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«Лучшей актрисой» стала Фрэнсис Макдорманд


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В Голливуде завершилась церемония вручения самой престижной кинопремии. И свои статуэтки «Оскар» заслуженно получили Фрэнсис Макдорманд (Frances McDormand) и Гэри Олдмен (Gary Oldman)

60-летняя Макдорманд за свою карьеру пять раз номинировалась на «Оскар» и на этот раз получила вторую статуэтку в номинации «Лучшая актриса» за исполнение главной роли в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Ее коллега по картине Сэм Рокуэлл (Sam Rockwell) стал победителем в номинации «Лучший актер второго плана».

«Я сыграла немало женщин-жертв, - рассказывала ранее Фрэнсис. - Но в каждую из этих ролей я привнесла нечто большее, потому что я — это я! И самый большой подарок этого сценария («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в том, что хотя вы видите, что на разных этапах своей жизни Милдред была жертвой, но как только она решает действовать, можно не сомневаться: никто и ничто ее не остановит».

Напомним, ранее Макдорманд также получила за роль в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» награды BAFTA и «Золотой глобус».

«Лучшим актером» стал Гэри Олдмен за исполнение роли в картине «Темные времена». «Лучшим режиссером» стал Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro), его картина «Форма воды» названа «Лучшим фильмом».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 05.03.2018 Теги: Оскар

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