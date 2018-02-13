Настя Рыбка посмеялась над Собчак
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Модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) решила вступить в дискуссию с Ксенией Собчак. Настя, оказавшаяся в центре скандального разбирательства развлечений Олега Дерипаски, просит Ксению «не ныть».
На днях Фонд борьбы с коррупцией обнародовал результаты расследования, согласно которому миллиардер Олег Дерипаска неоднократно пользовался услугами девушек-эскортниц, в частности, Рыбки.
Сама Настя опубликовала в Insta совместный снимок с олигархом и видео на Youtube, юристы Дерипаски обратились в суд. Теперь Роскомнадзор требует удалить снимки, в противном случае министерство грозит заблокировать сервисы на территории России.
Тем временем Ксения Собчак обратилась к своим подписчикам в Insta c вопросом: «Что с нами не так?»
«Я хотела бы, чтобы всеобщее осуждение вызвал не только довольно очевидный факт коррупции, но и возмутительное поведение власть имущих в отношении бесправной девушки. Что бы там о себе ни воображала героиня омерзительной истории с «Папой» и «Русланом», она в этой истории – жертва. Отчего никто из тех, кто возмутился фактом коррупции, не сказал ни слова в защиту самой девушки? Разве не отвратительно, что сейчас, в конце 2010-х, наше общество по-прежнему недалеко ушло от практик незабвенного Петра Листермана? Что с нами не так, если амбициозная и недалекая искательница приключений из Бобруйска добровольно выбирает такой сомнительный путь к успеху и славе – от Дерипаски к Приходько?»
Ксения утверждает, что ей хотелось бы, «чтобы у российских женщин был перед глазами пример другой жизни».
Настя же решила объяснить Собчак, что она не права. «Дорогая @xenia_sobchak, от лица молодежи - нам надоело ваше нытье. Мы радуемся жизни. Олигархи и политики любят развлекаться и радоваться жизни, и у нас появляются такие веселые истории, как в книгах "Дневник" и "Евротрэш". Книги абсолютно позитивные. С кучей приколов и юмора, потому что в нашей жизни этого полно. И я не видела ни одной модели, которая бы не хотела этим заниматься - это всегда приключения и всегда охота. Мужчины, которые встречаются с нами, ВСЕГДА классные! И успешные. С которыми хочется общаться. И мы кайфуем и развлекаемся».
По мнению Рыбки, Ксения пытается их «загнать работать на завод, "показав" мужчинам - ай-ай-ай!»
Но Настя утверждает, что она вовсе не жертва. «Жертвы сейчас они, сексуально больное общество нападает на здоровых Олигарха и политика, которые едут на рыбалку и развлекают заодно там молодых девчонок. Дают возможность с ними вкусить их жизнь! И каждая так готова отдаться, готовы драться за них естественно. <...>. Так вот просьба от всей молодежи. Соблазнителей, ульяновских курсантов, студентов, Охотниц, моделей. Отстаньте от нас! Никого из вас мы поддерживать не будем. Ни олигархов, ни политиков, ни Навального - мы сами по себе, спасибо!»
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Обсуждение 8
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50/50эта "модель" в свои невеликие годы уже смахивает на Дженис Дикинсон, самую известную жертву пластики. телефон постоянно подбрасывает новости с этой ледью. не, лучше Бузова!
14.02.18 08:48
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СимаНовая звезда. Каждая ассоциалка из Бобруйска теперь звезда.
13.02.18 18:03
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ННА Рыбка правильно заявила - все знают правила и их соблюдают. И Собчак знает, но народу хочет показать свою "хорошесть". Смешно выступила. Это тот случай, про который говорят - лучше бы промолчала. Кстати, для политика - одно из главных качеств, не находите?
13.02.18 17:56
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КсюЭта девушка - взрослая женщина. Ну что вступать в какую то защиту женщины, которая сама себе выбрала такую жизнь и очень ей гордится..
13.02.18 15:45
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ОльгаЕсть рыба прилипала, а Настя- рыба нас...ла). На завод она не пойдёт, будет рОтом работать.
13.02.18 15:30
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АгаКсения занимается «государственными проблемами» , все тот гламур в голове.
13.02.18 15:07