Куда поехать в августе 2019 года за границу на море

В августе хочется поехать отдохнуть на море за границу, желательно недорого и без визы. Какие направления выбрать в 2019 году?

Пляжный отдых в августе без визы

Естественно, отдохнуть в августе на пляже очень хочется, а вот тут возникает вопрос: если нет времени оформить визу, какие страны используют безвизовый режим в 2019 году?

Израиль

Отдых на курортах Израиля поможет зарядиться не только позитивом, но и оздоровить организм.

Стоимость тура на двоих вам обойдется от 70 000 руб. Авиаперелет составит из Москвы всего 4 часа.

Без визы разрешено находиться не более 3-х месяцев.

Где отдохнуть и какие достопримечательности можно увидеть

Самым популярным городом является Иерусалим. В этом мировом священном месте находится Гроб Господень и не менее священное место для жителей страны - “Стена Плача”;

Отличным местом для отдыха а августе считается Тель-Авив. Столица Израиля будет интересна в качестве исторических событий, но и подойдет для активных и молодежных развлечений.

Пляжный отдых в Израиле

Оставить капельку лета в душе поможет отдых на любом из трех морей омывающих Израиль. Какие пляжи лучше посетить:

неподалеку от Тель-Авива раскинулся популярный пляж Кесария-Бич. Он привлекает не только чистым песком, но и развалинами древнеримского акведука;

с детьми можно отдохнуть и расслабиться на курорте Герцлия, этот город не только респектабельный и спокойный, но и есть варианты отлично провести вечернее время;

отличный и не рукотворный пляж Mineral Beach отличное место для отпуска на берегу Мертвого моря.

Прогноз погоды на август 2019 года в Израиле

Иерусалим: температура воздуха днем от 31°С до 34°С; ночью от 22°С до 23°С; вода +29°С.

Тель-Авив: днем от 28°С до +30°С; ночью - от 24°С до 25°С; вода 28°С.

Куба

После августовского зноя на пляжах Кубы появляются туристы из США и это последний шанс отдохнуть без них.

Стоимость тура на 2-х на неделю составляет от 133 000 руб.Безвизовый режим до месяца.

Лучше пляжи Кубы:

не такой популярный, как большинство кубинских пляжей, но тем не менее достаточно интересный и комфортный - Кайо-Джутрас. Здесь вы сможете не только отдохнуть, но и полакомиться омарами и выпить стаканчик настоящего рома;

излюбленный туристами пляж Варадеро один из самых больших около 19 км и самый комфортабельный. Здесь можно не только заниматься активным отдыхом, но и отправиться исследовать морские просторы;

всего в 5 км от кубинского города Гуардалавака раскинулся роскошный пляж Плайя Эсмеральда.

Достопримечательности:

Капитолий, находящийся в Гаване;

Кафедральный собор в центре Гаваны;

Сан-Карлос-де-Ла-Кабанья - знаменитая крепость;

Большой национальный парк;

Сьерра-Маэстра будет интересна любителям высоты и экстрима;

Вилла Дюпона, расположенная в предместье Варадеро;

Вы сможете прогуляться по дому-музею Эрнеста Хемингуэя;

Национальный ботанический сад;

Прогуляться по набережной Малекон;

Мемориал Хосе Марти.

Прогноз погоды на Кубе в августе 2019 года

Гавана: днем 31°С-32°С; ночью 26°С-28°С; вода 30°С. Варадеро: днем 30°С-32°С; ночью 26°С-28°С; вода 30°С.

Лучшие варианты отдыха с визой

Несмотря на то, что с визой придется немного повозиться, отдых в августе 2019 года будет намного разнообразнее.

Мексика

Стоимость тура на двоих в мексиканские просторы составит от 115 000 руб., а “горящие путевки” поздно приобрести за 100 000 руб.

Неповторимая мексиканская кухня и отдых на отличающихся особой роскошью пляжах, заставят вас забыть о скорой осени.

Несмотря на то, что погода в августе переменчива и порой идут ливни, не на всю страну распространяется подобный недостаток.

Визу можно с легкостью оформить через интернет.

Где отдохнуть в Мексике:

наиболее популярные курортные места Пуэрто-Вальярте и Акапулько. Здесь вы найдете отличные пляжи и сможете понежиться под августовским солнцем;

побывать в Мексике и не попасть на знаменитый балет “Ballet Folklorico de Mexico” - это полнейшее упущение;

если на отдыхе вас застал дождь, то двери мексиканских ресторанов всегда открыты.

Прогноз погоды на август 2019 года в Мексике

Днём 21°С-32°С; ночью 13°С-26°С; температура воды от 27°С-30°С.

Испания

Стоимость тура на двоих составит от 76 000 руб. Здесь вы найдете яркие и красочные карнавалы и фестивали, необычные мероприятия.

Для пребывания в Испании необходима Шенгенская виза.

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Достопримечательности:

Пещера Альтамира, это действительно настоящий исторический памятник наскальной живописи палеолита;

Канарские острова - лето круглый год, можно не только отдохнуть на пляже, но и активно провести время;

Необычные практически “пряничные домики” вы можете встретить в парке Гуэля;

Один из самых красивых пляжей - Ла-Конча. Отлично подойдет для отдыха с детьми.

Прогноз погоды на август 2019 года в Испании

Днем от 29°С до 34°С; ночью 14°С-25°С; температура воды от 21°С до 27°С.

3 места, где можно отдохнуть молодоженам в августе 2019 года

Свадьба в августе - замечательный повод провести молодоженам свой медовый месяц. Какие 3 основных направления предпочитают молодые пары?

Мальдивские острова

Мальдивы - это рай для двоих. Стоимость тура для пары составит 126 000 руб, пребывание в 4-звездочном отеле.

Что посетить молодоженам:

Huvafen Fushi Resort - это роскошный и ультрасовременный остров-отель, находящийся под водой. Здесь можно не только отдохнуть, но и устроить свадебное торжество;

Ресторан “Жемчужина” - уникальное место для отдыха и необычного романтического ужина. Подводное царство для двоих;

Сходите вечером со своей второй половинкой на замечательный пляж Мудхдху, это действительно идеальное место для свидания, ночью водная гладь похожа на звездный небосвод.

Минусом Мальдивских островов является достаточно жаркая погода в августе.

Прогноз погоды на август 2019 года

Днем от 30°С до 32°С; ночью 25°С-28°С, а температура воды 27°С-28°С.

Греция

Стоимость тура на двоих на неделю составляет от 60 000 руб. Отдых в августе 2019 года молодоженам понравится не только тем, что можно провести время вдвоем, погреться под теплыми лучами солнца, но и осмотреть множество достопримечательностей этого древнего города.

Что посетить в Греции:

обязательно посетите древнегреческий остров Родос;

почувствуйте себя повелителем стихий на горе Олимп;

Остров Санторини - это на самом деле романтическое и идеальное место для молодоженов;

отдохните на красивом и живописном пляже Миртос;

увидеть Афины в первозданном виде вы сможете посетив район Плака - это старинное место города.

Прогноз погоды на август 2019 года в Греции

Днем от 30°С до 33°С; ночью 13°С-24°С; температура воды: 25°С-26°С.

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Малайзия

Стоимость тура на двоих на неделю составляет от 90 000 руб.

В Малайзии вы найдете девственные уголки природы, а также страна поразит своей древней архитектурой.

Если вы отправляетесь в путешествие менее чем на 30 дней, то виза не нужна.

Что посетить в Малайзии

Если вы прибыли в Малайзию для пляжного отдыха, то комфорт и аккуратность берегов порадуют. Любителей активного отдыха ждет незабываемый подводный мир, а тем кто мечтает об исторических местах, ждет сюрприз, так как Малайзия - кладезь древностей.

Пощекотать нервы молодожены смогут в казино Гентинг-Хайлендз, который не особо уступает Лас-Вегасу.

Также вас могут привлечь такие места, как:

Башни Петронас - это необычный небоскреб, состоящий из 88 этажей;

дворец султана Абдул-Самада построенный в 19 веке;

мечеть Джамек - одна из самых древних, построенная в 1909 году;

национальный парк “Ниах”, здесь вы найдете известные пещеры Ниах, одна из которых была размером не меньше 13 полей для футбола;

пещеры Бату им не менее 400 миллионов лет;

храм Шри Махамариамман;

заповедник Бако;

национальный парк «Таман-Негара».

Прогноз погоды на август 2019 года в Малайзии

Куала-Лумпур: днем от +27°С до +30°С; ночью +23°-25°С; температура воды 30°С. Кучинг: днем от +27°С до +29°С; ночью +23-25°С; температура воды +30°С. Малакка: днем +28-30°С; ночью +24-26°С; температура воды +30°С.

3 лучших места для отдыха за границей с ребенком

Порадовать своего ребенка отдыхом в августе на море за границей вы сможете, как без визы, так и с оформлением документов. Какие 3 лучших места?

Босния и Герцеговина

Стоимость тура на двоих взрослых и одного ребенка на неделю составляет от 66 000 руб. Это значительно недорого. Мало того, что вы сможете провести отдых загорая на пляже, так и посетить термальные источники.

Без визы разрешено находится не более месяца.

Где отдохнуть с ребенком:

если вы приехали исключительно на отдых на пляже, то будет отличным вариантом регион Неум;

для улучшения здоровья вы сможете посетить оздоровительный курорт Илиджа;

осмотреть достопримечательности можно в таких городах как: Сараево, Мостар, Тузла, а также Зеница.

Какие достопримечательности можно увидеть:

Военный туннель в Сараево был построен в 1993 году в момент военных действий в Боснии;

Латинский мост, убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году, было совершено именно в этом месте;

Медугорье или Междугорье. Данная деревня знаменита тем, что в июне 1981 несколько молодых людей увидели явление Девы Марии;

мечеть Гази-Хосревбея;

крепость Врандук;

Морича-хан;

национальный парк “Сутьеска”;

Собор Святого Сердца Иисуса;

национальный музей Боснии и Герцеговины.

Прогноз погоды на август 2019 года:

Мостар: днем от +23°С до +28°С; ночью +16-18°С.

Сараево: днем +19-26°С; ночью +14-16°С.

Тунис

Стоимость тура на неделю составляет от 58 000 руб.

В Тунисе вы сможете с ребенком не только отдохнуть на пляже, но и оздоровиться с помощью талассотерапии, т.е лечение происходит посредством морских элементов.

Где отдохнуть:

наиболее знаменитый курорт Хаммамет, привлекает туристов именно тем, что здесь вы сможете посетить множество талас-центров;

популярность у молодежи вызывает курорт Сусс;

для отдыха с детьми предпочтительнее курорты: Джербу, Сканес, а также Монастир.

Достопримечательности Туниса:

Карфаген;

Колизей в Эль-Джеме;

крепость Гази Мустафы;

музей Бардо;

пустыня Сахара вы будете поражены самой большой пустыней, ее необычайными оазисами. Также детям понравятся прогулки на верблюдах по бескрайним пескам;

форт “Хаммамета”;

детям будут очень интересны декорации к знаменитым “Звездным войнам”;

а также лагуна Джербы в которой обитают розовые фламинго.

Прогноз погоды на август 2019 года

Хаммамет: днем от 29°С до 33°С; ночью от +23-25°С; температура воды +27°С.

Сусс: температура днем +30-34°С; ночью +24-26°С; температура воды +27°С.

Монастир: днем +29-33°С; ночью +24-26°С; температура воды +28°С.

Венесуэла

Стоимость тура на двоих составит от 200 000 руб. Хоть цена превышает сумму в Турцию или Египет, но вас покорят необычайная красота знаменитых Анд, а также вы сможете полюбоваться одним из самых больших водопадов Анхель.

Для поездки в Венесуэлу виза не нужна, если вы собираетесь посетить страну не более, чем на 3 месяца.

Где отдохнуть с детьми:

если вы планируете провести отпуск на пляже, то для этого отлично подойдет остров Маргарита;

любителям серфинга и дайвинга стоит побывать на острове Коче;

а тем кто едет за экзотикой стоит посетить Саванна Ляьнос.

Достопримечательности:

Водопад Анхель - это поистине необычайное и завораживающее зрелище;

дом-музей Симона Боливара;

национальный парк Канайма;

Скалу Рорайма;

город Мерида;

парк Ла-Льовисна;

музей современного искусства в Каракасе.

Прогноз погоды на август 2019 года в Венесуэле:

Остров Маргарита: днем от 28°С до 30°С; ночью 26-28°С; температура воды 28-30°С. Остров Коче: днем 29-31°С; ночью 27-29°С; температура воды 28-30°С.

Теперь вы точно знаете, куда поехать отдыхать в августе 2019 за границу на море недорого и без визы.