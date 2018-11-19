Китайский Новый год 2019: когда и как праздновать

Если кто-то и отмечает китайский Новый год в России, то подготовка к празднованию начинается уже во второй половине декабря. Этот праздник, наполненный торжеством, восхищает детей и их родителей. Вот уже приближается китайский Новый год 2019 и многим интересно, когда он начинается и заканчивается в Китае.

Страна восходящего солнца отмечает этот праздник 1 января и в день, соответствующий лунному календарю. Китайский Новый год 2019 ждет с нетерпением каждый житель «Поднебесной», ведь это событие имеет очень большое значение в их жизни.

Когда начинается Новый год 2019 в России и Китае

Когда европейские страны и государства Западного полушария отмечают наступление Нового года с 31 декабря по 1 января, то в Китае это событие каждый год выпадает на разные даты из-за влияния изменений лунного календаря. Страна восходящего солнца празднует это событие в период второго новолуния, то есть в промежуток с 21 декабря по 20 февраля.

Тем, кто желает знать, когда начинается китайский Новый год в 2019 году, необходимо ориентироваться на пятое число последнего зимнего месяца.

Когда наступает Новый год по китайскому календарю, жизнь наполняется яркими событиями и всеобщим весельем. В 2019 году смена годового периода в Стране восходящего солнца произойдет 5 февраля.

В течение 14 дней китайское население придерживается следующих обычаев и традиций:

вручение подарков друзьям и близким;

хождение друг другу в гости;

поминают ушедших из жизни родственников;

запускают в небо китайские фонарики.

Тем, кто с особенным вдохновением относится к китайскому государству и их культуре, рекомендуется посещать страну именно в этот период, когда города преображены, вокруг царит праздник и народное веселье.

Когда становится известно про китайский Новый год 2019, в частности, когда он начинается, то не менее важным считается и когда он заканчивается. Завершающим днем торжества будет 19 февраля 2019 года, после чего население, отдохнув, опять вольется в трудовую неделю с прежним режимом.

Традиционное празднование российского Нового года продолжается уже несколько столетий в одну и ту же дату, но с изменениями в месяцах. Начиная с 1700 года, и по сей день, смена годового периода происходит 1 января, хотя было время, когда отмечали в марте либо в сентябре.

Новый год 2018 в России пройдет также с 31 декабря по 1 января с теми же обычаями, которые приняты в каждой семье и в стране в целом.

Если сравнивать российский праздник с празднованием в Европе, то русские относятся к этому событию намного значительней. Русские считают его одним из самых важных дней в их жизни, когда предоставляется возможность собрать всю семью за одним столом, поздравить друг друга и сказать множество теплых слов. Практически каждый россиянин в ночь с 31 по 1 не спит, а встречает Новый год.

Жители Европы, наоборот, считают Рождество важным праздником наступающего периода. В Сочельник они собирают родных и близких друзей, накрывают праздничный стол, отмечая событие в ночь с 24 по 25 декабря. Одним из странных мероприятий, непонятных европейцам, считаются проводы старого года и встреча нового. В России этот день стал уже традиционным.

Секреты празднования по фэншуй

Для тех, кто решился на соблюдение правил феншуя, необходимо знать наиболее важные рекомендации, которым следует придерживаться для привлечения в жизнь успеха семейного благополучия:

Освобождение дома от ненужных вещей. Готовясь к праздничной ночи, важно навести порядок и убрать в доме. Чистота провоцирует образование гармонии в том помещении, где живет человек. Согласно советам экспертов, нужно избавиться от тяжести прошлого, что находится в шкафу у каждого. Любая залежавшаяся вещь задерживает положительную энергию, которая просачивается в дом. Изменения в домашней обстановке. Для формирования экспрессивного и незабываемого празднования Нового года важно организовать вокруг себя новую среду с измененным расположением мебели. Благодаря перестановке будет открыт путь для проникновения энергетического потока, который сможет наполнить весь дом в целом. Нужно преодолеть свою лень и выполнить генеральную уборку во всем доме. На помощь можно позвать всех домочадцев, чтобы справиться с грязью быстрее. Новый год принесет ясное сознание, чистоту мыслей, а также будет наполнен любовью и успехом в любых намеченных планах. Установка нарядной елки. Жители Китая никогда не ставят в свой дом живое дерево, а предпочитают искусственную. И это неправильно, ведь натуральное растение способствует наполнению помещения особым энергетическим полем и невероятным комфортом. Декорирование помещения. Важным элементом каждого дома в новогодний период считается наряженная елка. Согласно канонам феншуя, важно найти правильное место для зимнего дерева. При расположении елки в зоне богатства, необходимо украсить шарами, гирляндами и золотистыми игрушками. В любовном секторе вешаются украшения красного и розового цвета. Зона здоровья предусматривает игрушки в виде шишек, олицетворяющих постоянство и цветение. Украшение праздничного стола. Он должен быть покрыт скатертью бежевого, желтого, золотого, коричневого оттенка. Те, кто предпочитает белую ткань, рекомендуется дополнить стол салфетками, посудой или свечами указанных тонов. Что касается еды, то нужно приготовить мясное блюдо. Праздничный наряд. Немаловажным аспектом при отмечании Нового года считается то, в чем будет одет каждый член семьи. Каждый оттенок в одежде соответствует определённым характеристикам, поэтому к подбору одеяния важно подойти ответственно. Чтобы привлечь в свою жизнь любовные чувства, подойдет наряд красного или золотого оттенка. Белое одеяние – к смене семейного положения или рождению ребенка. Зеленый, синий тона сделают жизнь гармоничной и спокойной. Желтая одежда – к пополнению энергии и положительными эмоциями.

Несмотря на это, главное – это самому мыслить позитивно и верить в чудеса.

Традиции Нового года в Китае

Если брать во внимание весь Китай, то обычаи по случаю Нового года в каждом регионе отличаются. Однако существует перечень традиций, которые присущи большей части Страны восходящего солнца.

Предновогодний ужин. Застолье в канун наступающего праздника считается важным мероприятием для китайского населения, так как способствует объединению всех членов семьи, особенно тех, кто давно ушел из родительского дома. На стол обычно готовят рыбные блюда, а на севере Китая предпочтительно клецки, так как характеризуют процветание. Что касается другой пищи, то каждая семья готовит то, что ей хочется. Многие китайцы предпочитают менять домашнюю обстановку на ужин в ресторане. Салюты по случаю Нового года. Давным-давно использование фейерверков было вызвано необходимостью избавиться от злой нечисти, гуляющей по Китаю. Но теперь и уже на протяжении многих лет выпуск салюта после полуночи считается традиционным мероприятием и означает смену годового периода. Бытует мнение, что удачливыми в грядущем году станут те, кто запускает фейерверк. Шоу Суй. Считается праздничным временем, когда китайцы могут побыть наедине со своей семьей после боя курантов. Многие люди гуляют на протяжении всей ночи, запускают салюты, смотрят праздничные телепрограммы. Но есть и те, кто уходит спать, не дождавшись рассвета. Подарочные конверты красного цвета. В них чаще всего кладут от одной до нескольких тысяч юаней. Финансовая сумма должна быть четной и полученная из свежих банкнот, даже номиналом 30 или 50. Четность денег обуславливается тем, что нечетная сумма положена для похорон. Бывает, что в конверт вкладывают шоколадные монеты, адресованные семейным парам с детьми. Существует предание, что красный цвет конверта поможет избавить любого ребенка от злых духов, дать им здоровье и продлить срок жизни. Вручение друг другу подарков. Не считая красные конверты, существует традиция преподносить маленькие подарки, например, еда или кондитерские изделия. Такая традиция действует между детьми, когда старший ребенок дарит что-то младшему либо друзья презентуют друг другу приятные мелочи. Часто даруют фрукты, бисквитные плюшки, пирожки, конфеты и подобное. Праздничные ярмарки. Когда наступает Новый год, вместе с ним организуются прилавки, на которых можно найти новогодние товары. К ним относится одежда, салюты, аксессуары, сувениры, еда и прочее. Часто все ярмарки украшаются гирляндами, фонариками и другими элементами декора. Уборка в доме. В преддверии праздника в китайских домах наводится порядок и устраивается генеральная уборка. Это означает то, что жилое помещение освобождается от залежавшегося хлама и впускает новые приобретения. В отдаленном прошлом жители Китая, у кого была ванная, устраивали себе водные процедуры, чтобы отпраздновать наступление нового периода с чистым телом и ясными мыслями.

Что касается России, то празднование китайского Нового года отходит на второй план, ведь отмечают его единицы, если вообще отмечают. Тем, кто использует это событие, чтобы повидаться с друзьями и родственниками, китайский праздник обходится в радость.

А вот следование традициям и обычаям народа Страны восходящего солнца не входит в планы русских людей. Это объясняется тем, что не каждый россиянин сможет принять традиции чужого народа и понять их смысл. На основании этого, празднование китайского Нового года является прерогативой каждого гражданина.