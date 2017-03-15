Пугачева поддержала Самойлову

В этом году на конкурсе «Евровидение» Россию представит Юлия Самойлова. Девушка является инвалидом первой группы и при этом талантливой певицей и композитором. Многие переживают за Юлию, некоторые критикуют выбор Первого канала. А Алла Пугачева полагает, что девушке не стоит обращать внимание на всю эту шумиху.

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Несколько лет назад Алла Борисовна поддержала Самойлову на проекте «Фактор А». И теперь Примадонна прокомментировала участие артистки в международном музыкальном конкурсе.

«Я знаю Юлю, знаю ее мечту о "Евровидении", знаю, что у нее одна-единственная радость – это ее отличный муж и творчество, поскольку она композитор и певица, – сказала дива в интервью каналу "Дождь". – Все остальное – это такая суета и такой бред, потому что когда поет человек – и поет человек с ограниченными возможностями, – должны затихать распри. И никакой провокации тут нет. Что делать? Ну поругались с "Евровидением", потом помиримся. Почему должен человек страдать?»

Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Мар 11 2017 в 3:55 PST

Поддержать девушку поспешил и музыкант Петр Налич, выступавший на музыкальном конкурсе в 2010 году. «Я не слышал ее песни, но могу сказать, что ей нужно думать, прежде всего, о музыке и оставаться в ней. Пока люди занимаются своими проблемами и воспринимают всех как своих врагов, мира между странами не будет».

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