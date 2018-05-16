Собчак представила документальный фильм в Каннах

Некоторые российские звезды едут в Канны покрасоваться в смелых нарядах на красной дорожке. А Ксения Собчак приехала с новой лентой. Накануне девушка представила на кинофестивале документальную картину «Дело Собчака».

По завершении предвыборной президентской кампании Собчак взяла довольно долгую паузу. Для начала она отдохнула с семьей, а потом, как рассказала Людмила Нарусова, полностью сосредоточилась на подготовке ленты об отце. Нарусова сообщила, что Ксения выступила в качестве продюсера и сценариста.

Сама же Собчак вчера на пресс-конференции заявила: «Фильм «Дело Собчака», он и о том, где мы находимся сегодня, и о том, как мы пришли в эту точку. Каждый герой этого фильма на том или ином этапе делал определенный выбор. Я не хочу сейчас рассказывать сюжетную линию, но хочу сказать, что это кино о сложном выборе,о сложных людях, которые совершают непростые поступки. Мне кажется, этот фильм отвечает на многие вопросы. Некоторые из них мы даже перед собой не ставили, когда начинали работать над ним. <...>. Что точно есть в этом фильме — это ощущение того, что наше прошлое и настоящее крепко связаны. Что настоящее наше-продолжение прошлого. Во всех смыслах».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Май 2018 в 1:53 PDT

Ксения также подчеркнула: «В этом фильме я хотела рассказать правдивую историю моего отца. Я хотела сохранить память о нем».

Ранее мы писали:

Анджелина - 2: Боня повторила образ Джоли. Виктория попыталась произвести фурор в Каннах.

Собчак нервирует муж. Ксения подозревает, что Максим красивее нее.​

Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги.