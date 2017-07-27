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Почему Пореченков разочаровался в «Битве экстрасенсов»


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Михаилу Пореченкову неймется. Известный актер ранее заявил, что «Битва экстрасенсов» чуть ли не подставное шоу. И сейчас артист решил продолжить разоблачения.

Пореченков выступал ведущим популярного проекта с первого по седьмой сезон. Как заявил артист, в начале работа на проекте была по-настоящему увлекательной. К сожалению, длилось это недолго.

«В самом начале работать было очень интересно. Такие попадались участники, такие экземпляры! Но это первые сезоны. Мы действительно поверили. А потом мы поняли технологию работы… Ведь существуют люди, которые им подсказывают, которые заключают с ними договоры заранее... И когда все поняли, что это кому-то приносит деньги – вот с этого момента я ушел оттуда», - говорит Михаил.

По словам актера, некоторое время он проводил собственные проверки экстрасенсов. «Ни один из экстрасенсов не выдержал ту проверку, с которой я к ним приходил», - утверждает Пореченков.

Между прочим, Станислав Садальский ранее посоветовал коллеге не шутить с магами. По словам Станислава, в проекте участвуют действительно сильные экстрасенсы.

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0 Не нравится 1 Нравится 27.07.2017 Теги: битва экстрасенсов

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