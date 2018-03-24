Мэрилин Керро: «Для меня беременность – чудо»

Мэрилин Керро до сих пор считается одной из самых ярких участниц проекта «Битва экстрасенсов». Но сейчас Мэрилин не до соревнований. Девушка ждет первенца и наслаждается своим положением.

Керро приняла участие в съемках программы «Однажды». В ходе съемок она подтвердила информацию о беременности и рассказала об отце малыша. Им оказался простой норвежский парень Марк Александр Хансен, плотник по профессии.

Как уверяет Керро, ее отношения с Хансеном вряд ли можно назвать сверхъестественными, но беременность... «Для меня беременность – чудо. Наверное, потому что я так долго этого ждала, мечтала об этом много лет. И когда я узнала, что беременна, не смогла поверить этому, потому что не чувствую себя особенно беременной. Только помидоров захотелось», – говорит ведьма.

Напомним, ранее популярная Мэрилин длительное время встречалась с медиумом Александром Шепсом, однако летом прошлого года влюбленные решили расстаться, сохранив приятельские отношения. «Я его безумно уважаю и люблю. Но мы живем отдельно. Когда люди живут не вместе, это уже не отношения. Когда ты не знаешь, чем человек занимается, то такие отношения уже нельзя назвать семьей», – говорила о Шепсе Мэрилин.

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