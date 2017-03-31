 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Башаров прокомментировал скандал на «Битве экстрасенсов»


1 1

Известный актер Михаил Пореченков на днях устроил сенсацию. Артист, ранее выступавший ведущим на популярном проекте «Битва экстрасенсов», решил устроить сеанс разоблачения. Телезрители в легком шоке.

Как заявил Пореченков, телешоу не совсем такое, каким его представляют создатели. А проще говоря, шоу постановочное.

«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?» — сообщил в эфире радиостанции «Наше радио» актер.

В свою очередь актер Марат Башаров, выступающий на данный момент ведущим проекта, заметил, что Михаил несколько преувеличивает. И вообще непонятно, с какой целью Пореченков вдруг решил «вывести на чистую воду» бывших коллег.

«Не знаю, зачем он это говорит. Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя, – все это постановочное, все сыграно, значит, в программе участвуют очень хорошие актеры. На самом деле, я в свои 42 года научился отличать искренние радость, сожаление или горе людей от поддельных. Если кто-то считает, что это неправда – пускай считает!» — заявил Башаров НСН.

Ранее мы писали:

Марат Башаров: «В любви и женщинах я не разуверился». Актер надеется на лучшее. 

Марат Башаров: «Изменяют многие, просто надо уметь это делать». Откровенное интервью актера "Клео". 

Марат Башаров: «Крепкие мужики в кризис не стонут». Звезде неведомы слабости.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 31.03.2017 Теги: битва экстрасенсов

Читайте также

 

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору