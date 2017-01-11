Пугачева ответила на критику новогодних шоу

В соцсетях продолжается дискуссия о новогодних программах федеральных каналов. И накануне к обсуждению присоединилась сама Алла Пугачева. Судя по посту в Instagram, Примадонна дебатами довольна.

Новогодние передачи Первого канала в этом году оказались в центре особо жесткой критики. Одним из первых это заметил продюсер Максим Фадеев, подчеркнув, что считает подобные шоу пошлыми и устаревшими. Позже на платформе Change.org появилась петиция к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой пересмотреть формат праздничных шоу.

«То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! <...>. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны"», - отмечается в петиции.

Эрнст пока предпочитает воздерживаться от комментариев. Зато отреагировала Алла Борисовна.

В одном из ее аккаунтов Instagram появился следующий пост: «Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом - настоящее счастье».

Поклонники поспешили поддержать артистку: «Надеюсь, Алла Борисовна не принимает близко к сердцу петицию, человек не от большого ума организовал это», «Алла Борисовна прекрасна во все времена!!!», «Ваша энергетика и харизма - волшебны! Вы - прекрасная женщина! Талантливая и замечательная! С Новым годом!»

А как вы оцениваете замечание Пугачевой?

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