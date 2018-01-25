Скандал на борту: Бузову не пустили в бизнес-класс самолета

В СМИ появились сообщения об очередном звездном скандале на борту воздушного судна. И на этот раз инцидент произошел с Ольгой Бузовой. Правда, сама ведущая уверяет, что ничего не случилось.

Неприятный инцидент случился во время возвращения Бузовой в Москву из Таиланда. Якобы Ольге не хватило места в бизнес-классе и она обратилась к пассажирам с требованием уступить ей место. По данным СМИ, трое пассажиров категорически отказались, четвертый был в недоумении и поинтересовался, кто такая Бузова и с какой стати она позволяет себе подобные требования.

В соцсетях на сообщение о скандале отреагировали язвительными замечаниями. «Бузова открыла мир других мужчин. Мужчин, которым наплевать, кто она», — иронизирует один из блогеров.

Однако на расспросы журналистов ведущая заявила: «Я летаю только бизнес-классом! Меня это не касается. У меня ничего не случилось. Я приехала из отпуска».

Вчера звезда сообщила в Insta о возобновлении работы с новыми силами: «Я вернулась заряженная положительными эмоциями и готова заряжать вас. Впереди меня ждет новый рабочий год, и я не знаю, что он мне принесет... Тем интереснее жить. Я знаю только, что я хочу продолжать работать, совершенствоваться во всем, петь для вас, жить и кайфовать от каждого дня. Спасибо всем моим людям, которые всегда со мной!»

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