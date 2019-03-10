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Где отдохнуть летом 2019 года недорого на море за границей?

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Лето приближается, а это значит пора продумывать свой отпуск и начинать откладывать на него деньги. Пора задуматься, куда поехать отдыхать летом 2019 на море, чтобы было недорого и безопасно. Оптимальное решение, которое порадует своими ценами, является поездка на неделю заграницу, где ничего не будет мешать нежиться на жарком пляже в компании с экзотическими коктейлями.

Советы перед летним заграничным отдыхом в 2019 году

Поскольку не всегда отпуск проходит так, как мы его планируем, советуем, прежде всего, обратить внимание на эти проблемы, которые лучше решить загодя:

  1. Планирование на работе. Скольким туристам пришлось отложить на время долгожданную поездку к морю из-за непредвиденных ситуаций на работе?! То коллега не вовремя заболеет, а подменить его, естественно, некому, то отчет нужно срочно сдать. Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит заранее обсудить с начальником свои планы и четко пояснить свою позицию.
  2. Нехватка финансов. Всем известно, что деньги в отпуске заканчиваются с невиданной скоростью, даже если планировалась быстрая поездка на Черное море. Чтобы не экономить каждую копейку на отдыхе, лучше выделять на поездку деньги с запасом, тогда отпуск получится по-настоящему беззаботным.
  3. Безопасность пребывания. Чтобы не попасть в самое пекло разборок населения с правительством, лучше выбирать более спокойные курорты, где отдыху ничего не помешает.
  4. Выбор надежного турагентства. Прежде чем отдавать свои деньги в туристические фирмы, стоит провести некоторое время за изучением отзывов, ведь только проверенные места гарантируют отсутствие проблем в отпуске.

Не помешает также выучить хотя бы несколько фраз на родном языке местного населения и обеспечить себя медицинской страховкой.

Куда поехать отдыхать летом 2019 на море недорого и безопасно за границей?

Выбирая самый дешевый отпуск за границей, часто получаешь не то, на что рассчитывал. Чтобы не попасть в «лапы» непроверенных туристических компаний, приходится подходить к выбору более ответственно и заниматься планированием самостоятельно. Только в этом случае можно рассчитывать на комфорт за подходящую цену. 

Вот только несколько вариантов, куда поехать отдыхать летом 2019 на море, чтобы обязательно было недорого и безопасно. 

По самым излюбленным среди россиян маршрутам – в Европу и Азию, были взяты в расчет недельный отпуск на двоих, с перелетом, едой и проживанием в отелях среднего класса. Помимо этого в цену не входят траты на развлечения, поскольку каждый сам выбирает сумму, с которой он готов расстаться ради экскурсий и шопинга.

Болгария

Один из вариантов, куда поехать отдыхать летом 2019 на море – Болгария, с ее знаменитыми курортами и песчаными берегами. 

Турагентства предлагают недорогие, но безопасные варианты недельного отпуска. Правда, по Шенгенской визе въезд в эту страну закрыт, зато после посещения Кипра или Румынии проезд на курорты Болгарии будет доступен всем желающим. 

К слову, все необходимые документы будет несложно оформить в любом визовом центре. 

Отдохнуть вдвоем по программе «все включено» здесь можно за 55000 рублей и выше. Самые бюджетные места, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего варианта – Ахтополь, Ривьера, Свети, Константин и Елена, а также Созополь. Дороже придется отдать за возможность позагорать вдоволь на Золотых песках, Албене и Солнечном берегу.

Черногория

Чтобы поехать отдыхать летом 2019 в Черногорию, визу не нужно делать вовсе. Правда, это касается случаев, если отпуск не превышает 30 дней. 

Недорого и безопасно расслабиться на море с детьми можно на пляже Петровац. Цены здесь начинаются от 32 тысяч рублей (без перелета, на двоих). 

Помимо этого можно посетить и другие курорты Черногории, например, Коштуница, Тиват или Пераст – на берегу залива Котор, или Будва, Бедичи и Свети-Стефан – расположенные на побережье Адриатического моря.

Турция

Куда как не в турецкую Анталию еще поехать отдыхать летом 2019 на море недорого? Здесь практически все отели работают по программе «все включено», а цены начинаются от 60 тысяч рублей, за 7-дневный отпуск на двоих. 

Поскольку курс местной валюты по отношению к рублю значительно провис, то эта страна является чуть ли не самой дешевой для российских туристов. Кроме того, чтобы позволить себе поездку к турецкому побережью не нужно специально делать визу.

Теплое море, комфортная погода и богатый выбор отелей по всему побережью – вот что ждет туриста, собравшегося как следует отдохнуть этим летом в Турции. 

Помимо этого часто в путевку входит богатая развлекательная программа, которая не позволит соскучиться даже самым привередливым путешественникам. Как правило, русские туристы выбирают курорты Средиземного моря, но желающие искупаться в Эгейском море, более чистом, могут отправиться на Мармарис или Фетхие.

Греция

Чтобы поехать отдыхать летом 2019 на море в Греции, придется посетить визовый центр за получением Шенгена. 

Недорого и безопасно провести свой недельный отпуск на двоих на Крите. Такая поездка заграницу будет стоить от 55 тысяч рублей. Помимо этого, туристы часто выбирают в качестве основного места дислокации острова Родос – с дорогостоящими отелями и многочисленными античными памятниками или Корфа – с пляжами из некрупной гальки и стройными кипарисами.

Абхазия

Чтобы недорого и безопасно отдохнуть летом на море, и чтоб не в России, не обязательно далеко ехать. Абхазия – замечательный выбор, куда поехать в отпуск с детьми в 2019 году. 

Цены за недельную поездку для двоих взрослых начинаются от 49 тысяч рублей. На детей можно смело накидывать еще примерно 10 тысяч. Советуем посетить пещеры под землей в Новом Афоне – самые крупные в Европе, а также аквапарк в Гаграх.

А вот в Сухуми и Пицунде развлечений не так много, особенно, если в отпуск отправляется и младшее поколение. Плюсом такого отпуска является безвизовый режим, впрочем, загранпаспорт также не понадобится.

Грузия

Поехать отдыхать летом 2019 можно и в эту жаркую страну, находящуюся по соседству с Россией. На двоих здесь можно отлично провести недельный отпуск, потратив от 60 тысяч рублей. Визу оформлять также не придется, ведь находится в Грузии по своему паспорту можно до 1 года. 

Правда не всем покажется комфортным пребывание на местных пляжах – они все в камнях, которые активно нагреваются на солнце. По этой причине для детей лучше подойдут пляжи в Уреки, где находятся знаменитые лечебные пески.

Кипр

Этот остров не оставит равнодушных туристов, и каждый захочет вернуться сюда вновь. А все благодаря отличным пляжам и райской природе. Правда, придется перед отпуском посетить визовый центр. Но виза делается быстро и бесплатно, если отпуск длится не более 2 недель.

Здесь можно недорого и безопасно провести отпуск на море и песчаном, белом, оборудованном для отдыха побережье. 

Самый доступный вариант недельного пребывания на Кипре на двоих будет стоить от 65 тысяч рублей. 

Особой популярностью у туристов пользуется курорт Ларнака - лучший выбор для туристов с детьми, Айя Напа – для поклонников дайвинга, а также Протарас – поклонникам спокойного и размеренного времяпрепровождения.

Италия

Эта европейская страна не может похвастаться своими демократическими ценами на отдых, но обеспечивает высокий уровень безопасности для приезжих туристов. Чтобы как следует провести свой недельный отпуск в Италии, нужно не менее 80 тысяч рублей. Зато, будет шанс посетить такие популярные места, как курорт Римини, Сан-Ремо или Амальфи и Милано-Мариттима. Летом в Италии можно стать свидетелем и участником фестиваля, посетить многочисленные музеи и, наконец, попробовать знаменитую итальянскую пасту.

Отдых в Европе сегодня приобрел популярность, поскольку туристам не приходится тратить драгоценные часы на перелет на другой континент. К тому же, дорога для россиян обходится недорого, а уровень отдыха здесь значительно выше, чем, к примеру, в странах Азии. 

Правда, сложная политическая обстановка в мире заметно отразилась на прибыли, получаемой туроператорами, поскольку многих пугает отношение запада к России. Именно поэтому, еще один популярный маршрут – Азия, не уступает в борьбе за отдыхающих и предлагает свои неповторимые курорты.

 

Азиатские страны привлекают туристов своей неизведанностью, ведь Европа уже порядком приелась любителям пляжного отдыха за границей. Здесь найдется место для спокойного отпуска с детьми и активного времяпрепровождения на пляжных вечеринках в шумных компаниях. 

Правда летом Азиатские страны встречает туристов дождливой погодой, но это не станет помехой. К тому же, цены на проживание, еду и развлечения там не самые высокие, в отличие от стоимости перелета.

Таиланд

Недельный отпуск на двоих в Таиланде обойдется от 18 тысяч рублей. По сравнению с выше озвученными цифрами, цены здесь довольно смешные. Правда, того же нельзя сказать про стоимость перелета, которое начинается от 46 тысяч, в зависимости от авиакомпании.

Посетить можно Бангкок, Пхукет или Паттайю. Детям понравится тайский Диснейленд «Dream World», который ничуть не уступает европейскому.

Вьетнам

Отдохнуть в этой популярной среди российских туристов стране можно даже дешевле, чем в Таиланде. Проживание в отелях Вьетнама обойдется всего от 9 тысяч рублей, правда перелет сюда не настолько дешев. Рекомендуем обратить внимание на такие курорты, как Нячанг, Дананг и остров Кондао, который привлекает любителей дайвинга благодаря красивому океанскому дну.

Индия. Гоа

Северный Гоа предлагает один из самых дешевых отпусков на двоих в Индии. Здесь проживание, еда и мелкие расходы обойдутся немногим более 16 тысяч рублей (без перелета). Будьте внимательны, ведь прежде чем заказывать путевку на отпуск, придется оформить визу.

Китай. Остров Хайнань

Здесь тепло в любой из четырех сезонов, но наши соотечественники облюбовали это место не так давно. Цены начинаются от 32 тысяч рублей. Добавить к этому придется стоимость перелета, который в зависимости от расстояния обойдется от 40 до 100 тысяч российской валюты.

В Европе, во многих странах, сегодня существует открытая проблема с беженцами, которые, буквально, заполонили «Старый свет». Именно в таких местах происходят массовые волнения, которые сильно отражаются на туристическом бизнесе, неся колоссальные убытки. Но и страны Африки также не внушают доверия, из-за активных действий террористов. Какую страну и континент выбрать для путешествия в 2019 году – решать вам, а мы постарались облегчить выбор, своими заметками. Делитесь, в каком месте планеты вы бы хотели побывать в этом году?

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10.03.2019
Теги: Куда поехать отдыхать 2019 год море

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  • Инна / 10.03.19 21:20
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    0
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    Хотелось бы с детьми слетать на Кубу в этом году. Правда, перелет туда долгий, но говорят, что там много интересного. Потихоньку изучаем основные туристические места, знакомимся с менталитетом и откладываем деньги на поездку.
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  • Марина / 10.03.19 21:20
    -
    0
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    А почему нет в списке острова Бали? Там такой серфинг, теплый океан, вкусная еда и море развлечений. Были в прошлом году, советую всем!
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  • Zlata / 10.03.19 21:19
    -
    0
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    Я бы с удовольствием слетала бы на Сейшелы. Вот такая давняя мечта, которая родилась благодаря какой-то передаче по телевизору. Подруга моя была там, говорит, что ощущение непередаваемое, а я тихо завидую и коплю.
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