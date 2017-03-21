Робби Уильямс готов заменить Юлию Самойлову

Кто представит Россию на конкурсе «Евровидение-2017»? Руководство Первого канала отправляет в Киев певицу Юлию Самойлову. Впрочем, пока не совсем понятно, сможет ли девушка выступить на шоу, поскольку артистку могут не пустить на территорию Украины. Но если даже Юлию не пустят, заменить певицу готов... Робби Уильямс (Robbie Williams).

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Британский артист, известный эпатажными выходками и провокационными заявлениями, сообщил, что с радостью представит Россию на музыкальном конкурсе. «Я обожаю "Евровидение". Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении"», — заявил Робби в эфире программы «Пусть говорят».

Певец тут же пояснил, что мысль об участии в конкурсе пришла к нему внезапно. «Я так просто это сейчас заявляю, - оговорился он. - Мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить».

По словам Уильямса, прошлогоднее выступление Сергея Лазарева на шоу произвело на него сильное впечатление и он даже подумывал позаимствовать кое-какие идеи номера для своих выступлений.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что могут запретить Самойловой въезд в страну в связи с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму.

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Источник фото: Globallookpress.com