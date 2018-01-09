Жена Аршавина представилась майором ФСБ
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Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса на выходных оказалась в центре скандала. Из-за неадекватного поведения Алиса с ребенком была снята с борта самолета, вылетающего из Москвы в Алма-Ату. Аршавина обратилась с жалобой на стюардесс, но теперь выясняются любопытные подробности.
На сайте «Аэрофлота» появилось описание скандального инцидента с Аршавиной. В частности, там указывается: «За 200 м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности, и продолжала игнорировать требования экипажа». Алиса также пыталась добиться пересадки няни из салона эконом-класса в бизнес-класс и называла себя майором ФСБ.
В соцсетях на выходку Аршавиной отреагировали столь бурно, что женщина поспешила сделать закрытым аккаунт в Insta. Теперь публика высказывает свое негодование в микроблоге самого Аршавина: «Андрей, вы, к сожалению, публичная персона, угомоните супругу, вы сильный футболист и сделали себя как личность, не позорьтесь», «Да, парень, вроде жена взрослая тетка, а повела себя как малолетка. Купи ей мозг», «Муж майора ФСБ».
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Обсуждение 4
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10.01.18 03:44
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ННДа ну какая щекотливая ... У Аэрофлота всегда такие прекрасные юристы были, что без неопровержимых доказательств не было б никакого "сыр-бора". А на деле --- ну если даже и памперс виной нарушению "пристегнутости", то не следует забывать ... что ФИЗИКЕ без разницы звание/финансовое состояние/ ощущение собственной значимости человека. Без разницы, ну вот прям совсем. Недаром поляки так долго и упорно еще будут медитировать про свой самолет. Пересадка няни ... были своббодные места - пересадили бы. Возможно, они посчитали, что пересадить следует кого-то иного. Если эконом-билет куплен, ну что уж тут возмущаться-то. А вот создавать препятствия для полета - фу!
09.01.18 16:47
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омгне знаю кто там прав и виноват, но ситуация щекотливая и правда. хоть и в рамках жизни
09.01.18 14:14
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Ellis_@Юля Барановская хихикает в кулачок))))
09.01.18 13:55