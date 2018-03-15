Собчак готовится к пополнению?
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Ксения Собчак - не из тех, кто отказывается от бурных дискуссий. Однако на вчерашних дебатах на телеканале «Россия-1» звезда, к удивлению публики, реагировала слишком эмоционально. Тут же появились слухи об интересном положении Ксении.
14 марта Собчак, как кандидат в президенты, в слезах покинула студию, после того как Ксению постоянно перебивали оппоненты. Как известно, Собчак - девушка стойкая, и ее поведение показалось несколько необычным. Но некоторые обозреватели предположили, что эмоциональность Ксении связана с интересным положением. «Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто», - пишет телеграм-канал «Методичка».
Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова в беседе с представителями радиостанции «Говорит Москва» заявила, что информация о беременности не соответствует действительности.
Впрочем, по мнению некоторых, возможно, сейчас для Собчак самое подходящее время для рождения второго малыша. «Вы знаете, прекрасным завершением предвыборной кампании была бы беременность Ксении Собчак вторым ребенком, — цитирует издание Dni.ru члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна. — Вот уже и эмоциональный фон у нее зашкаливает, и в слезах она покинула дебаты. А на самом деле, ведь это может быть правдой».
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