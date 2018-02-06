Максакова ждет возвращения детей

Мария Максакова второй год живет в Киеве. И фактически второй год не видит старших сына и дочь. Недавно появилась информация об отказе Максаковой от родительских прав. Но артистка слухи опровергает.

Сейчас Людмила и Илья - дети Максаковой, рожденные в гражданском браке с Владимиром Тюриным, - живут с отцом. На днях в одной из телепередач сообщалось о том, что Мария согласилась на единоличную опеку над детьми Тюрина, претензий не имеет, с ребятами не общается.

Максакова же заявила, что это не так. «Когда мы с Денисом уехали в Украину, он (Тюрин) силой забрал сына Илью из Суворовского училища. Хотя сыну нравилось там учиться. Он забрал Илью еще до убийства Дениса. Вполне возможно, он уже тогда планировал устранение моего мужа. Забрал ребенка из училища, а потом, мотивируя тем, что на нем два уголовных дела, из-за которых он может отправиться в следственный изолятор, он у меня выпросил, чтобы я написала, что согласна с тем, что дети временно проживают с отцом. Якобы детей у него могут забрать, он будет сидеть в СИЗО, а детей отдадут опекунам», - заявила артистка «Комсомольской правде».

Мария подчеркивает, что от родительских прав не отказывалась. «Все эти заявления журналистов - глупость полнейшая. Был документ об определении места жительства детей. Я написала, что не возражаю, что дети будут временно проживать с отцом. Причем я подписала эту бумагу в одностороннем порядке. Но все равно этот договор ничтожен, не имеет юридической силы, поскольку там нет подписи отца моих старших детей. Дети вырастут, придут в себя и сделают правильный выбор - будут жить со мной».

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