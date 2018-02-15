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Собчак вспомнила о сорванной свадьбе


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Ксения Собчак сейчас активно работает над карьерой в политике. Но звезде то и дело напоминают ее скандальный имидж «блондинки в шоколаде». Ксения утверждает, что ни о чем не жалеет. Более того, некоторые прошлые поступки ей сейчас очень нравятся. Например, отказ от свадьбы.

В 2005 году Ксения едва не вышла замуж за бизнесмена Александра Шустеровича. Бракосочетание было отменено чуть ли не в последний момент. Поговаривали, что вся шумиха была грамотной пиар-кампанией, но сейчас сама Собчак утверждает, что просто приняла верное решение.

«Я сбежала с собственной свадьбы. У меня была высокооплачиваемая работа, но она мне совсем не нужна, потому что есть миллиардер, который зовет меня замуж. "Зачем тебе эти съемки весь август, когда у тебя есть дом в Сен-Тропе. Пожалуйста, вот тебе деньги в три раза больше". И вдруг я поняла, что именно съемки мне нужны. Это же история о том, как мы все постигаем в жизни. Первые три года – поездки в Сен-Тропе, машина, красивая жизнь, самолет, а потом ты понимаешь, что это одно и то же», - говорит кандидат в президенты журналу Tatler.

По словам Собчак, у жен миллиардеров в жизни «нет никакого драйва».

Напомним, в начале февраля звезда отметила пятую годовщину со дня свадьбы с Максимом Виторганом. Пара воспитывает сына Платона.

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1 Не нравится 0 Нравится 15.02.2018 Теги: Ксения Собчак

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