Куда поехать в июле 2019 года за границу на море

Желающим бюджетно отдохнуть за границей, обзор недорогих направлений туризма поможет решить вопрос о том, куда поехать отдыхать в июле 2019 за границу на море с семьей и детьми.

Куда поехать в июле без визы в 2019 году

Все знают, что при посещении зарубежных морских курортов приходится тратить довольно крупные суммы на оформление виз на несколько человек, а также платить консульские сборы. Этих расходов можно избежать, если отправиться отдыхать летом за рубеж в те страны, куда можно въехать без визы.

Ниже представлены страны, куда можно поехать отдыхать в июле 2019 года за границу на море недорого без визы.

Страна Температура воздуха Температура воды Турция 32°C 27°C Тунис 32°C 26°C Индонезия 30°C 27°C Черногория 30°C 26°C Израиль 32°C 28°C Мадагаскар 31°C 25°C Марокко 29°C 22°C

Куда поехать в июле недорого - 6 лучших недорогих направлений

Выбирая куда можно поехать отдыхать в июле 2019 за границу на море недорого, россияне могут выбрать подходящее направление не только по цене, но также и по развлекательной программе отдыха.

Есть 6 недорогих направлений пляжного туризма за рубежом, которые пользуются традиционно спросом. Кроме низких цен эти маршруты отличаются тем, что в июле в этих местах начинается высокий сезон. Температура на морских побережьях лучше всего подходит для пляжного отдыха.

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Турция

Это один из самых востребованных заграничных пляжных курортов, куда можно поехать отдыхать в июле 2019 году за границу на море недорого с детьми.

Недавно власти этой страны объявили о возможности въезда сюда по внутренним паспортам для россиян. Если такое правило будет введено, то отдохнуть в этой стране летом станет еще проще.

Пока российские туристы могут въехать сюда по загранпаспортам, не оформляя визы. Стоимость отдыха начинается от 40 тыс. руб. на человека. Туристы могут подобрать отели на черноморском и средиземноморском побережье на любой вкус, в том числе с услугой «все включено».

Кроме оборудованных пляжей отдыхающим предлагают:

экскурсии по историческим местам;

морские прогулки на яхтах;

рафтинг на горных реках;

турецкие бани и спа-процедуры;

развлекательные программы.

Курорты Эгейского моря – Фетхие и Мармарис, стоят дороже. В июле здесь прохладнее, чем на южных курортах Алании, которые стоят дешевле. Если бронировать тур «все включено», то можно существенно сэкономить.

Турецкие черноморские курорты – это то место, куда родители смогут поехать отдыхать в июле 2019 за границу на море с ребенком.

Погода в июле Курорт температура днем,ºС температура ночью,ºС температура воды,ºС Мармарис 32 23 26 Фетхие 33 22 27 Алания 32 27 28 Цены Цена тура на двоих на неделю Цена авиабилета в обе стороны Цена отеля на 1 ночь от 40 000 руб. от 12 000 руб. от 1100 руб. за номер на двоих

Тунис

Отдых в этой стране начинается с 38 тыс. руб. на человека. Тунис привлекает туристов своими белоснежными пляжами. В сухом субтропическом климате хорошо отдыхать с детьми на морском берегу на северных курортах этой страны:

Суссе;

Хаммамете;

Табарке.

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В июле здесь очень жарко и пляжный отдых особенно популярен в это время. Кроме пляжного отдыха можно совершать экскурсии на развалины Карфагена. Популярностью пользуется гастрономический туризм, фольклорные фестивали. Детям понравится посещение местного зоопарка и морские экскурсии. Взрослым предложат курс талассотерапии с использованием водорослей и лечебных грязей.

Погода

Курорты температура днем,ºС температура ночью,ºС температура воды,ºС Сусс 32 25 26 Табарка 31 23 25 Хаммамет 32 24 26

Цены на отдых

Цена тура на двоих (7 ночей) Цена авиабилета в обе стороны (из Москвы) Цена отеля (1 ночь) от 60 000 руб. от 18 000 руб. от 1100 руб. за номер на двоих

Черногория

Еще одно недорогое направление, куда стоит поехать отдыхать в июле 2019 года всей семьей за границу на море без визы. Отдых здесь начинается от 45 тыс. руб. на человека.

Страна находится на побережье Адриатики и славится своими чистыми пляжами. Кроме этого здесь уникальная природа и много национальных заповедников. В промежутках между отдыхом на пляже можно гулять по небольшим городкам со средневековыми улочками.

В Черногории много музеев и соборов, построенных в готическом стиле. Большой популярностью пользуются экскурсии:

в древний город Будву;

на Скадарское озеро;

на остров Свети-Стефан;

в Котор и в Цетине.

Погода

Курорты Температура днем,ºС Температура ночью,ºС Температура воды,ºС Будва 31 18 26 Котор 30 16 26 Святой Стефан 30 18 26 Подгорица 30 15 -

Цены на отдых

Цена тура на двоих на неделю Цена авиабилета в обе стороны из Москвы Цена отеля за 1 ночь от 70 000 руб. от 15 300 руб. от 2 000 руб. за апартаменты

Марокко

Эта страна на побережье Атлантического океана, куда тоже недорого можно поехать отдыхать в июле в 2019 году за границу тем, кто хочет позагорать на пляже. Цена отдыха здесь начинается от 80 тыс. руб. Туристы смогут здесь познакомиться с местной культурой, в которой переплелись арабские и европейские традиции. Туристы обычно выбирают для активного пляжного отдыха Марракеш.

В Касабланку едут те, кто ищет отдых в условиях повышенной комфортности и развитой инфраструктуры. Семьи с детьми обычно направляются в Эль-Джадиду, где много развлечений для детей.

Путевки в Марокко стоят недешево. Выгоднее в эту страну ехать самостоятельно. В этом случае стоимость отдыха начинается от 80 тыс. руб. на двоих.

Погода

Курорты температура днем,ºС температура ночью,ºС температура воды,ºС Марракеш 37 25 - Касабланка 29 21 22 Эль-Джадида 28 21 22

Цены

Цена тура на двоих на неделю Цена авиабилета в из Москвы в обе стороны Цена отеля за 1 ночь) от 140 000 руб. (с питанием) от 19 800 руб. от 1500 руб. за апартаменты

Индонезия

Можно отправиться отдыхать в июле за границу на море в это самое большое в мире островное государство, которое славится своей природой и уникальными древними городами эпохи, когда буддизм был государственной религией.

Обычно туристы кроме отдыха на пляже посещают самые известные острова Индонезии:

Бали;

Суматру;

Ломбок;

Борнео.

На всех островах прекрасные пляжи, туристам предлагают разнообразный активный отдых и культурную программу.

Отдых здесь не самый дешевый, цена поездки для одного человека начинается от 50 тыс. руб., но затраты того стоят. Все, кто хоть раз посещал Индонезию, остаются в восторге от ее чистых пляжей и прозрачной воды у побережья.

Погода Острова температура днем,ºС температура ночью,ºС температура воды,ºС Бали 27 22 28 Ломбок 31 24 27 Цены Цена тура на двоих (7 ночей) Цена из Москвы на авиабилет в обе стороны Цена 1 ночи в отеле от 120 000 руб. от 30 000 руб. от 1000 руб. в хостеле от 2 500 руб. за номер в гостинице на двоих

Израиль

В этой небольшой стране сухой жаркий климат, богатая история и много отличных пляжей. Если нужно поправить здоровье во время летнего отдыха, то это именно то место, куда стоит поехать отдыхать в июле 2019 года.

Отдых на курортах здесь дорогой и начинается со 100 тыс. руб. на двоих.

Самым дорогим считается Эйлат. Отдых в Тель-Авиве немного дешевле. Большой популярностью пользуются курорты Мертвого моря и Иерусалим.

Туристам предлагается обширная программа развлечений:

дайвинг;

экскурсии;

талассотерапия;

морские прогулки;

шоппинг.

Погода

Курорты температура днем,ºС температура ночью,ºС температура воды,ºС Эйлат 36 21 27 Тель-Авив 32 25 28 Иерусалим 32 24 28

Цены на отдых

Цена тура на двоих за 7 дней и ночей Цена авиабилета из Москвы в обе стороны Цена отеля за 1 ночь от 140 000 руб. с питанием от 15 000 руб. от 2500 руб. за номер на двоих

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Где еще можно отдохнуть в июле за границей?

Можно в июле отправиться на греческие курорты, расположенные на островах:

Крите;

Корфу;

Родосе;

Санторини.

Стоимость отдыха начинается с 50 тыс. руб. на человека. Туристам придется оформлять шенгенскую визу, так как Греция входит в ЕС.

Пляжи Адриатического и Средиземного моря в этой стране имеют голубой флаг, подтверждающий их чистоту.

В этой стране много исторических памятников и музеев, развитая инфраструктура и отличная кухня. Отдыхающим предлагается разнообразный активный отдых на воде, экскурсии и развлечения.

Погода

Курорты температура днем,ºС температура ночью,ºС температура воды,ºС Крит 30 21 26 Корфу 30 23 25 Родос 30 24 27 Санторини 29 25 24

Цены

Цена тура на двоих (7 ночей) Цена авиабилета в обе стороны (из Москвы) Цена отеля (1 ночь) от 60 000 руб.с питанием от 10 000 руб. от 1 000 за номер на двоих

Мадагаскар

Любители экзотических маршрутов могут отправиться в это островное государство. Цена отдыха начинается от 120 тыс. руб. Сюда не нужно оформлять визу. Мадагаскар отличается девственной природой и нетронутыми дикими пляжами. Это направление выбирают любители активного пляжного отдыха.

Чаще всего для пляжного отдыха туристы выбирают остров Нуси-Бе с его белоснежными пляжами. Туристам кроме дайвинга и купания в море предложат экскурсию в национальный парк Исало. Здесь можно понаблюдать за брачными играми горбатых китов, погулять по аллее из баобабов, совершить экскурсию на остров Сен Мари.

Погода

температура днем,ºС температура ночью,ºС температура воды,ºС 31 20 25

Цены

Цена авиабилета в обе стороны (из Москвы) Цена отеля (1 ночь) от 60 000 руб. от 800 руб. за двухместный хостел от 1000 руб. за номер в гостинице на двоих

Направления для отдыха в июле с ребенком

Если планируется недорогой отдых в июле с ребенком на морском побережье за границей, то лучше всего подходит для этого черноморское побережье Болгарии. Она расположена недалеко от России, потому билеты будут стоить недорого.

Для посещения страны придется оформлять визу, но сам отдых обходится недорого: цены начинаются от 49 тыс. руб. на человека.

В Болгарии много курортов с уникальным причерноморским климатом, который лучше всего подходит для детей:

Альбена;

Солнечный Берег;

Обзора.

На этих курортах широкие песчаные пляжи. В июле начинается высокий сезон. Кроме пляжного отдыха туристы могут совершать экскурсии по историческим местам, многие из которых входят в список мест, охраняемых ЮНЕСКО.

В Болгарии удивительная по красоте природа, развит гастрономический туризм. Отдыхающие могут оценить местное виноградное вино и местную кухню.

В июле в 2019 году много солнечных дней и стоит комфортная погода. Дети, приезжающие сюда из России на отдых, очень быстро акклиматизируются к местному климату. Врачи рекомендуют с маленьким ребенком отдыхать именно на черноморском побережье.

Погода

температура днем,ºС температура ночью,ºС температура воды,ºС Солнечный Берег 28 19 25 Албена 29 19 25 Обзор 28 20 25

Цены на отдых

Цена тура на двоих (7 ночей) Цена авиабилета в обе стороны (из Москвы) Цена отеля (1 ночь) от 49 000 руб. с завтраком от 62 000 руб. с полным пансионом от 15 000 руб. от 1300 руб. за номер на двоих

Туристы могут приобретать путевки на эти направления, или самостоятельно забронировать номера в гостиницах и приобрести билеты на самолет. Сделать это нужно заранее, чтобы выбрать недорогие варианты для проживания во время летнего отдыха в высокий сезон.

Как видите, есть много мест, куда можно поехать отдыхать в июле 2019 за границу на море. Приятного отдыха!