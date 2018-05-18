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Самойлова назвала виновников своего провала на «Евровидении»


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Через неделю после неудачного выступления в полуфинале «Евровидения» Юлия Самойлова решила объяснить причины своего провала. Как заявила девушка, руководство Первого канала банально «пожадничало». Впрочем, певица признает, что есть и ее вина.

Как рассказала девушка, на ее костюме для выступления сэкономили. Пришлось ей готовить платье на собственные средства. Кроме того Юлии была обещана специальная инвалидная коляска, но в обещание так и не было выполнено.

Вдобавок ко всему, номер до выступления в полуфинале Самойловой удалось полностью прорепетировать лишь раз и не удивительно, что на сцене артистка сбивалась с ритма.

В то же время девушка признает, что слишком сильно волновалась на сцене, что привело к проблемам с дыханием. «Видимо, я не рассчитала свои силы и хотела дать еще больше эмоций, сделать лучше. Довела себя до такой степени, что еще до выхода на сцену чуть ли не плакала. В этот самый момент многие сказали, что я забыла текст песни, но я его не забыла. Я очень хорошо знаю слова. Просто у меня было так много эмоций, что решила отдышаться, а потом продолжить петь. Чтобы не было кома в горле. Перенервничала», - рассказала артистка в интервью представленном на YouTube-канале «The Люди».

Юлия также призналась, что подумывала отказаться от выступления на популярном конкурсе. «У меня были такие мысли. Особенно когда я понимала, что подготовка идет не так, как я представляла. Однако я подумала, что смогу справиться с поставленной задачей. Все-таки это моя мечта, пусть наивная. Но я шла к ней, и рада, что в моей жизни это произошло».

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1 Не нравится 0 Нравится 18.05.2018 Теги: Юлия Самойлова

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  • Прелесть / 18.05.18 15:24
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    -3
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    Бог шельму метит. Какой дурак этого не знал прежде чем такое посылал на конкурс?
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  • Обыватель Москва / 18.05.18 14:24
    -
    0
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    Не надо посылать безголососых на вокальный конкурс. Принцип отбора конкурсантов не понятен. Кто больше заплатит? Так что-ли? Не следует позорить Россию. Нельзя все продавать. В домашнем кругу послушать Самойлову можно, и только. Вы бы ещё Виагру и подобых послали, а потом сопереживали, что не Евросоюз не принял. Стыдно за Россию, за безконкурсный отбор вокалистов, за власть имущих позволяющих. Стыд и позор. А то кресло не то, платье не то и прощее. Сама то куда направилась - Россию позорить?
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  • Васаби / 18.05.18 12:45
    -
    4
    +
    Плохому танцору..... И нет никакой скидки, что Юля инвалид. Это конкурс песенный. Оценивать нужно вокал в первую очередь (хотя согласна, что эта дебильная гора и Юля на ней смотрелись не очень). И нет никаких "бросили девочку на амбразуру". Это была в первую очередь места самой Юли. И то, что выбрали ее (а не другого исполнителя с ограниченными возможностями) , это большая удача для нее. Ну а уж "не шмогла" так не нужно пенять на кого-то еще.
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  • Micha / 18.05.18 11:37
    -
    4
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    Какое бы платье или декорации ни были, если не умеешь и не можешь петь, то ничего уже не поможет
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  • омг / 18.05.18 10:14
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    4
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    Даже если все так и было - сейчас выглядит как гнилая отмазка. Не стоит ей своими руками разрушать свой светлый образ
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