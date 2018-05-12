Пугачеву просят поддержать Самойлову
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10 мая певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале конкурса «Евровидение», но в финал девушке пробиться не удалось. Впервые за последние 14 лет представителя России не будет в финале музыкального конкурса. Многие называют выступление Самойловой неудачным, другие стараются поддержать артистку, и только Алла Пугачева, в прошлом выступавшая наставницей певицы, хранит молчание.
В Лиссабоне Самойлова исполнила композицию «I Won’t Break». Был подготовлен эффектный номер, однако Юлия пела сбивчиво и порой не попадала в ноты. Сама же артистка после выступления заявила, что это был «крутой и незабываемый опыт». Но, конечно же, Самойлова расстроена.
В то время пока российские артисты и музыкальные критики обсуждают выступление девушки, особо внимательные обозреватели заметили, что Алла Пугачева хранит молчание. Хотя в прошлом году дива выступила со словами поддержки.
Напомним, сама Алла Борисовна выступала в конкурсе более двадцати лет назад - в 1997-м году. Тогда шоу проходило в Дублине и дива исполнила композицию «Примадонна». Результаты оказались весьма скромными - Пугачева набрала 33 очка и заняла 15-е место в финале (в то время формата полуфиналов еще не существовало).
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