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Жена Аршавина представилась майором ФСБ


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Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса на выходных оказалась в центре скандала. Из-за неадекватного поведения Алиса с ребенком была снята с борта самолета, вылетающего из Москвы в Алма-Ату. Аршавина обратилась с жалобой на стюардесс, но теперь выясняются любопытные подробности.

На сайте «Аэрофлота» появилось описание скандального инцидента с Аршавиной. В частности, там указывается: «За 200 м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности, и продолжала игнорировать требования экипажа». Алиса также пыталась добиться пересадки няни из салона эконом-класса в бизнес-класс и называла себя майором ФСБ.

В соцсетях на выходку Аршавиной отреагировали столь бурно, что женщина поспешила сделать закрытым аккаунт в Insta. Теперь публика высказывает свое негодование в микроблоге самого Аршавина: «Андрей, вы, к сожалению, публичная персона, угомоните супругу, вы сильный футболист и сделали себя как личность, не позорьтесь», «Да, парень, вроде жена взрослая тетка, а повела себя как малолетка. Купи ей мозг», «Муж майора ФСБ».

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0 Не нравится 1 Нравится 09.01.2018 Теги: Андрей Аршавин

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Обсуждение 4  

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    		10.01.18 03:44
         
    0
         
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  • НН
    Да ну какая щекотливая ... У Аэрофлота всегда такие прекрасные юристы были, что без неопровержимых доказательств не было б никакого "сыр-бора". А на деле --- ну если даже и памперс виной нарушению "пристегнутости", то не следует забывать ... что ФИЗИКЕ без разницы звание/финансовое состояние/ ощущение собственной значимости человека. Без разницы, ну вот прям совсем. Недаром поляки так долго и упорно еще будут медитировать про свой самолет. Пересадка няни ... были своббодные места - пересадили бы. Возможно, они посчитали, что пересадить следует кого-то иного. Если эконом-билет куплен, ну что уж тут возмущаться-то. А вот создавать препятствия для полета - фу!
    		09.01.18 16:47
         
    3
         
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  • омг
    не знаю кто там прав и виноват, но ситуация щекотливая и правда. хоть и в рамках жизни
    		 09.01.18 14:14
         
    1
         
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  • Ellis_@
    Юля Барановская хихикает в кулачок))))
    		 09.01.18 13:55
         
    2
         
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