Собчак: «Надо использовать любую возможность»
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На днях скандально известная звезда Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата. Многие политики в недоумении, некоторые говорят о фарсе. Сама же Собчак в новом интервью подчеркнула, что с ее стороны это не фарс, а попытки изменить ситуацию в стране.
В беседе с журналистами The Guardian Ксения пояснила, что у нее нет поддержки со стороны какой-либо политической партии и нет предвыборной программы. Впрочем, авторитет в политике тоже отсутствует. «У меня нет никакого политического веса, я просто не заслужила право запускать какую-либо политическую программу», - говорит Собчак.
Зачем же Ксения выдвигается? Собчак считает себя подходящим кандидатом для тех, кого не устраивает нынешнее политическое устройство России. По мнению звезды, важно использовать возможность выражения недовольства, а не бойкотировать выборы.
«Важна любая возможность. Если ваши руки связаны, вы можете плыть ногами. Если связаны ноги - должны попытаться держаться зубами за край лодки. Нам нужно использовать каждый вариант».
К чести Ксении стоит отметить, что свои шансы на победу она оценивает трезво. Собчак прекрасно понимает - у нее их очень мало.
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Обсуждение 3
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???????Она встречалась с Путиным,чтобы рассказать о возможностях выражать недовольства???????
21.10.17 01:20
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Рэстэм КушваНу что сказать? Было предсказано: Меченный, Великан, Шлемоносец, Златовласая жена, Великий Гончар. Как понимаете, сейчас "шлемоносец", ну думается так, если не "наполовину лысый- наполовину волосатый". Ксения, ну не дура она вовсе, и человек с неплохим генофондом то..., но вот _ука!!! еще та!!! Думается так: Во время тусовки мажоров, она встала у зеркала и сказала всем (и прежде всего себе... себе уже не первый раз): "Ну чем я не златовласая жена?" На что мажоры: "И там?" Она: "Там нет... не покрасила, да и не надо! Погнали... Пойду к Вове за благословением под предлогом съемки про отца моего святого демократа... Пусть даже будет лицо кривить- время выправит лик... пусть слово скажет плохое - время выправит и слово..." И так, думаю, элиты и в первую очередь ГОСДЕП ее проплатят, помяните! Она будет флагом демократических выборов у пендосов!!! А это сила, т.к. под жопой будет денежный мешок шуршать при каждом шевелении всеми шестью губами... и вокруг нее консолидируются аппозиционные группировки и это было бы здорово для перспективы их провала… Предлагаю помолиться и пропустить златовласую жену и перейти к Великому Гончару, т.к. времени уже не осталось совсем!!!
20.10.17 18:38
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Симаиспользует все возможности обратить на себя внимание
20.10.17 16:52