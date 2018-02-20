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Шансонье Петр Гара обнаружен мертвым


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Шансонье Петр Гара обнаружен мертвым в квартире на Северном бульваре в Москве. Полиция ведет расследование убийства артиста.

Как сообщается, в последний раз живым Петра видели 14 февраля. Накануне в окружении артиста забеспокоились - он не выходил на связь несколько дней. Дверь в квартиру, которую снимал певец, была вскрыта.

Тело Гары со следами ножевых ранений нашли в ванной, оно было облито хлоркой, сообщает Telegram-канал Huepub. Убийца нанес мужчине удары в грудь и живот. В квартире был беспорядок, мобильный телефона артиста обнаружен сломанным, также в квартире была заперта собака Гары. «При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений», - цитирует ТАСС старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

По данным прессы, квартиру Гара снимал вместе с возлюбленным. Сейчас идет розыск, именно партнера артиста подозревают в убийстве. Петр Петренко, известный как Петр Гара, выступал с концертами в клубах. В его репертуаре были такие песни, как «Холодок», «Я и ты», «Взаимная любовь», «Цыганская звезда».

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0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2018 Теги: Петр Гара

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