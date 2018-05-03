Самойлова провела первую репетицию в Лиссабоне

Певица Юлия Самойлова прилетела в столице Португалии и с успехом провела первую репетицию на арене Parque das Nacoes. Настроение у артистки боевое и Юлия уже не только провела репетицию, но и пообщалась с британскими журналистами.

Самойлова выступит во втором полуфинале «Евровидения» под шестым номером. Девушка исполнит композицию с символичным названием «I Won’t Break» («Я не сломаюсь»). «Эта песня о каждом из нас. Чтобы ни произошло за пределами вашей личной жизни, если вы решаете не сдаваться — вы не сдадитесь», — заявила россиянка изданию The Guardian .

Ранее в видео опубликованном в соцсетях девушка сообщила: «Все очень здорово, немного волнительно. Пожелайте нам удачи».

Напомним, в прошлом году Самойлова планировала выступить на «Евровидении» в Киеве, однако въезд на территорию Украины был запрещен девушке за несколько месяцев до старта конкурса. Сейчас Юлия прекрасно понимает, что к ней будет приковано самое пристальное внимание, но она надеется, что сможет хорошо выступить.

Кстати, по словам девушки, песня «I Won’t Break» идеально ей подходит. «Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем».

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