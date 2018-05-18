Самойлова назвала виновников своего провала на «Евровидении»

Через неделю после неудачного выступления в полуфинале «Евровидения» Юлия Самойлова решила объяснить причины своего провала. Как заявила девушка, руководство Первого канала банально «пожадничало». Впрочем, певица признает, что есть и ее вина.

Как рассказала девушка, на ее костюме для выступления сэкономили. Пришлось ей готовить платье на собственные средства. Кроме того Юлии была обещана специальная инвалидная коляска, но в обещание так и не было выполнено.

Вдобавок ко всему, номер до выступления в полуфинале Самойловой удалось полностью прорепетировать лишь раз и не удивительно, что на сцене артистка сбивалась с ритма.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 17 Май 2018 в 9:50 PDT

В то же время девушка признает, что слишком сильно волновалась на сцене, что привело к проблемам с дыханием. «Видимо, я не рассчитала свои силы и хотела дать еще больше эмоций, сделать лучше. Довела себя до такой степени, что еще до выхода на сцену чуть ли не плакала. В этот самый момент многие сказали, что я забыла текст песни, но я его не забыла. Я очень хорошо знаю слова. Просто у меня было так много эмоций, что решила отдышаться, а потом продолжить петь. Чтобы не было кома в горле. Перенервничала», - рассказала артистка в интервью представленном на YouTube-канале «The Люди».

Юлия также призналась, что подумывала отказаться от выступления на популярном конкурсе. «У меня были такие мысли. Особенно когда я понимала, что подготовка идет не так, как я представляла. Однако я подумала, что смогу справиться с поставленной задачей. Все-таки это моя мечта, пусть наивная. Но я шла к ней, и рада, что в моей жизни это произошло».

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