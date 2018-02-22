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Собчак рассмешил «роман» Сергеенко и Сечина


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Слухи о романе главы «Роснефти» Игоря Сечина с дизайнером Ульяной Сергеенко стали едва ли не главной сенсацией этой недели. Сечин и Сергеенко уже прокомментировали "новость", но и Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.

Собчак сейчас ведет активную избирательную кампанию - звезда баллотируется на пост президента страны. Но и о светской жизни Ксения не забывает, а новость о романе Ульяны Сергеенко Собчак сильно повеселила.

Ксения обратилась в Facebook к редактору издания Spletnik.ru Татьяне Арно (именно в этом издании появились сообщения о "романе"). «Тань, ну все-таки ты на неплохом канале работала, журналист, а питаешься какими-то абсурдными слухами. Я близко дружу с Улей, и мы все уже поржали над "профессионализмом" твоего издания. Даже ждать 19 марта не пришлось».

Ответ Арно не заставил ждать: «Не сомневаюсь, что Ксении весело, мы же посмеемся после 18 марта».

Напомним, Игорь Сечин слухи прокомментировал так: «Относясь с большим уважением к дизайнеру Ульяне Сергеенко, с которой я не знаком, хочу обратиться к редакции "Сплетника" словами одного киноперсонажа: "Огласите, пожалуйста, весь список"».

Дизайнер же заявила, что информация о ее новых отношениях «чушь».

Ранее мы писали:

Ульяна Сергеенко представила «агрессивную» коллекцию на Неделе высокой моды. В течение нескольких лет дизайнер исправно представляет модели, которые многие критики называют «сказкой». 

10 самых необычных нарядов Ульяны Сергеенко. Дизайнер любит легкий эпатаж. 

Ульяна Сергеенко: «И уличный стиль должен быть уникальным». Дизайнер призывает проявить фантазию в формировании повседневного стиля. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2018 Теги: Ксения Собчак

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