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Самойлова не выступит в финале «Евровидения»


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Певица Юлия Самойлова готовилась выступить на конкурсе «Евровидение» на протяжении двух лет. Но увы, вчера девушка так и не смогла пробиться в финал. Обидно, но Юлия старается держать себя в руках.

Представительница России выступила 10 мая во втором полуфинале конкурса с композицией «I Won"t Break». Номер был достаточно сложным и эффектным - Самойлова исполняла композицию, находясь на платформе в виде горы. «У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», - пояснял ранее журналистам режиссер Алексей Голубев.

Однако набранных голосов для выхода в финал Юлии не хватило. По итогам второго полуфинала в финал пробились представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

Финал «Евровидения» пройдет 12 мая, в субботу.

Кстати, на днях Юлия пообщалась с победителем «Евровидения - 2017» Сальвадором Собралом. «Сегодня встретились с Сальвадором)) он замечательный, настоящий светлый мальчик. Рада знакомству! И очень хочу встретиться снова, чтоб неторопливо пообщаться», - писала девушка в соцсетях.

Ранее мы писали:

Пугачева поддержала Самойлову. По мнению Примадонны, «Евровидение» не повод для распрей.​

Газманов призвал бойкотировать «Евровидение». Артист считает конкурс политическим.

Робби Уильямс готов заменить Юлию Самойлову. Певец жаждет представить Россию на «Евровидении». 



0 Не нравится 0 Нравится 11.05.2018 Теги: Юлия Самойлова

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