Настя Рыбка посмеялась над Собчак

Модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) решила вступить в дискуссию с Ксенией Собчак. Настя, оказавшаяся в центре скандального разбирательства развлечений Олега Дерипаски, просит Ксению «не ныть».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 12, 2018 в 10:01 PST

На днях Фонд борьбы с коррупцией обнародовал результаты расследования, согласно которому миллиардер Олег Дерипаска неоднократно пользовался услугами девушек-эскортниц, в частности, Рыбки.

Сама Настя опубликовала в Insta совместный снимок с олигархом и видео на Youtube, юристы Дерипаски обратились в суд. Теперь Роскомнадзор требует удалить снимки, в противном случае министерство грозит заблокировать сервисы на территории России.

Тем временем Ксения Собчак обратилась к своим подписчикам в Insta c вопросом: «Что с нами не так?»

«Я хотела бы, чтобы всеобщее осуждение вызвал не только довольно очевидный факт коррупции, но и возмутительное поведение власть имущих в отношении бесправной девушки. Что бы там о себе ни воображала героиня омерзительной истории с «Папой» и «Русланом», она в этой истории – жертва. Отчего никто из тех, кто возмутился фактом коррупции, не сказал ни слова в защиту самой девушки? Разве не отвратительно, что сейчас, в конце 2010-х, наше общество по-прежнему недалеко ушло от практик незабвенного Петра Листермана? Что с нами не так, если амбициозная и недалекая искательница приключений из Бобруйска добровольно выбирает такой сомнительный путь к успеху и славе – от Дерипаски к Приходько?»

Ксения утверждает, что ей хотелось бы, «чтобы у российских женщин был перед глазами пример другой жизни».

Настя же решила объяснить Собчак, что она не права. «Дорогая @xenia_sobchak, от лица молодежи - нам надоело ваше нытье. Мы радуемся жизни. Олигархи и политики любят развлекаться и радоваться жизни, и у нас появляются такие веселые истории, как в книгах "Дневник" и "Евротрэш". Книги абсолютно позитивные. С кучей приколов и юмора, потому что в нашей жизни этого полно. И я не видела ни одной модели, которая бы не хотела этим заниматься - это всегда приключения и всегда охота. Мужчины, которые встречаются с нами, ВСЕГДА классные! И успешные. С которыми хочется общаться. И мы кайфуем и развлекаемся».

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 6, 2018 в 3:45 PST

По мнению Рыбки, Ксения пытается их «загнать работать на завод, "показав" мужчинам - ай-ай-ай!»

Но Настя утверждает, что она вовсе не жертва. «Жертвы сейчас они, сексуально больное общество нападает на здоровых Олигарха и политика, которые едут на рыбалку и развлекают заодно там молодых девчонок. Дают возможность с ними вкусить их жизнь! И каждая так готова отдаться, готовы драться за них естественно. <...>. Так вот просьба от всей молодежи. Соблазнителей, ульяновских курсантов, студентов, Охотниц, моделей. Отстаньте от нас! Никого из вас мы поддерживать не будем. Ни олигархов, ни политиков, ни Навального - мы сами по себе, спасибо!»

Читайте также:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.