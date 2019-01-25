Куда поехать отдыхать в марте 2019 за границу на море

Начало весны — отличное время для путешествий и пляжного отдыха. Пока заснеженные города просыпаются от зимней спячки, есть возможность зарядиться солнечной энергией и насладиться теплым морем. Для россиян доступно большое количество направлений для отпуска на море за границей. Перед тем как окончательно определиться, куда поехать отдыхать в марте 2019, лучше ознакомиться с лучшими направлениями по соотношению цены и качества услуг.

Таиланд

Одно из самых популярных направлений среди наших соотечественников ранней весной, порадует отличной погодой и демократичными ценами. Сезон отдыха подходит к концу, а значит в начале весны можно будет насладиться просторными пляжами, традиционными распродажами и интересными фестивалями.

Солнечная погода, без угнетающей жары и большого количества дождей, приятно порадует путешественников. Температура воды составит более 25 градусов, поэтому длительные купания и солнечные ванны обеспечены.

Во время мартовских каникул в Таиланде будет возможность попробовать экзотические фрукты. Сезон их сбора еще не закончится, и рынки будут переполнены сладкими деликатесами по приемлемым ценам. Уменьшение потока туристов повлияет на стоимость услуг, и вполне можно будет позволить себе лишний час традиционного массажа или незапланированную экскурсию.

В Таиланде есть что посмотреть, курорт предоставляет развлечения на любой вкус:

впечатляющий дайвинг;

прогулки по канатной дороге;

крокодиловые фермы;

пешие маршруты.

Любители активного отдыха, предпочитающие проводить время более спокойно, могут просто наслаждаться великолепной природой курорта.

Большим преимуществом направления является отсутствие визового режима, поэтому платить придется только за проживание и перелет:

недельный тур в Паттайю - от 60 000 рублей;

недельный тур на Пхукет - от 75 000 рублей;

перелет из Москвы - от 26 000 рублей;

проживание в отеле - от 700 рублей за ночь.

В стоимость тура традиционно включаются только завтраки, так как питание в ресторанах дешевое и разнообразное. В зависимости от выбранного направления, туроператор определяет сколько стоит подобное путешествие.

Вьетнам

Страна продолжает активно развивать свои туристические направления, радуя гостей большим количеством развлечений и качественным сервисом. Все большее количество россиян выбирают это направление для поездок за границу и отдыха на море. Март 2019 является подходящим периодом для знакомства с этой удивительной страной. Протяженность Вьетнама велика, поэтому погодные условия в разных частях страны могут отличаться.

В северных областях столбик термометра не поднимется выше +25 градусов, а вечерами может быть прохладно.

Это идеальное место для тех, кто плохо переносит жару, а занять время можно длительными прогулками по великолепным национальным паркам. В центральной части региона будет отличная теплая погода, так же как и на юге.

В марте страну посещают любители дайвинга и виндсерфинга. Для подобных развлечений созданы все условия. Гостям также предлагается большое количество морских экскурсий, осмотр древних храмов, лечение уникальными грязями и водой. Большое количество развлечений ждет туристов на курорте Нячанг, здесь атмосферу незабываемых ночей создают роскошные рестораны, ночные клубы, уютные бары и массажные салоны.

Сюда можно отправиться с подругами и друзьями, чтобы весело провести время по приемлемым ценам:

недельный тур в Нячанг - от 75 000 рублей;

недельный тур на Фукок - от 90 000 рублей;

перелет из Москвы - от 22 000 рублей;

проживание в отеле - от 700 рублей за ночь.

В марте гости страны могут стать участниками крупных национальных праздников, которые всегда сопровождаются интересной и зрелищной программой. В перерывах между отдыхом на пляже и увлекательными экскурсиями можно заняться шопингом, и приобрести уникальные товары и сувениры.

Бали

Планируя отдых на море и выбирая куда поехать отдыхать за границу, стоит обратить внимание на Бали. Уникальный вулканический остров является наиболее развитым и богатым курортом Индонезии. В марте 2019 туристы застанут окончание сезона дождей, осадки могут беспокоить только в начале месяца. Прекрасная теплая погода, высокая температура воды, бескрайние пляжи и завораживающий океан сделают мартовские каникулы незабываемыми.

На острове есть отличные места для дайвинга и серфинга, для туристов организована захватывающая рыбалка и интересные морские экскурсии.

По отзывам многочисленных туристов, остров обладает своей неповторимой атмосферой. Мягкий климат, спокойная размеренная жизнь местных жителей, завораживающая архитектура и удивительная природа привлекают на Бали, практикующих йогу и любителей уединения. Это отличное место для отдыха с ребенком.

Однако для поклонников бурной ночной жизни также найдутся развлечения.

Только надо заранее сориентироваться по ценам:

недельный тур - от 100 000 рублей;

перелет из Москвы - от 31 000 рублей;

проживание в отеле - от 1 300 рублей за ночь.

Полностью осмотреть остров можно за пару недель, однако для знакомства со всеми достопримечательностями потребуется больше времени. Скучать на Бали точно не придется. Приезжих непременно увлекают великолепные храмы и древние города, путешествие на слонах и общение с обезьянами в национальном парке. А в центре острова ждут великолепные виды на рисовые террасы и живописные водопады.

Гоа

Один из самых популярных курортов загадочной Индии, является отличным местом для проведения весенних каникул. В марте туристов ждет отличная солнечная погода и теплое море. Большинство пляжей курорта напоминают райский уголок с мягким песком, лазурной водой и массивными пальмами. Это отличное место для романтичного отдыха вдвоем.

Устроив себе долгожданный пляжный отдых, можно также насладиться местной кухней. Свежие морские деликатесы, приготовленные с ароматными специями, фрукты и традиционные лепешки никого не оставят равнодушным.

Приятно удивляет путешественников историческое наследие острова. Практически в одном месте можно полюбоваться старинными фортами, индийскими храмами и необычными древними сооружениями. Любителей природы порадуют масштабные национальные парки, а желающие обрести внутреннюю гармонию могут посвятить отдых духовным практикам и йоге.

Далеко за пределами штата известно о пляжных вечеринках на Гоа, поэтому любителям ночной жизни скучать не придется. Выступления известных диджеев, танцы на песке и великолепные закаты ждут любителей развлечений на северных пляжах курорта.

Стоимость путешествия также приемлема:

недельный тур - от 50 000 рублей;

перелет из Москвы - от 28 000 рублей;

проживание в отеле - от 900 рублей за ночь.

Решив поехать в марте 2019 за границу и выбрав Гоа, придется подготовиться к приятному сюрпризу, ведь во время отпуска получится не только отдохнуть на море, но и принять участие в национальном фестивале.

В этом месяце жители Гоа отмечают традиционный праздник, символизирующий окончание зимы. Улицы наполняет веселая толпа, кругом слышаться песни. Местные жители танцуют и поздравляют друг друга, обливая всех встречных разноцветными красками.

Мексика

Выбирая куда лучше поехать, можно рассмотреть и нестандартные варианты. Далекая Мексика является одним из самых интересных направлений для качественного отдыха и незабываемых впечатлений. В марте курорты страны встретят туристов жаркими солнечными днями. Поразительной красоты Карибское море очень теплое, поэтому большую часть времени отдыхающие проводят на белоснежных пляжах.

Каникулы в стране подойдут для людей любого возраста. Здесь найдут тихое местечко семейные пары с детьми, весело проведут время молодежные компании, и получат заряд адреналина искатели приключений.

Каждый может выбрать курорт по своему вкусу и интересам:

Поклонники морских видов спорта обычно отправляются в Акапулько: это отличное место для занятий дайвингом и виндсерфингом. Любители активной ночной жизни останавливаются в Канкуне, который славится барами и ночными клубами. Прикоснуться к древней цивилизации майя можно в Тулуме. Здесь у туристов будет возможность изучить древние руины, узнать бездну интересной информации, а также отлично отдохнуть всей семьей.

Прекрасный сервис и развитая инфраструктура ожидают путешественников на каждом курорте страны. Уютные современные отели и неповторимая мексиканская кухня заставляют возвращаться сюда снова, поднакопив ради очередного незабываемого отпуска на:

недельный тур - от 110 000 рублей;

перелет из Москвы - от 40 000 рублей;

проживание в отеле - от 1 500 рублей за ночь.

Тем, кто никогда не посещал эту удивительную страну, следует туда поехать в марте 2019. Отдыхать на море за границей всегда интересно, а Мексике есть чем удивить. Ведь только здесь можно посетить Музей подводных скульптур, увидеть роскошный Кафедральный собор и сфотографироваться у подножья вулкана.

Куба

В начале весны на острове устанавливается великолепная погода. Сезон тропических ливней еще не настал, воздух прогрет до +30 оС, а вода до +27 оС. Километры чистейших пляжей с белым песком, отсутствие изнуряющей жары и теплое море делают Кубу великолепным местом для отдыха и восстановления. Пополнить запас витаминов после зимних месяцев помогут спелые овощи и фрукты, урожай которых на острове собирают несколько раз в год.

Для активных и любознательных туристов на курорте предусмотрено множество интересных маршрутов. Куба славится своими заповедниками и национальными парками, поэтому там процветает экотуризм. Живописные пешие маршруты подарят незабываемые впечатления и помогут восстановить физическую форму. На острове много достопримечательностей, музеев и древних сооружений, осмотр которых будет интересен всем.

Также туристов ждет большой выбор водных развлечений, включая катание на лыжах, серфинг и подводную рыбалку. Имеется несколько отличных центров дайвинга, которые позволят всем желающим насладиться подводными пейзажами Карибского моря.

В марте 2019 гостей острова ожидает красочный Гаванский карнавал, который обязательно следует посетить. Национальные праздники и фестивали проводятся с большим размахом и позволяют туристам почувствовать особую атмосферу острова Свободы, полностью соответствуя ценам:

недельный тур - от 105 000 рублей;

перелет из Москвы - от 35 000 рублей;

проживание в отеле - от 1 700 рублей за ночь.

Выбирая куда поехать отдыхать в марте 2019 следует учитывать особенности страны, погодные условия, длительность перелета и стоимость поездки. Отправляясь за границу на море, помните о визовом режиме. В большинстве стран необходимо оформление визы, что увеличивает стоимость путешествия.

Сейчас получить визу можно онлайн, заполнив формы и приложив необходимые документы. Планируя поездку заранее можно учесть все нюансы и подарить себе качественный отдых и незабываемые впечатления.