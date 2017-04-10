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Собчак нервирует муж


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Когда-то паре Ксения Собчак - Максим Виторган предсказывали развод и множество семейных конфликтов. Но в феврале звезды благополучно отметили четвертую годовщину со дня свадьбы, сейчас растят сына Платона. И тем не менее без недоразумений в семейной жизни знаменитостей не обходится. Ксения, к примеру, вчера заметила, что супруг становится более привлекательным, чем она сама.

Несколько лет назад Собчак по секрету признавалась, что стала следить за питанием мужа, стимулировать его на занятия спортом. По мнению Ксении, Максиму было бы неплохо избавиться от лишнего веса, что актер через некоторое время и сделал. Теперь же Ксения обнаружила удивительное обстоятельство.

 

«Мой стал красивее меня на фотографиях. И не только. Начинаю нервничать:))) надо снять с него @costumecode #costumecode и переодеть в кальсоны. Срочно», — написала Собчак, опубликовав эффектное совместное фото с Максимом.

Мнения подписчиков, как обычно, разделились. Некоторые поспешили с комплиментами, некоторые не смогли удержаться от язвительных выпадов: «Ксения, ну не льстите себе, Максим не только на фото красивее вас, Виторган - это стать, порода, Виторган - это ВСЕ красивые мужчины, а вас хоть в кальсоны одень, хоть в корону Российской империи, Собчак так и останется Собчак», «Ну а если и в кальсонах будет лучше получаться?) Не снимайте их с мужа). "Инстаграм" тогда зашкалит комментами, устанем читать», «По отдельности вы не вызывали симпатию, а создав пару, стали любимчиками», «Для Ваших переживаний повода нет», «Какая сложная задача - быть красивее Собчак на фото...»

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    Максим красивее Ксении?

Ранее мы писали:

Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги. 

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.

Собчак просит не переживать за ее сына. Звезда обратилась к общественности.

 



2 Не нравится 2 Нравится 10.04.2017 Теги: Ксения Собчак

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