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Витас устроил переполох в Барвихе


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Несколько лет назад поп-певец Витас едва не угодил за решетку после обвинений в угрозах огнестрельным оружием. На днях артист решил вспомнить прошлое, не на шутку перепугав соседей. Как сообщается, Витас устроил стрельбу в Барвихе.

Сообщения об очередной скандальной выходке Витаса появились в сводке новостей телеграм-канала 112. По данным канала, нетрезвый исполнитель устроил на улице стрельбу холостыми. «Соседи, услышав пальбу, очень испугались и вызвали полицию. Сильно пьяный обладатель пронзительного голоса дверь копам не открыл. Ломали. После звезду транспортировали в отдел, где Витас вновь проявил бунтарский характер и отказался от освидетельствования. Составив административный протокол, полицейские отпустили певца продолжать вечеринку».

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Витас устроил пальбу возле своего загородного дома в Барвихе. «С певца взяты объяснения в отделе полиции», - уточнил источник.

Напомним, в мае 2013 года Витас оказался фигурантом громкого скандала. Будучи за рулем авто в нетрезвом состоянии, артист сбил девушку на велосипеде, угрожал ей оружием при последующем разбирательстве, а когда приехал наряд полиции, певец начал оскорблять стражей правопорядка и ударил ногой одного из них.

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0 Не нравится 0 Нравится 22.03.2018 Теги: Витас

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