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Абрамович увлечен Вишневой?


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Роман Абрамович расстается с Дарьей Жуковой. Но одиночество миллиардеру определенно не грозит. Только недавно ходили слухи о романе олигарха со светской львицей Надеждой Оболенцевой. А теперь поговаривают о связи с примой Мариинского театра Дианой Вишневой.

Сплетни об увлечении Абрамовичем Вишневой ходили еще несколько лет назад. Тогда многие блогеры откровенно злорадствовали по этому поводу, но ни бизнесмен, ни балерина не сочли нужным давать комментарии. Несколько месяцев назад личный самолет Романа Аркадьевича был замечен в аэропорту Перми именно в то время, когда Вишнева выступала на закрытии Дягилевского фестиваля.

А на днях сама Диана опубликовала весьма показательный снимок - на фото прима запечатлена с кепкой и шарфом болельщицы футбольного клуба «Челси», которым владеет Абрамович. В комментарии балерина сообщила, что балетная труппа и оркестр Мариинки находятся на стадионе «Уэмбли». Позже звезду видели в вип-ложе российского миллиардера.

 

Теперь некоторые светские обозреватели не сомневаются - в ближайшее время Диана станет спутницей Романа Аркадьевича на светских мероприятиях.

Ранее мы писали:

Даша Жукова: «Для меня важно образование». Девушке очень нравятся семейные курсы по современному искусству.

Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i». 

Дарья Жукова признана влиятельной персоной в искусстве. 86-е место в рейтинге по версии авторитетного издания ArtReview.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 10.08.2017 Теги: роман абрамович

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