в анапской лагуне расположен дельфинарий;

В Лазаревском находится одна из достопримечательностей города - крепость Годлик;

также можете посетить 33 водопада, увидеть настоящее Тюльпановое дерево и насладиться вкуснейшими медом с пасеки.

Анапа лучше всего подойдет для людей, нуждающихся в лечении, так как этот курортный город славится своими минеральными водами. А для любителей исторических объектов, отлично подойдет Лазаревская.

Цены

Лучше всего приобретите билеты на поезд или же самолёт самостоятельно, а также стоит арендовать домик или комнату у местных жителей.

Это довольно сильно сэкономит ваш бюджет, в особенности, если вы собираетесь отдыхать с детьми на море в течение 30 дней:

Цена составит за тур на 7 дней на 2-их человек от 35 000 руб. Цена билета на самолет в обе стороны из Москвы от 8700 руб за одного человека. Цена отеля от 1200 руб за сутки. А вот цена квартиры на 30 дней будет варьироваться в районе 25 000 руб.

Азовское море

Отдых на Азовском море обойдется вам в сумму от 38 000. Но там не хуже, чем на черноморском побережье, к тому довольно бюджетный вариант.

В связи с тем, что море достаточно мелкое, прогревается намного быстрее. А песчаные пляжи и спокойный климат отлично подойдет для отдыха с детьми.

Вы можете активно провести время, катаясь на велосипеде, совершая морские экскурсии, а также беря уроки различных видов спорта на воде.

Цены

Минусом отдыха на Азовском море является то, что нет прямых рейсов из Москвы. И вам придется добираться сначала до ближайших городов, таких как Ростов-на-Дону, Краснодар и т.д, а затем ехать автобусом до места назначения. Но много времени это не занимает и доберется довольно быстро и с комфортом.

Ценовая политика тура составляет от 38 000 руб за 7 дней.

Цена билета на самолет от 6000 руб (туда обратно) за 1-го человека.

Ночь в отеле вам обойдется в 1200 руб за сутки.

А аренда за квартиру за месяц составит от 20 000 руб.

Куда съездить недорого на машине из Москвы?

Если брать из расчета экономии, то поездка на Черное море на самолете обойдется вам в 15 000 в летний период, а на машине всего 10 000 руб на бензин, к тому же вы сможете взять попутчиков и заправка выйдет гораздо дешевле.

Если вы хотите поехать на машине на море с детьми, то можно выбрать Черное море. По трассе “Дон” довольно развита инфраструктура, так что можно отдохнуть в уютном кафе или не поспать пару-тройку часов в мотеле.

Воспользуйтесь нашим советом и не выезжаете в дорогу рано утром в субботу, так как толпы отдыхающих задержат вас на платных участках дороги:

вы можете на машине поехать на отдых с детьми в Адлер. Это довольно современный и комфортабельный курорт, в котором не только масса достопримечательностей, но и идеален для профилактики детских заболеваний. Поездка на машине из Москвы обойдется вам значительно дешевле и удобнее перелетов и путешествия на поезде;

порадует невысокой стоимостью и поездка на машине в Геленджик. Прекрасная природа, теплое море и множество развлечений для детей;

также воспользоваться возможностью того, что вы собираетесь в путь на машине, отвезите свою семью на Каспийское море. Путевка обойдется вам в 7000 за трёхместный номер с питанием 3 раза в сутки, поезд стоит от 3000, но самый недорогой вариант- путешествие на машине. Особенно, если вы решите воспользоваться палаточными городками;

если вы устали от шума и хотите уединения, то лучшим вариантом отдыха с детьми в 2019 году, будет Ейск. Это довольно недорогой город, особенно, если вы решили поехать на машине;

также Азовское море покорит вас своими прекрасными видами в дороге и на месте прибытия.

Советы для путешественников на машине на Черное море

Так как горные дороги опасны и довольно много обрывов, то на серпантине стоит вести себя аккуратно и не ехать быстро, но и не забывайте о местных жителях, которые с закрытыми глазами могут проехать и не задерживайте движение. Если вы хотите увидеть синее Черное море, то придется постоять во многих пробках на трассе М-27 Джубга-Сочи, это основная дорога ведет ко всем городам у моря; Помните о том, что пик пробок приходится на пятницу после обеда, так как жители близлежащих городов стремятся в выходные попасть на море, а также в воскресенье, в вечернее время, когда отдыхающие спешат по домам. Если вы едете через Туапсе, то вероятнее всего не избежите трехчасовой пробки. Так как федеральная трасса идет через одну единственную дорогу, которая является для местных жителей поездкой из одной стороны города в другую. Лучшее время для поездки - ночь. Но для этого вы должны быть достаточно опытным водителем, так как в ночное время суток на трассе много длинномеров и большегрузных автомобилей. Если по пути на море начался ливень, то запомните, что необходимо остановиться и переждать. Но ни в коем случае не останавливайтесь у берегов рек и неподалеку от склонов гор. Если же нет возможности сделать остановку, то сбросьте скорость до минимума, не совершайте резкие маневры. Лагерь рекомендуется разбивать только на открытой местности, вдали от рек, так как есть вероятность того, что вас унесет сильным течением в море. Продукты питания и воду покупайте только в крупных маркетах. Магазинчики у дороги довольно дорогие и есть риск нарваться на некачественные продукты. Овощи и фрукты избегайте покупать у продавцов у трассы. Большинство торговцев выдают турецкие продукты за местные.



Где лучшие песчаные пляжи в России

Ничто так не способствует комфортному отдыху в России, как песчаные пляжи и теплое море. Какие самые лучшие песчаные пляжи?

Песчаные пляжи на черноморском побережье

Конечно же Анапа на первом месте, но среди городов на Черном море также пользуются популярностью песчаные пляжи Джемете и Витязево.

Если вы предпочитаете спокойный отдых с детьми на море, то отличным вариантом будут дикие пляжи между станицей Благовещенской и Витязево.

Феодосия наиболее известна своим Золотым пляжем. Протяженность песчаного пляжа составляет около 10 км. Детям понравятся водные горки, множество игровых площадок и каруселей.

Песчаные пляжи Азовского моря

Самым лучшим считается пляж Ейска- он наиболее благоустроен и оснащен лежаками, местами для переодеваний, а также уютными и недорогими кафе. Любителям недорого отдыха с детьми подойдут песчаные пляжи станицы Голубицкой, а также Должанской.

Так как часть моря на юге упирается в Крымское побережье, то вам придется по душе пляжи с песком в поселке Щелкино. Их 2: Центральный- наиболее обустроен для отдыха и Татарку. Единственный минус в том, что довольно тяжело добираться, но минимальное количество людей вас порадует.

Балтийское море

В первую очередь стоит посетить песчаные пляжи Калининградского взморья. От Балтийска до Зеленоградская тянется побережье, протяженностью около 60 км. Наиболее популярные курортные места - Светлогорск, а также Зеленоградск.

Любителям светлого и теплого песка с прохладной водой советуем отправиться на отдых с детьми в Куршскую косу. Примечательно то, что большая часть национального парка окутана лесом, а оставшаяся - песком.

Приморские песчаные пляжи

Недалеко от Владивостока находится замечательный Шаморовский пляж. Детям понравятся мини-парки, а также игровые площадки. Эти песчаные пляжи пользуются достаточно большим успехом среди туристов.

Байкал

Наиболее популярными и недорогими являются песчаные пляжи озера Байкал.

Наиболее оптимальным вариантом будет отдых с детьми на Чивыркуйском заливе, теплая вода и удобный спуск а единственный минус - отсутствие инфраструктуры.



Прочитав обзор о том, где можно недорого отдохнуть с детьми, решайте куда отправится в отпуск. Надеемся, что мы помогли вам с выбором мест.