Малахов о беременности Собчак
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На прошлой неделе Ксения Собчак удивила публику и заодно своих политических соперников. Под конец выборной кампании звезда со слезами покинула дебаты с участием политических оппонентов. И теперь активно обсуждается предполагаемое интересное положение знаменитости.
В последние месяцы предвыборной кампании Ксения появлялась на публике в достаточно свободных нарядах, и это стало поводом для сплетен. Но когда Собчак покинула телестудию в слезах, многие открыто заговорили о том самом гормональном дисбалансе, который нередко случается с дамами в положении.
В недавнем интервью Дмитрию Борисову на вопрос, не ждет ли она второго ребенка, Ксения предпочла уйти от ответа. Она не стала опровергать или подтверждать домыслы, а просто поблагодарила ведущего и удалилась.
Как пишет Андрей Малахов, в бомонде сейчас активно говорят о беременности. «Обратившись за информацией к ближайшей подруге Ксении Нике Белоцерковской, я получил ответ, что ей ничего неизвестно. Но Ника была не в курсе и позапрошлым летом, когда я поцеловал Ксюшу в живот, а потом на свет появился чудесный Платоша. Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй – под присмотром Максима Виторгана, само собой», - пишет Андрей в колонке Starhit.
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Обсуждение 3
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омгОна прекрасна спору нет. Муж не подходит
20.03.18 10:53
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омгне могу смириться с диссонансом в одежде. а так все хорошо
20.03.18 10:12