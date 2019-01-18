Дата открытия Египта для туристов в 2019 году

Российские и египетские власти регулярно ведут переговоры по поводу возобновления чартерных рейсов между двумя странами. Последний раз появилась официальная информация о том, что уже осенью россияне смогут отправиться на отдых в эту страну из России. Однако эти сроки были перенесены снова. Многих россиян интересует в связи с этим вопрос, когда откроют Египет точно для российских туристов в 2019 году.

Это популярное во всем мире направление, обходится для россиян дороже, чем раньше, так как летать приходится не напрямую.

Переговоры и работа двухсторонних межведомственных комиссий

После взрыва российского пассажирского борта над Синайским полуостровом три года назад регулярное туристическое сообщение с Египтом было прервано. Российские власти поставили перед правительством Египта задачу повышения безопасности в своих аэропортах. За проведением работ наблюдали представители российского Министерства транспорта, представители Аэрофлота и службы безопасности РФ, осуществляя российско-египетское сотрудничество в рамках ведомственных двухсторонних комиссий.

Представители российской стороны пришли к выводу, что все египетские аэропорты курортных городов к 2018 году полностью модернизировали свое оборудование и системы защиты, способные обнаружить наличие взрывчатых и опасных веществ на борту самолетов, при досмотре и погрузке багажа.

Египет потратил на модернизацию системы охраны своих аэропортов более 10 млн. долларов, модернизировав:

систему видеонаблюдения;

службу досмотра багажа;

работу с персоналом;

деятельность службы охраны.

На протяжении трех лет представители властных структур России проводили проверки аэропортов Египта, находя каждый раз те или иные недочеты. К концу 2018 года отечественные специалисты признали официально, что власти Египта выполнили все поставленные требования, обеспечив приемлемый уровень безопасности пассажирских авиаперевозок.

Однако когда точно откроют Египет для российских туристов, пока не понятно.

17 октября 2018 года на встрече в Сочи Президента России Владимира Путина и Президента Египта Абдула-Фаттах Халил Ас-Сиси, они обсуждали пути возобновления туристического сообщения между двумя странами и сроки восстановления авиасообщения. После этой встречи бывший глава египетской турпалаты Эльхами аль-Зайят заявлял, что после такой модернизации количество отдыхающих из России вырастет в короткие сроки до 1 млн. человек.

Последние новости компании «Аэрофлот», поступившие сегодня 3 часа назад, сообщают, что из Москвы с конца 2018 года летает в Египет три рейса один раз в день в следующие дни:

вторник;

четверг;

воскресенье.

Возглавляющий министерство туризма в Египте – Рании Машат сообщает о том, что отрасль справилась с кризисом три года назад. Уже сегодня египетские курорты принимают большое количество отдыхающих из Украины, Германии, Чехии, Венгрии и других стран Восточной Европы. В 2018 году было принято рекордное количество туристов из Китая.

Точные даты открытия чартерных рейсов между Россией и Египтом

Авиационное сообщение между двумя странами восстановлено с конца 2018 года. Однако чартерных рейсов пока нет. Их организацией занимается Ростуризм. Руководство российской туриндустрии сообщает о том, когда полностью откроют Египет для российских туристов в 2019 году.

До этого планировалось начать продавать путевки уже в конце 2018 года на два популярных направления: Шарм – Эль-Шейх и в Хургаду. Новости на сегодня о планах российских туроператоров сообщают о том, что чартеры в Египет из России появятся не ранее марта-апреля 2019 года.

Два чартерных рейса уже летают в Хургаду и в Шарм-Эль-Шейх из Москвы. Для организации чартеров из других российских городов региональным туроператорам нужно подготовить программы отдыха, которые смогли бы окупить рентабельность полетов. Работа будет вестись пару месяцев. Руководство Ассоциации туристических агентств России сообщает о том, что отсутствие продажи египетских туров объясняется сегодня тем, что нет достаточного количества туристических продуктов у отечественных туроператоров, которые на период закрытия авиасообщения с этой североафриканской страной отказались от работы на этом направлении.

Пока в Египет открыли для российских туристов в 2019 году полеты только в аэропорт Каира, прошедший приемку российских специалистов по безопасности. Туристические компании отмечают то, что отечественные туристы жалуются на то, что до места отдыха им приходится добираться 7 часов.

Египетские эксперты более оптимистичны в своих прогнозах. Они считают, что полноценное туристическое сообщение между Россией и Египтом начнется в начале января. Российские туроператоры менее оптимистичны, по каким-то причинам для них сложно за короткое время организовать свою работу с российскими авиаперевозчиками на направлении Россия-Египет. Это подтверждают последние скандалы между туроператором «Жемчужная Река» и российскими авиакомпаниями. Стремление быстро заработать на внешнем туризме нередко выливается в полное фиаско.

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Возможно, российские туроператоры не спешат с разработкой туров в Египет по причине внутриотраслевых сложностей, вызванных переориентацией на внутренний туризм и слишком пристального внимания государственных органов к этому направлению после произошедшей три года назад трагедии над Синайским полуостровом, произошедшей в результате срабатывания взрывного устройства.