 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пугачева ответила на критику новогодних шоу


6 14

В соцсетях продолжается дискуссия о новогодних программах федеральных каналов. И накануне к обсуждению присоединилась сама Алла Пугачева. Судя по посту в Instagram, Примадонна дебатами довольна.

Новогодние передачи Первого канала в этом году оказались в центре особо жесткой критики. Одним из первых это заметил продюсер Максим Фадеев, подчеркнув, что считает подобные шоу пошлыми и устаревшими. Позже на платформе Change.org появилась петиция к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой пересмотреть формат праздничных шоу.

«То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! <...>. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны"», - отмечается в петиции.

Эрнст пока предпочитает воздерживаться от комментариев. Зато отреагировала Алла Борисовна.

В одном из ее аккаунтов Instagram появился следующий пост: «Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом - настоящее счастье».

Поклонники поспешили поддержать артистку: «Надеюсь, Алла Борисовна не принимает близко к сердцу петицию, человек не от большого ума организовал это», «Алла Борисовна прекрасна во все времена!!!», «Ваша энергетика и харизма - волшебны! Вы - прекрасная женщина! Талантливая и замечательная! С Новым годом!»

А как вы оцениваете замечание Пугачевой?

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует. 

Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.​

 



14 Не нравится 6 Нравится 11.01.2017 Теги: Алла Пугачева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 21  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии

  • Butterfly USA
    Считаю, что со сцены нужно уходить вовремя и навсегда. С этим Алла Борисовна не справилась. У Пугачевой, конечно, есть поклонники, которым она нравится. Вот бы и оставили ей одну передачу для любителей. Но не надо заполнять ею и ее семьей весь эфир в Новогоднюю ночь. Сама не смотрела, но судя по петиции, это так. Наверное, мудрость оценить свой срок и не навешивать ярлыки "злопыхателей" на всех недовольных тоже дана не всем. Что ж, мудрость приходит с годами. Плохо, когда возраст приходит один (с)
    		 11.01.17 08:16
         
    32
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Елена
    Очень с Вами согласна. Единственное, что хочется добавить, что эфир заполнен ею и ее семьей не только в новогоднюю ночь.Надоели они, если честно. Но дело в том, что "Великой Примадонне" давно на мнение людей наплевать, она так и находится в неведении, что у нее давно уже нет многомиллионной армии поклонников, ей, видимо невдомек, что она может раздражать)
    		 11.01.17 08:49
         
    28
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Персикова
    Полностью согласна с Фадеевым. Мы давно уже не смотрим все эти шоу , именно потому , что пошлость зашкаливает и одни и те же лица мелькают на экране . Причём лица не самые приятные (( Достаточно роликов , рекламирующих эти шоу , чтобы понять , что в новогоднюю ночь телевизор можно использовать как тумбочку)
    		 11.01.17 08:36
         
    25
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Гала
    а почему сразу- злопыхатели? просто надо на вещи смотреть трезво А.Б.
    		 11.01.17 09:03
         
    21
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Ники
    ох как точно)))) согласна полностью)))
    		 11.01.17 09:01
         
    15
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Гость
    Правильно, пусть увидят наконец-то реальное мнение людей. Телевидение падает ниже плинтуса, выбора у людей вообще нет, что смотреть. Все хорошо в меру, и Пугачевой никто зла не желает, кем они себя все считают, что могут и в будни, и в праздники с экранов не слезать? Правильно, пусть люди высказываются!
    		 11.01.17 22:30
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Lisa.ru@mail.ru Краснодар
    Алла ты мафиози с микрофоном, а все остальные лица на телеэкране твоя свита. Делите кассу, не даёте талантам выйти на сцену.
    		 11.01.17 21:06
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Marana Vilnius
    А чего такой сыр-бор-то? Я передачи и каналы, которые мне не нравятся, вообще не смотрю. Но и петиции против них не составляю. У каждого телеканала - своя политика, свои "кумиры" и своя целевая аудитория, на всех точно никогда не угодишь. Начнут не Пугачёву, а кого другого показывать, - опять появятся недовольные, которым новые "кумиры" будут не по вкусу. И вообще - зачем на Новый год у телевизора сидеть? Нашёл музыку, какую тебе надо, танцуй, конкурсы устраивай, развлекайся, фейерверки запускай, чего в этот ящик-то пялиться?
    		 11.01.17 15:41
         
    -1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • гор
    елена-полностью согласна с вами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    		 11.01.17 14:56
         
    -1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • гор
    почему у галкина такая неестественно-натужная улыбка ?
    		 11.01.17 14:53
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • дмитрий пермь
    Не нужно было на сцене трусить этим противоестественным браком и поцелуями. Будоражить здоровую психику зрительской аудиториибы,как и полагается певице-спела и удалилась.Поверьте-не было бы такого шквала негодований!!! АНИ ЛОРАК-красавица,семья приятно посмотреть,певица гораздо покруче Аллочкиного пропитого голоса,певица Лайма,Долина-ну никто себе такого НЕУВАЖЕНИЯ к зрителю не позволяет. Как говориться-За что боролась.....Упала ниже плинтуса,жаль.
    		 11.01.17 13:51
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Сеня Пятигорск
    Во как!!!! Группа поддержки в защиту!!! А что ,так сильно обидели или в количественном составе вся зрительская аудитория ...."Возбудилась" так,что группы защиты понадобилось собирать! И в ком же Сила??? А СИЛА В ПРАВДЕ!!!!!!!
    		 11.01.17 13:39
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • натали тверь
    Это КЛИП к Жванецкому ......" МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ С ВОЗРАСТОМ,.....ИНОГДА ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН....." Лучшая роль ( ОСКАР ) у Аллы Борисовны))))
    		 11.01.17 13:33
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • мэри москва
    Ну да, а что эти злопыхатели - моралисты в лице фадеева могут предложить зрителям?? попо-сисетряс группы серебро взамен?? ахахх, да не смешите. лучше уж галкин с пугачевой. они хотя бы в одежде....
    		 11.01.17 13:19
         
    -3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Любовь
    Давно уже не смотрю первый канал. Что правда, то правда. После ухода Листьева ни одной мало-мальски интересной передачи нет.
    		11.01.17 13:18
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Гость
      > Давно уже не смотрю первый канал. Что правда, то правда. > После ухода Листьева ни одной мало-мальски интересной > передачи нет. Это точно! Раньше хоть какое-то разнообразие было, а сейчас круглыми сутками либо грязное белье полощут, либо концерты с одними и теми же лицами, только одежда меняется. Нормальные передачи и фильмы разве что глубокой ночью увидеть можно, ну или на платных каналах. И это не только Первого касается
      		 11.01.17 22:43
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ольга
    Который год смотрим концерты Доминго, Альбано, Матье и пр. классики. В этом - Дж. Досена) И вроде тоже знаешь их уже 100лет, но эмоции и впечатления после них остаются другие, новогодне-добро-сказочные)
    		 11.01.17 12:42
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Ну уж тут должно быть непредвзятым и нравственным министерство культуры. И думать не только о своих кошельках. Элементарная жадность перевешивает в верхах. А артист всегда заработать рад. Чего им отказываться от своего труда?
    		11.01.17 12:00
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • надя
    девочки,милые, ну а где вы на просторах СНГ видели масштабных личностей,которые спокойно могли бы отдать власть,деньги и свое влияние? добровольно никто не уйдет ни с экранов,ни с должностей....ни Пугачева А.Б, ни Константин Эрнст не найдут в себе силы отказаться от денег )))
    		 11.01.17 11:01
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Гала
    а почему сразу- злопыхатели? просто надо на вещи смотреть трезво А.Б.
    		 11.01.17 09:03
         
    21
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Персикова
    Полностью согласна с Фадеевым. Мы давно уже не смотрим все эти шоу , именно потому , что пошлость зашкаливает и одни и те же лица мелькают на экране . Причём лица не самые приятные (( Достаточно роликов , рекламирующих эти шоу , чтобы понять , что в новогоднюю ночь телевизор можно использовать как тумбочку)
    		 11.01.17 08:36
         
    25
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Butterfly USA
    Считаю, что со сцены нужно уходить вовремя и навсегда. С этим Алла Борисовна не справилась. У Пугачевой, конечно, есть поклонники, которым она нравится. Вот бы и оставили ей одну передачу для любителей. Но не надо заполнять ею и ее семьей весь эфир в Новогоднюю ночь. Сама не смотрела, но судя по петиции, это так. Наверное, мудрость оценить свой срок и не навешивать ярлыки "злопыхателей" на всех недовольных тоже дана не всем. Что ж, мудрость приходит с годами. Плохо, когда возраст приходит один (с)
    		 11.01.17 08:16
         
    32
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Елена
      Очень с Вами согласна. Единственное, что хочется добавить, что эфир заполнен ею и ее семьей не только в новогоднюю ночь.Надоели они, если честно. Но дело в том, что "Великой Примадонне" давно на мнение людей наплевать, она так и находится в неведении, что у нее давно уже нет многомиллионной армии поклонников, ей, видимо невдомек, что она может раздражать)
      		 11.01.17 08:49
           
      28
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору