Абрамович увлечен Вишневой?

Роман Абрамович расстается с Дарьей Жуковой. Но одиночество миллиардеру определенно не грозит. Только недавно ходили слухи о романе олигарха со светской львицей Надеждой Оболенцевой. А теперь поговаривают о связи с примой Мариинского театра Дианой Вишневой.

Сплетни об увлечении Абрамовичем Вишневой ходили еще несколько лет назад. Тогда многие блогеры откровенно злорадствовали по этому поводу, но ни бизнесмен, ни балерина не сочли нужным давать комментарии. Несколько месяцев назад личный самолет Романа Аркадьевича был замечен в аэропорту Перми именно в то время, когда Вишнева выступала на закрытии Дягилевского фестиваля.

А на днях сама Диана опубликовала весьма показательный снимок - на фото прима запечатлена с кепкой и шарфом болельщицы футбольного клуба «Челси», которым владеет Абрамович. В комментарии балерина сообщила, что балетная труппа и оркестр Мариинки находятся на стадионе «Уэмбли». Позже звезду видели в вип-ложе российского миллиардера.

Публикация от Diana Vishneva (@dianavishnevaofficial) Авг 6 2017 в 9:40 PDT

Теперь некоторые светские обозреватели не сомневаются - в ближайшее время Диана станет спутницей Романа Аркадьевича на светских мероприятиях.

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Источник фото: Globallookpress.com