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Вупи Голдберг шокировала публику на «Оскаре»


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Как мы уже давно привыкли, «Оскар» - не только про кино. Каждая церемония - это модное дефиле, где моделями выступают знаменитости Голливуда. И сразу после мероприятия фэшн-критики сообщают о самых стильных, а также самых неудачных туалетах. В этом году особое впечатление и на модных гуру, и на всех остальных произвела Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg).

  • Вупи Голдберг
  • Певица St. Vincent
  • Сальма Хайек
  • Сальма Хайек
  • Марго Робби
  • Сандра Буллок
  • Николь Кидман
  • Николь Кидман
 
 
 

62-летняя Вупи на собственном примере продемонстрировала стильный гротеск. Громоздкий силуэт, довольно броский принт плюс солнцезащитные очки. Впрочем, Голдберг может позволить себе позабавиться на любом звездном мероприятии, и вчера она эту возможность не упустила.

В отличие от Голдберг, певица St. Vincent выбрала слишком короткое платье - складывалось впечатление, что девушка по пути на красную дорожку просто потеряла часть наряда. А Сальма Хайек (Salma Hayek), по мнению обозревателей, выбрала и вовсе непонятный образ: слишком много оборок, пайеток и блестящих украшений из категории «вырви глаз».

В числе победительниц модной звездной битвы оказались Марго Робби (Margot Robbie) в платье от Chanel и Сандра Буллок (Sandra Bullock) в элегантном туалете от Louis Vuitton. Не осталась незамеченной и Николь Кидман (Nicole Kidman), а точнее огромный бант на наряде от Armani.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 05.03.2018 Теги: Оскар

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