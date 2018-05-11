Самойлова не выступит в финале «Евровидения»
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Певица Юлия Самойлова готовилась выступить на конкурсе «Евровидение» на протяжении двух лет. Но увы, вчера девушка так и не смогла пробиться в финал. Обидно, но Юлия старается держать себя в руках.
Представительница России выступила 10 мая во втором полуфинале конкурса с композицией «I Won"t Break». Номер был достаточно сложным и эффектным - Самойлова исполняла композицию, находясь на платформе в виде горы. «У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», - пояснял ранее журналистам режиссер Алексей Голубев.
Однако набранных голосов для выхода в финал Юлии не хватило. По итогам второго полуфинала в финал пробились представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.
Финал «Евровидения» пройдет 12 мая, в субботу.
Кстати, на днях Юлия пообщалась с победителем «Евровидения - 2017» Сальвадором Собралом. «Сегодня встретились с Сальвадором)) он замечательный, настоящий светлый мальчик. Рада знакомству! И очень хочу встретиться снова, чтоб неторопливо пообщаться», - писала девушка в соцсетях.
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Обсуждение 5
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Да-да-да / 11.05.18 10:45Действительно, самый настоящий позор! Фторосортность, тупость, про профессионализм вообще молчу в тряпочку. Всему коллективу место в поселковой газете «В светлый путь!» Фуууу!!!
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Персикова / 11.05.18 10:41Выступила отвратительно .
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клео - ПОЗОР / 11.05.18 10:04Норма был достаточно сложным и эффектным