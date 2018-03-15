Собчак готовится к пополнению?

Ксения Собчак - не из тех, кто отказывается от бурных дискуссий. Однако на вчерашних дебатах на телеканале «Россия-1» звезда, к удивлению публики, реагировала слишком эмоционально. Тут же появились слухи об интересном положении Ксении.

14 марта Собчак, как кандидат в президенты, в слезах покинула студию, после того как Ксению постоянно перебивали оппоненты. Как известно, Собчак - девушка стойкая, и ее поведение показалось несколько необычным. Но некоторые обозреватели предположили, что эмоциональность Ксении связана с интересным положением. «Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто», - пишет телеграм-канал «Методичка».

Пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова в беседе с представителями радиостанции «Говорит Москва» заявила, что информация о беременности не соответствует действительности.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 14, 2018 в 12:35 PDT

Впрочем, по мнению некоторых, возможно, сейчас для Собчак самое подходящее время для рождения второго малыша. «Вы знаете, прекрасным завершением предвыборной кампании была бы беременность Ксении Собчак вторым ребенком, — цитирует издание Dni.ru члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна. — Вот уже и эмоциональный фон у нее зашкаливает, и в слезах она покинула дебаты. А на самом деле, ведь это может быть правдой».

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