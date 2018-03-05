Вупи Голдберг шокировала публику на «Оскаре»

Как мы уже давно привыкли, «Оскар» - не только про кино. Каждая церемония - это модное дефиле, где моделями выступают знаменитости Голливуда. И сразу после мероприятия фэшн-критики сообщают о самых стильных, а также самых неудачных туалетах. В этом году особое впечатление и на модных гуру, и на всех остальных произвела Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg).

















62-летняя Вупи на собственном примере продемонстрировала стильный гротеск. Громоздкий силуэт, довольно броский принт плюс солнцезащитные очки. Впрочем, Голдберг может позволить себе позабавиться на любом звездном мероприятии, и вчера она эту возможность не упустила.

В отличие от Голдберг, певица St. Vincent выбрала слишком короткое платье - складывалось впечатление, что девушка по пути на красную дорожку просто потеряла часть наряда. А Сальма Хайек (Salma Hayek), по мнению обозревателей, выбрала и вовсе непонятный образ: слишком много оборок, пайеток и блестящих украшений из категории «вырви глаз».

В числе победительниц модной звездной битвы оказались Марго Робби (Margot Robbie) в платье от Chanel и Сандра Буллок (Sandra Bullock) в элегантном туалете от Louis Vuitton. Не осталась незамеченной и Николь Кидман (Nicole Kidman), а точнее огромный бант на наряде от Armani.

Ранее мы писали:

Церемония «Оскар»: Стильные триумфы и катастрофы. Кто из звезд показал себя во всей красе на красной дорожке? Кто допустил стильный промах?​

«Нелюбовь» вошла в шорт-лист «Оскара». У Звягинцева неплохие шансы на победу.

Источник фото: Globallookpress.com