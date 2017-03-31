Башаров прокомментировал скандал на «Битве экстрасенсов»

Известный актер Михаил Пореченков на днях устроил сенсацию. Артист, ранее выступавший ведущим на популярном проекте «Битва экстрасенсов», решил устроить сеанс разоблачения. Телезрители в легком шоке.

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Как заявил Пореченков, телешоу не совсем такое, каким его представляют создатели. А проще говоря, шоу постановочное.

«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?» — сообщил в эфире радиостанции «Наше радио» актер.

В свою очередь актер Марат Башаров, выступающий на данный момент ведущим проекта, заметил, что Михаил несколько преувеличивает. И вообще непонятно, с какой целью Пореченков вдруг решил «вывести на чистую воду» бывших коллег.

«Не знаю, зачем он это говорит. Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя, – все это постановочное, все сыграно, значит, в программе участвуют очень хорошие актеры. На самом деле, я в свои 42 года научился отличать искренние радость, сожаление или горе людей от поддельных. Если кто-то считает, что это неправда – пускай считает!» — заявил Башаров НСН.

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Источник фото: Globallookpress.com