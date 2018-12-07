Правдивые гадания на Крещение на суженого на ночь

Испокон веков было принято гадать на Крещение, считается, что в эту ночь можно узнать свое будущее. Некоторые женщины серьезно подходят к гадании на Крещение на суженого на ночь в домашних условиях и верят, что все предсказанное сбудется. Для других, это способ развлечься и весело провести время. Узнаем, какие обряды можно сделать в крещенскую ночь.

Гадания на любовь

Свое начало Крещение берет еще с тех времен, когда Иисус крестился в Иордане. Поэтому на Крещения, прямо с утра надо обтереться снегом, а еще лучше нырнуть в прорубь. Несмотря на то что в это время лютуют сильные морозы, еще никто не простудился, окунувшись в ледяной лунке.

Кроме того, с вечера 18 января начинается разгул нечистой силы, посему следует поставить оберег на свой дом. Для этого на двери, а также на всех оконных рамах надобно мелом начертить крест.

Рассмотрим несколько способов гадания на Крещение, на суженого:

Необходимо на ночь съесть наперсток соли, при этом, не запивая его водой. Затем произнести следующие слова: «Нареченный, расфранченный, ко мне приди, и меня напои». Как говорят, предания, во сне придет жених и подаст воды. Для этого обряда девушка должна быть дома в одиночестве и вымести дорожку, которая будет проходить поперек дверей. При взмахе веником направо, необходимо произнести молитву, налево – брань с упоминанием черта или Сатаны. Затем надо взять уголь и нарисовать черту, встать напротив двери и произнести: «Суженый-ряженый встань передо мной, как лист перед травой». Говорят, что можно увидеть будущего мужа. Этот обряд реально провести вместе с подружками, для этого девушки приносят несколько разных колец. Это должны быть колечки из драгоценного металла, из меди, и просто бижутерия. Затем в сито насыпают зерно или крупу, помещают изделия и смешивают. Потом по очереди, не глядя, зачерпывают горсть. По качеству, вытащенного изделия трактуют будущее. Если в кулаке оказалось дешевое кольцо, то нареченный окажется неимущим, серебряное свидетельствует, о том, что супруг окажется порядочным. Дорогое кольцо – обеспеченный муж. Вдруг окажется, что девушка вытащит именно то кольцо, какое хотела, следовательно, сбудутся ее желания.

А если в руке кроме крупы ничего нет, то в будущем никаких изменений не произойдет.

Любопытное гадание на Крещение, на суженого можно осуществить на картах. Но вначале, на ночь надо сформулировать вопрос так, чтобы был возможен краткий ответ: да или нет. Старайтесь, чтобы вопрос был позитивным, например: «Он меня любит?». Затем возьмем колоду из 36 карт и, перетасовывая ее, думаем о возлюбленном.

Далее, осуществляем следующие действия:

Раскладываем по шесть карт, в два ряда, если по диагонали совпали карты одного достоинства, например, 2 десятки, то убираем их. На освободившиеся места положим новые карты и продолжаем раскладывать ряды, все время, убирая, одинаковые, расположившиеся наискосок. Когда карты закончатся, складываем их начиная с конца. Следующий расклад осуществляем уже в 5 карт и делаем то же самое. Продолжаем делать расклад до двух карт. Подсчитаем, сколько пар карт осталось, а затем начинаем трактовку. Остаток одной пары карт, свидетельствует о том, что твой парень мечтает о вашей свадьбе. Две пары, говорят о безумной любви с его стороны, три – у него симпатия. Четыре пары – он сильно скучает, пять – все его мысли только о тебе, а вот шесть пар, говорят об измене.

Семь пар свидетельствуют о его равнодушии, но не исключено, что захочется повторить ритуал на него.

Гадание на бумаге

Некоторые относятся к таким ритуалам несерьезно, как просто приятный досуг. Однако стоит сказать, что с таким отношением не стоит ждать серьезного исхода. Только если веришь в то, что делаешь, можно узнать правду.

Гадание со свечой

К началу ритуала приготовьте следующие предметы: лист бумаги, церковную свечу и блюдце. Свечу желательно установить возле белой стены, чтобы на ней можно было увидеть тень язычка пламени. Затем сформулируйте, мучающий вопрос и запишите его, потом скомкайте. Подожгите бумагу от свечи, быстро положите на тарелочку и следите, как она превращается в пепел. Затем по фигуре, которая сложится из золы, надо искать ответ на свой вопрос.

Нужно расположить тарелочку так, чтобы она находилась между стенкой и свечой, необходимо видеть отражение на вертикальной поверхности.

Полученные фигуры можно трактовать подобным образом:

животные – будьте осторожны, возможна фальш;

– будьте осторожны, возможна фальш; человек – скоро появится мужчина, который станет главным в жизни;

– скоро появится мужчина, который станет главным в жизни; цветы – начнется новый роман, который может закончиться свадьбой;

– начнется новый роман, который может закончиться свадьбой; полосы – говорят о долгосрочных поездках или перемене адреса;

– говорят о долгосрочных поездках или перемене адреса; крест – возможны неприятности и неудачи.

Если возникнут фигурки, отсутствующие в списке, то нужно будет проявить фантазию и попытаться расшифровать их самостоятельно.

Гадание с бумагой и ручкой

При помощи ритуала, можно узнать, какие чувства испытывает определенный человек. Для этого надо написать на листе бумаги полностью свою фамилию, имя и отчество, а также молодого человека. Затем выписать все буквы, которые встречаются больше одного раза, сначала у себя, потом у предполагаемого жениха, например, Н – 3, Р – 2.

Посчитайте, сколько пар букв совпадают, к примеру, у парня тоже две буквы Н и так далее, затем смотрите расшифровку:

1 – в отношениях преобладает эгоизм, только избавившись от него можно построить крепкую семью;

– в отношениях преобладает эгоизм, только избавившись от него можно построить крепкую семью; 2 – в будущем ждет разочарование вряд ли этот человек является единственным и неповторимым;

– в будущем ждет разочарование вряд ли этот человек является единственным и неповторимым; 3 – в отношениях царит любовь, в такой семье нет места изменам и предательствам;

– в отношениях царит любовь, в такой семье нет места изменам и предательствам; 4 – будут часто возникать мелкие ссоры и неурядицы, только научившись идти на компромиссы, можно остаться вместе;

– будут часто возникать мелкие ссоры и неурядицы, только научившись идти на компромиссы, можно остаться вместе; 5 – молодой человек никогда не идет навстречу, его мнение преобладает, стоит задуматься, нужны ли такие отношения;

– молодой человек никогда не идет навстречу, его мнение преобладает, стоит задуматься, нужны ли такие отношения; 6 – в этой связи, гадающий является лидером, если это устраивает другую половину, то все сложится неплохо;

– в этой связи, гадающий является лидером, если это устраивает другую половину, то все сложится неплохо; 7 или 9 – можно смело играть свадьбу, брак будет долгим и счастливым;

или – можно смело играть свадьбу, брак будет долгим и счастливым; 8 – идеальная пара, людей связывает полное взаимопонимание и любовь.

Конечно, наиболее точными результаты будут при безоговорочной вере, что это серьезный ритуал, и именно так все и произойдет.

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Гадания на ночь

Многие обряды осуществляются непосредственно перед сном, в ночь перед Крещением. Однако можно их проводить и в течение всего года, с четверга на пятницу, но только на растущую Луну.

Предлагаем некоторые, несложные обряды:

Заранее необходимо отломить несколько веточек с трех разных деревьев: тополь, осина, береза. Затем вытащить нитку из своей одежды, для этого можно использовать старую кофту, и перевязать ею веточки вместе. Поместить прутики под подушку и произнести такие слова: «Балидефф, Асалби, Абумалефф». Ночью обязательно приснится будущий нареченный. Следующее гадание на Крещение, на суженого проводится также на ночь, но с расческой. Необходимо расчесать перед сном только одну сторону головы, предпочтительней, чтобы расческа была из дерева. Затем поместить ее под подушку и сказать: «Нареченный, расфранченный, приди и волосы мне причеши». После этого нельзя ни с кем разговаривать и ложиться спать. И тогда обязательно приснится будущий жених. Такое гадание на Крещение, на суженого подойдет девушкам с длинными волосами. Надо на ночь заплести косу, продеть через нее новый, заранее купленный, висячий замок и закрыть его на ключ. При этом надо сказать следующие слова: «Предназначенный судьбой приди, ключ возьми и замок отомкни». После этого положить ключ под подушку. Следующее гадание на Крещение, на суженого легко сделать в домашних условиях. Для этого надо поставить на ночь возле кровати креманку с вареньем и произнести: «Все самое сладкое у меня». Ночью должен присниться будущий муж.

К тому же такое гадание является еще и приманкой, проведя этот ритуал, девушка сразу почувствует, что вокруг нее появится много претендентов на ее руку и сердце. Маленький нюанс, варенье необходимо сварить самой.

Гадание на замужество

Рассмотрим несколько обрядов, которые поведают о скором замужестве, или наоборот:

Такой ритуал осуществляют со стаканом воды. Сначала необходимо святой водой побрызгать в комнате, где будет происходить гадание. Затем тарелку без рисунка покрыть листом бумаги, на нее положить горсточку золы. Поставим емкость на золу, предварительно поместив в нее обручальное кольцо, можно одолжить его, у мамы. Ровно в 12 часов ночи зажечь свечу и пристально глядеть на поверхность воды, где должен появиться образ жениха. Можно собраться с подружками в ночь с18 на 19 января и попробовать узнать, кто первой пойдет под венец. Возьмите любые нитки, главное, чтобы они были одной длины и зажгите их. Чья нитка вперед сгорит, той и предстоит первой идти под венец. Если случилось так, что на середине огонь потух, или в самом начале, то создать семью пока не получится. Для следующего обряда возьмите ломоть хлеба и бант. Поместить их в коробочку, завязать платком глаза и взять, то на что наткнется рука. Если этим предметом оказался бант, то скоро придется играть свадьбу, а хлеб означает, что сватов можно не ждать.

Прочие гадания на Крещение

Реально провести ритуалы не только на замужество, но и определить будущее в других сферах.

Узнать материальное положение

Надо взять три небольших блюда и под одно положить монетку. Можно попросить кого-нибудь из близких людей сделать это. Самой необходимо отвернуться и не подглядывать. Затем попытайтесь угадать, под какой тарелкой она лежит. Если удалось найти ее сразу, то предстоит удачный год в финансовом плане.

Если со второго раза, то высоких доходов не будет, но и потерь тоже. В обратном случае, надо отказаться от крупных покупок и экономить.

Сколько будет детей

В крещенскую ночь возьмите стакан и налейте в него воды, положите на дно кольцо и поставьте на мороз. Утром осмотрите поверхность, если она ровная и гладкая, то у гадающего человека детей не будет. Пупырышки на поверхности свидетельствуют о сыновьях, если вышли впадинки, значит, будут дочки.

Подсчитав количество пупырышек и впадинок, можно узнать число детей.

Обряд на цепочке

Для этого ритуала понадобится цепочка из драгоценного металла. Возьмите ее в руки потрите, а затем бросьте на пол. Посмотрите, какую форму она приняла:

круг – в этом году никаких особых изменений не произойдет;

– в этом году никаких особых изменений не произойдет; ровная полоса – хорошее предзнаменование, год будет счастливым и успешным;

– хорошее предзнаменование, год будет счастливым и успешным; цепочка запуталась, образовались узлы – год будет трудным, придется преодолеть много преград;

– год будет трудным, придется преодолеть много преград; треугольник – свидетельствует об удаче в любовных делах;

– свидетельствует об удаче в любовных делах; образовался бант – ожидают приятные новости, возможна свадьба;

– ожидают приятные новости, возможна свадьба; неровная полоса – говорит о том, что год будет состоять из подъемов и спадов;

– говорит о том, что год будет состоять из подъемов и спадов; цепочка легла в форме сердца – это говорит о присутствии сильного ангела-хранителя;

– это говорит о присутствии сильного ангела-хранителя; квадрат или прямоугольник – предвещает богатство.

После гадания обязательно надо нырнуть в прорубь или умыться талой водой, чтобы смыть с себя все грехи. Так как гадание считается соприкосновением с нечистой силой.