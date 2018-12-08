Гороскоп на январь 2019 по знакам зодиака: советы астрологов

Многие люди придерживаются предсказаний различных астрологов, которые позволяют обойти стороной любые сложности с использованием наводок звездного неба. Для благоприятного проведения первого месяца года Свиньи рекомендуется прислушаться к гороскопам на январь 2019 года по знакам зодиака от Володиной, Глобы и других астрологов.

Гороскопы по всем знакам зодиака на январь 2019 года

Гороскоп на январь 2019 года по знакам зодиака от Василисы Володиной раскрывает эмоциональную, практичную и прагматичную сторону человечества.

Овны

Важно прекратить пытаться понравиться каждому. Овны индивидуальны и экспрессивны, любви родных и друзей вполне хватит. Хороших семьянинов ожидает семейное благополучие, а холостяки найдут в январе свою любовь.

Тельцы

Для тельцов в январе ожидается суматошное время празднований и встреч с друзьями. Будет легко и весело, важно следить за состоянием здоровья и постараться периодически отдыхать от развлечений.

Близнецы

Важно трезво оценивать свои силы и не пытаться брать на себя множество дел. Нужно беречь здоровье и внутренние резервы, ведь у вас и так все идет так, как нужно. Январь будет успешным, если не забывать про отдых.

Раки

Больше чем получать, раки любят дарить и устраивать сюрпризы. В Новый год будет огромное желание доставить удовольствие своему окружению, не заботясь о своем материальном положении. Деньги вас не покинут.

Львы

Люди под знаком Льва задумаются о многих вещах, которые они не сделали в прошлом. Рекомендуется не бросаться в омут своих раздумий и не карать себя за упущенное. Важно планировать будущее и достигать целей, это то, что принесет вам успех в январе 2019 года.

Девы

Наличие успеха в грядущем году зависит от благополучного окончания 2018 года. Нужно избавиться от неоконченных дел и встретить Новый год без определенных задолженностей. Если усиленно работать, то материальное благополучие Девам обеспечено.

Не исключена помощь от знакомого человека, которую нужно принять беспрекословно.

Весы

Наблюдается потеря веры в себя и внутренних сил, поэтому рекомендуется поработать над самооценкой. Можно записаться на психологический тренинг, принять комплименты извне, которые являются поистине правдивыми. Только осознав свою силу, можно добиться успеха.

Скорпионы

Существует вероятность, что Скорпионов ожидают насыщенные новогодние каникулы. В таком случае нужно отдохнуть и следить за состоянием здоровья, даже если силы еще остались. Можно отправиться в жаркие страны для расслабления и улучшения самочувствия.

Стрельцы

Семьянины потерпят множество конфликтов. Важно собрать все свое терпение и сдержанность, попытаться пойти навстречу своему спутнику жизни, и только при компромиссе все наладится.

Любящие стрельцы могут рискнуть на более ответственный шаг и предложить выйти замуж.

Козероги

Январь будет веселым и жизнерадостным, если не помешает ваша внутренняя тоска, которую нужно прогонять. Можно собраться друзьями, сходить куда-нибудь, занять полезным делом. Плохие мысли уйдут сами сбой.

Водолеи

Когда год заканчивается не так, как планировалось, нужно привести все в порядок. Семья, работа и другие сферы жизни должны быть скорректированы. Нужно общаться и находить удовлетворяющие решения для всех сторон переговоров.

Рыбы

Рыбы в январе 2019 будут успешны во всех областях жизни, что редко происходит у данного знака. В гороскопе на январь 2019 по знакам зодиака от Володиной, Рыбы считаются фаворитным знаком. Можно рискнуть и приобрести автомобиль или недвижимость, январь подходит для таких сделок.

Гороскоп от Павла Глобы

Гороскоп на январь 2019 года по знакам зодиака от Павла Глобы является одним из точных прорицаний. Он может составить прогноз знакам зодиака и по году рождения, который позволит узнать каждому человеку, чего ожидать в году Свиньи и как предостеречь себя от несчастий.

Овны

Начало 2019 года будет для Овнов очень энергичным. Представителей знаков ожидает бурная заинтересованность со стороны противоположного пола и овладение флиртом. По рекомендациям астролога важно с осторожностью относиться к любовным связям и воздержаться от формирования серьезных отношений, ведь со сложностями в них справиться, скорее всего, не получится.

Для вас нет ничего лучше, чем мимолетные романы.

Тельцы

Согласно гороскопу на январь 2019 года по знакам зодиака, Тельцов ожидает перемена в профессиональной деятельности, возможно новое место работы или карьерный рост при нынешней должности. Нужно пользоваться таким шансом. Из-за перемен может разладиться личная жизнь и придется столкнуться с изменой любимого человека. Как с этим справиться, знает только Телец.

Близнецы

Начало следующего года позволит Близнецам отойти от старой жизни и начать все с чистого листа. Все дела будут успешны и повлекут к положительным последствиям.

Семейным людям рекомендуется провести время с близкими, а одиноким заняться самосовершенствованием. Ваша вторая половинка обязательно появится.

Раки

Если избавиться от старых проблем вовремя, то грядущий год встретит приятными моментами. В ином случае прошлогодний груз будет тянуться еще два, три месяца. Однако, зацикливаться на проблемах не нужно, а с удовольствием провести праздники, обращая внимание на свое состояние здоровья.

Львы

Представители данного знака весьма сдержанны и спокойны, хотя к такому образу жизни они пришли совсем непросто. Для восполнения сил и энергии Львы должны сторониться всевозможных расстройств и внезапных изменений в жизни. Нужно следить за режимом отдыха, наслаждаясь спокойными минутками счастья.

В будущем возможны резкие перемены в работе и личной жизни, к чему нужно основательно подготовиться.

Девы

Дев ожидает удача и эффективная профессиональная деятельность. В январе у творческих личностей будет много энергии для создания прекрасных вещей. Приземленные девы найдут свое призвание в чем-то новом.

Одинокие могут найти спутника жизни, хотя рекомендуется не заводить сразу серьезные отношения, а сначала поближе узнать друг друга.

Весы

Если присутствуют проблемы на работе или в состоянии здоровья, необходимо вплотную ими заняться, так можно избежать появления новых сложностей в году Свиньи. Рекомендуется снизить активные физические нагрузки, это чревато травмой колена. В любовных отношений все будет стабильно.

Скорпионы

Январь 2019 станет отличным поводом улучшить материальное состояние Скорпиону, занявшись каким-то интересным и прибыльным делом и немного рискнув. Но риски часто оправдываются, финансовое положение стабилизируется.

Помимо этого, возможны частые рабочие командировки. Состояние здоровья в норме, о чем свидетельствует внутренняя энергия.

Стрельцы

Января – это время для Стрельцов, чтобы задуматься о своей жизни и что-либо в ней изменить. Согласно гороскопу на январь 2019 года по знакам зодиака от Павла Глобы, представителям знака не стоит бросаться в омут с головой и делать поспешных выводов. Время расставит все по своим местам.

Козероги

Те Козероги, которые плодотворно работали до Нового года, могут рассчитывать на заслуженный отдых. Все новые дела будут увенчаны успехом. Гороскоп рекомендует обращать внимание на свое окружение и всеми силами помогать при любых трудностях.

Водолеи

Если во время празднования Нового года Водолеи наполнятся энергией, то начало 2019 году будет сопровождаться интересными делами. Возможно завершение всех проблемных дел в конце января. Одинокие Водолеи могут встретить свою судьбу и завести с ней серьёзные отношения. Этот месяц станет отличным поводом укрепить здоровье и распрощаться с вредными привычками.

Рыбы

2019 год станет удачливым для представителей этого знака, в каком бы деле они ни принимали участие. Павел Глоба советует сосредоточиться на важных моментах жизни и добиваться своей цели.

Помимо выше представленных астрологов, существует гороскоп на январь 2019 года по знакам зодиака от Тамары Глобы не менее известного прорицателя, который аналогичен предсказаниям Павла Глобы.

Любовный гороскоп на январь 2019 года

Согласно любовному гороскопу на январь 2019 года, те люди, которые до сих пор не нашли своего спутника жизни, должны обратить внимание на праздничный настрой друзей и родных, словить атмосферу праздника и попытаться познакомиться с достойным человеком, обладающим серьезными намерениями и стремлением к созданию ячейки общества.

Чтобы найти достойную половинку, нужно задействовать все свои возможности и силы. Нужно отбросить все свои стеснения и где нужно, проявить инициативу. Ведь, может быть, понравившийся человек очень скромен и желает увидеть от вас решительных действий.

Любая схема поведения обернется успехом, даже если сначала она кажется совсем неправильной. В любом случае романтическое знакомство и дальнейшее развитие отношений обеспечено. Серьезность союза также зависит от партнера и его взглядов на вашу совместную жизнь.

Важно знать, что в январе лучше отказаться от очень стремительных действий и напористого поведения, чтобы не отпугнуть возможного спутника жизни.

Финансовый гороскоп на январь 2019 года

Финансовый гороскоп гласит, что у тех, кто сможет обратить энергетические силы вселенной в правильное русло, ожидается денежное прибавление. В январе 2019 года наиболее активны такие планеты, как Марс, Сатурн, Нептун и Юпитер.

Это время подходит для составления планов и установления целей.

успешные даты для заключения договоров: с 22 по 25 января 2019;

неподходящие дни на совершения сделок: 6, 21 января 2019 года;

благоприятный месяц для Львов, Стрельцов, Козерогов, Рыб, Тельцов и Скорпионов.

Финансовые риски могут понести знаки: Овны, Весы и Раки.

Семейное благо получение напрямую зависит от правильно поставленных целей в январе.

Гороскоп здоровья на январь 2019 года

Январь 2019 года может привести многие знаки зодиака к простудным заболеваниям, ведь погода порой бывает совсем ненастная:

Овны могут столкнуться с обострением хронических болезней, связанных с легкими. Важно обратиться к специалисту, чтобы исключить негативные осложнения;

могут столкнуться с обострением хронических болезней, связанных с легкими. Важно обратиться к специалисту, чтобы исключить негативные осложнения; состояние здоровья Тельцов в январе может ухудшиться, а также возможно появление хронических заболеваний;

в январе может ухудшиться, а также возможно появление хронических заболеваний; Близнецы должны заняться своими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для начала, стоит изменить рацион питания;

должны заняться своими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для начала, стоит изменить рацион питания; Ракам нужно находиться в тепле, чтобы не спровоцировать кожные высыпания;

нужно находиться в тепле, чтобы не спровоцировать кожные высыпания; Львы могут получить многочисленные ожоги с негативными осложнениями. Важно минимизировать воздействие ультрафиолета на кожу, а также безопасно работать с бытовыми предметами.

могут получить многочисленные ожоги с негативными осложнениями. Важно минимизировать воздействие ультрафиолета на кожу, а также безопасно работать с бытовыми предметами. здоровье у Девы не подвергнется ухудшению, но существует вероятность получения ожогов. Также нужно соблюдать правила безопасности;

не подвергнется ухудшению, но существует вероятность получения ожогов. Также нужно соблюдать правила безопасности; физическое и психологическое состояние Весов в норме, ухудшение здоровья не ожидается. Но нужно следить за самочувствием, а также соблюдать режим сна и отдыха.

в норме, ухудшение здоровья не ожидается. Но нужно следить за самочувствием, а также соблюдать режим сна и отдыха. Скорпионов может настичь отравление едой либо спиртными напитками. Нужно быть осторожными и не употреблять непроверенные продукты.

может настичь отравление едой либо спиртными напитками. Нужно быть осторожными и не употреблять непроверенные продукты. чтобы Стрельцам избежать возникновения болезней, нужно чаще бывать на свежем воздухе и больше двигаться;

избежать возникновения болезней, нужно чаще бывать на свежем воздухе и больше двигаться; стрессовое состояние, а также воздействие экологии на Козерогов ухудшает здоровье данного знака. Нужно подтянуть физическую форму, укрепить иммунитет, правильно питаться и больше отдыхать.

ухудшает здоровье данного знака. Нужно подтянуть физическую форму, укрепить иммунитет, правильно питаться и больше отдыхать. Водолеи могут почувствовать боли в суставах, ведь в январе велик риск получения заболеваний опорно-двигательного аппарата;

могут почувствовать боли в суставах, ведь в январе велик риск получения заболеваний опорно-двигательного аппарата; у Рыб наблюдаются нарушение работы печени, поэтому этот немаловажный орган нужно беречь.

Советы астрологов

На январь 2019 Василиса Володина рекомендует следующее:

необходимо быть как можно больше активным во всех сферах жизни, стараться самостоятельно принимать решения и развивать в себе лидерские качества. Только тогда можно будет наблюдать карьерный рост;

принимать новые знакомства и жизненные перемены;

образовавшиеся конфликты нужно решать, не применяя грубость и силу. Исключить скандальное поведение;

для улучшения материального положения нужно научиться экономить и откладывать деньги. Покупки должны быть только необходимыми;

чтобы минимизировать расходы на лечение, важно как можно раньше посетить врача.



Неважно, как выстроились звезды, или под каким символом пройдет следующий год, люди сами строят свою судьбу, а предсказания астролог могут только направить в нужное русло.