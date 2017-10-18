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Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты


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В последнее время ходили слухи о том, что Ксения Собчак готова принять участие в президентской гонке. Однако ведущая упорно сплетни опровергала. А теперь стало известно, что Ксения передумала и решила все-таки побороться за главный пост в стране.

 

В одно из бизнес-изданий пришло открытое письмо Ксении, в котором ведущая подтверждает информацию об участии в выборах.

«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», – говорится в письме.

Звезда подчеркнула, что не принадлежит к какой-либо партии, она скорее кандидат «Против всех». Знаменитость отметила, что она также вне жестких идеологических рамок. «Мне есть чем заниматься, но я откладываю все, чтобы сделать то, что я считаю нужным (и возможным) в этот политический момент», – заявила Собчак.

Как пишет StarHit, телеведущая планирует серьезно подготовиться к предвыборной гонке, она уже обдумывает создание своего штаба. Ксения подчеркнула, что работа будет полностью прозрачной.

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года, И времени на подготовку осталось не так много. Ксения, которая уже успела создать официальную страницу потенциального кандидата в президенты, отметила, что пора менять ситуацию, когда во главе государства одни и те же лица.

Ранее Ксения не раз говорила, что не будет заниматься политикой, поскольку ей это не интересно. А вот супругу Собчак Максиму Виторгану идея о выдвижении Ксении всегда нравилась. «Готовлюсь к роли первой леди. На очереди примерка шляпок, перчаток, подбор клатчей», - пошутил как-то актер в соцсетях.

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1 Не нравится 1 Нравится 18.10.2017 Теги: Ксения Собчак

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