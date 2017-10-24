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Пугачева собрала бывших мужей в замке


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В каких отношениях Алла Пугачева с бывшими супругами? В довольно близких, можно сказать. Как обмолвилась дива в задушевном разговоре с Лаймой Вайкуле, все эксы замурованы в одной из комнат ее замка.

 

Максим Галкин опубликовал очередное забавное видео из серии «Дамысдюн». По-видимому, звездная пара уже готовится к Хэллоуину, так что ролик называется «Лайма в гостях у Аллы. Прогулка по казематам».

На видео снята прогулка Вайкуле и Пугачевой по одному из коридоров замка. Лайма пытается открыть одну из дверей, но Алла Борисовна предупреждает, что в этой комнате «замурованы бывшие мужья». Для Вайкуле тоже приготовили помещение в каземате, но пока певица не спешит его занимать. Нашлась комната и для «будущего мужа» Примадонны. Открывая дверь, дива заявила: «Сейчас я тебе принесу еды, денег, завтра выпущу погулять».

Ранее Галкин в одном из интервью рассказывал, что свои шутливые видео снимает «с одного дубля». «Я ничего не придумываю, не подстраиваю, не инсценирую. Обычно все мои видео снимаются с одного дубля. Когда что-то делаешь через силу, то уже неинтересно и выглядит фальшиво. Пришла в голову идея простебать кого-то — бац, дал кому-то из домашних камеру, начитал что-то, один-два дубля, быстро скомпоновал, собрал, выбросил в интернет».

Ранее мы писали:

Пугачева: «Просто устала от всего этого». Алла Борисовна рассказала о проблемах с голосом.

Галкин: «У Аллы все хорошо». Примадонна в порядке.

Как Примадонна избавилась от лишнего веса? Пугачева, наконец, раскрыла свой секрет.



0 Не нравится 3 Нравится 24.10.2017 Теги: Алла Пугачева

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