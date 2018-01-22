Садальский рассказал о «джинсе» Пугачевой

В последние несколько дней в российском сегменте соцсетей идет дискуссия о скрытой рекламе. Стоит ли блогерам в рамках договора с рекламодателями не предупреждать читателей о рекламе? По такому случаю Станислав Садальский решил поделиться интересной историей.

Садальский решил рассказать в Insta историю о миллионном выигрыше в казино Аллы Пугачевой. История случилась еще в те времена, когда в Москве вполне легально действовало казино «Кристалл».

«Я тогда еще в "Экспресс-газете" работал. Прошло сообщение, что Алуся выиграла в казино $1 млн 639 тыс.. Не поверил! Никто не выигрывает, а Алуся вдруг!? Я пошел в это казино, взял дорогущий коньячок, сижу. Сам я человек не азартный, в автоматы не играю. Сижу, общаюсь с персоналом. Долго сижу, долго общаюсь. И выясняю, что в казино есть зал для вип-автоматов, там Пугачева и играла с 12 ночи до 9 утра. Спрашиваю у одного из обслуги: а есть в этом зале еще выход? Есть. А она была одна? Одна. Мнутся чего-то, не договаривают. Потом все-таки выясняю: когда-то проиграла крупную сумму денег в "Кристалле", отдать не могла, и владельцы казино предложили ей «выиграть» - таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом!»

«Вот это и есть скрытая реклама! Если бы они просто за такую рекламу платили – гораздо дороже обошлось бы!» - подытоживает артист.

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