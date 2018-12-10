Число дней отдыха в январе 2019 года прописано в ТК РФ, в статье № 112. Это норма январских праздников 2019 года, продолжительность и обоснованность законных выходных. Праздничные дни на переходе наступающего года дали трудящимся страны долгий январский отдых: 1-6, 8 января, плюс 7 января – праздник Рождества Христова. Когда выходить на работу в январе 2019 г., уже заранее известно как из Постановления Правительства, так и из производственного календаря.

Первый рабочий день в январе 2019 года после праздников

Так, по закону утверждено 8 январских праздников – с 1 по 8 число. Первый рабочий день в январе 2019 года – 09.01. Так выходим на работу в январе 2019 при пятидневной рабочей неделе, и при других графиках. 9-е число приходится на среду, поэтому первая рабочая неделя будет короткой, всего 3 дня, за ними придут обычные суббота и воскресенье.

Выходные начнутся уже в последние дни текущего декабря. 31 число в 2018 г. выпадает на понедельник, поэтому Решением Правительства этот день переносится на субботу, 29 число. Праздничные каникулы начинаются 30 декабря, длятся до 8 января.

Поэтому решен вопрос, когда выходить на работу в январе. Предусмотрен Решением Правительства еще один переход выходных – 5-6 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесено на 2-3 мая, чтобы продлить майские каникулы. Это также приятно работающим гражданам, потому что даст возможность ударно потрудиться на дачах и огородах.

Такие переносы стали уже традиционными в стране. Граждане ждут их, рассчитывают время отдыха или труда на дачах. Новогодние каникулы многие семьи проводят в поездках, но им надо рассчитывать отдых с учетом того, когда выходим на работу, и своевременно вернуться домой после праздников.

Если на государственных предприятиях производство непрерывное, и требует работы всех сотрудников, оплата в такие дни идет двойная, что обусловлено в ТК РФ, ст. № 153. Двойная оплата труда по выходным дням, кроме того, прописывается коллективным договором, местными нормативными актами.

Возможен перенос выходного, когда работнику надо трудиться на своем месте, на другие дни, по выбору самого работника. Этот вопрос согласовывается в индивидуальном порядке между работником и руководством, и закрепляется Приказом по предприятию. Тогда оплата работы производится в обычном порядке. Это также закреплено статьей № 153 ТК РФ.

Производственный календарь

Нормы труда и отдыха отражаются в производственном календаре, который Минтруда составляет заранее, еще в текущем году. Сейчас уже известно, каков будет производственный календарь на предстоящий январь, и заранее известно, какого числа идти на работу после Нового года.

В январском производственном календаре указано количество рабочих дней, длительность новогодних каникул. В нем указываются нормативы рабочего времени для разных рабочих недель – 40-, 36- и 24-часовых.

Производственный календарь помогает бухгалтерам и работникам отдела кадров. Он нормирует количество рабочих, выходных дней, трудовое время в месяце. Эти данные помогают грамотно начислять зарплату, оплату больничных листов, составлять расчет отпуска, график работы.