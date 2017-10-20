Собчак: «Надо использовать любую возможность»

На днях скандально известная звезда Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата. Многие политики в недоумении, некоторые говорят о фарсе. Сама же Собчак в новом интервью подчеркнула, что с ее стороны это не фарс, а попытки изменить ситуацию в стране.

В беседе с журналистами The Guardian Ксения пояснила, что у нее нет поддержки со стороны какой-либо политической партии и нет предвыборной программы. Впрочем, авторитет в политике тоже отсутствует. «У меня нет никакого политического веса, я просто не заслужила право запускать какую-либо политическую программу», - говорит Собчак.

Зачем же Ксения выдвигается? Собчак считает себя подходящим кандидатом для тех, кого не устраивает нынешнее политическое устройство России. По мнению звезды, важно использовать возможность выражения недовольства, а не бойкотировать выборы.

«Важна любая возможность. Если ваши руки связаны, вы можете плыть ногами. Если связаны ноги - должны попытаться держаться зубами за край лодки. Нам нужно использовать каждый вариант».

К чести Ксении стоит отметить, что свои шансы на победу она оценивает трезво. Собчак прекрасно понимает - у нее их очень мало.

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