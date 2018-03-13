И снова секс-скандал: кто обвиняет Станислава Говорухина

Очередной секс-скандал разразился в России. Только недавно одна актриса обвиняла в сексуальных домогательствах режиссера Марка Розовского. Теперь под ударом Станислав Говорухин. Дарья Комарова, глава чебоксарского предвыборного штаба Ксении Собчак, заявляет, что режиссер некогда позволил себе неподобающее поведение по отношению к ней.

Комарова утверждает, что режиссер предложил ей роль в одной из его картин, но после того, как она отказалась, пришел в ярость.

«В 2012 году я брала интервью у приехавшего в Чебоксары в рамках предвыборной кампании депутата Госдумы Станислава Говорухина. Встреча проходила в ресторане. В процессе интервью Говорухин позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить возле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», – написала девушка в Facebook.

Журналистка отмечает, что данное интервью она считает самым провальным в ее карьере. Она ужасно злилась на режиссера, который попросил никому не рассказывать о его непристойных предложениях, пишет издание StarHit.

Дарья отметила, что Говорухин по прошествии времени забыл о случившемся, девушка считает, что это признак того, что подобных инцидентов было много. Однако многие известные персоны посчитали, что девушка попыталась прославиться с помощью этого скандала. Депутат Ольга Казакова заявила, что знает Станислава Говорухина только с самых положительных сторон.

