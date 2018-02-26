Настя Рыбка оказалась в следственном изоляторе

Только на днях скандально известный блогер Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) просила помочь ей предотвратить «третью мировую войну». А сейчас Насте может помочь лишь грамотный адвокат. Как стало известно, Настя и ее коллега Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, задержаны в Таиланде и сейчас находятся в следственном изоляторе в ожидании суда.

По данным СМИ, Настя и Алекс оказались в числе десяти россиян, задержанных в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга. Как уточняется, за подобное правонарушение местными законами предусматривается наказание в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов). Обычно в подобных случаях власти ограничиваются штрафом и депортацией с временным запретом на посещение Таиланда.

Напомним, 9 февраля против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова подал иск в суд бизнесмен Олег Дерипаска. Молодые люди обвиняются в размещении в соцсетях материалов, касающихся личной жизни Дерипаски, без его согласия.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 23, 2018 в 12:48 PST

На выходных Настя обратилась к подписчикам в Insta: «Навальный удалил видео расследования «Яхта Рыбка Два ствола» со своего сайта. Но это им не поможет. Олег ушел с работы и ой какой Леша влюблен в меня уже полгода, полгода читает мою инсту и тоже не отступит. Папа хочет набить Леше морду! Даже Трамп высказался праведным негодованием! Друзья, предлагаю всем помочь мне все разрулить, пока самцы не развязали из-за меня третью мировую войну! Я серьезно! Давайте все уговаривать одновременно Олега, Лешу и папу встретиться со мной на яхте в Норвегии! Я возьму с собой Охотниц! Мы все разрулим за 3 дня. Будем все снимать онлайн».

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