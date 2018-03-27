Вторую неделю в СМИ активно обсуждается предполагаемая беременность Ксении Собчак. Представители звезды информацию не подтверждают, сама Собчак не может удержаться от легкого троллинга на данную тему. А теперь ситуацию решила прокомментировать бывшая коллега Собчак Ксения Бородина.

На днях в прямом эфире в Instagram Бородина резонно заметила, что обычно известной персоне не так просто публично обсуждать личное. «На самом деле, когда ты публичный человек, очень тяжело сказать всем о чем-то личном. О той же беременности. Это очень интимный момент, поэтому если Ксюша захочет, она сама расскажет», - сказала Ксения.

Бородина добавила, что, будучи беременной второй дочерью, старалась до последнего скрывать интересное положение. Но одна из подруг выдала ее секрет журналистам. «Это на совести других людей. Мне кажется, так поступать некрасиво».

Ранее о беременности Собчак говорил приятель звезды Андрей Малахов. Он даже заявил, что готов «снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана». Напомним, в то время, когда Ксения была беременна первенцем, Малахов поцеловал Собчак в живот на одной из звездных церемоний.

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