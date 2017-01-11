Пугачева ответила на критику новогодних шоу
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В соцсетях продолжается дискуссия о новогодних программах федеральных каналов. И накануне к обсуждению присоединилась сама Алла Пугачева. Судя по посту в Instagram, Примадонна дебатами довольна.
Новогодние передачи Первого канала в этом году оказались в центре особо жесткой критики. Одним из первых это заметил продюсер Максим Фадеев, подчеркнув, что считает подобные шоу пошлыми и устаревшими. Позже на платформе Change.org появилась петиция к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой пересмотреть формат праздничных шоу.
«То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! <...>. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны"», - отмечается в петиции.
Эрнст пока предпочитает воздерживаться от комментариев. Зато отреагировала Алла Борисовна.
В одном из ее аккаунтов Instagram появился следующий пост: «Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом - настоящее счастье».
Поклонники поспешили поддержать артистку: «Надеюсь, Алла Борисовна не принимает близко к сердцу петицию, человек не от большого ума организовал это», «Алла Борисовна прекрасна во все времена!!!», «Ваша энергетика и харизма - волшебны! Вы - прекрасная женщина! Талантливая и замечательная! С Новым годом!»
А как вы оцениваете замечание Пугачевой?
Ранее мы писали:
Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует.
Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.
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Обсуждение 21
Лучшие комментарии
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Butterfly USAСчитаю, что со сцены нужно уходить вовремя и навсегда. С этим Алла Борисовна не справилась. У Пугачевой, конечно, есть поклонники, которым она нравится. Вот бы и оставили ей одну передачу для любителей. Но не надо заполнять ею и ее семьей весь эфир в Новогоднюю ночь. Сама не смотрела, но судя по петиции, это так. Наверное, мудрость оценить свой срок и не навешивать ярлыки "злопыхателей" на всех недовольных тоже дана не всем. Что ж, мудрость приходит с годами. Плохо, когда возраст приходит один (с)
11.01.17 08:16 Контекст комментария
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ЕленаОчень с Вами согласна. Единственное, что хочется добавить, что эфир заполнен ею и ее семьей не только в новогоднюю ночь.Надоели они, если честно. Но дело в том, что "Великой Примадонне" давно на мнение людей наплевать, она так и находится в неведении, что у нее давно уже нет многомиллионной армии поклонников, ей, видимо невдомек, что она может раздражать)
11.01.17 08:49 Контекст комментария
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Полностью согласна с Фадеевым. Мы давно уже не смотрим все эти шоу , именно потому , что пошлость зашкаливает и одни и те же лица мелькают на экране . Причём лица не самые приятные (( Достаточно роликов , рекламирующих эти шоу , чтобы понять , что в новогоднюю ночь телевизор можно использовать как тумбочку)
11.01.17 08:36 Контекст комментария
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Галаа почему сразу- злопыхатели? просто надо на вещи смотреть трезво А.Б.
11.01.17 09:03 Контекст комментария
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Никиох как точно)))) согласна полностью)))
11.01.17 09:01 Контекст комментария
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ГостьПравильно, пусть увидят наконец-то реальное мнение людей. Телевидение падает ниже плинтуса, выбора у людей вообще нет, что смотреть. Все хорошо в меру, и Пугачевой никто зла не желает, кем они себя все считают, что могут и в будни, и в праздники с экранов не слезать? Правильно, пусть люди высказываются!
11.01.17 22:30
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Lisa.ru@mail.ru КраснодарАлла ты мафиози с микрофоном, а все остальные лица на телеэкране твоя свита. Делите кассу, не даёте талантам выйти на сцену.
11.01.17 21:06
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Marana VilniusА чего такой сыр-бор-то? Я передачи и каналы, которые мне не нравятся, вообще не смотрю. Но и петиции против них не составляю. У каждого телеканала - своя политика, свои "кумиры" и своя целевая аудитория, на всех точно никогда не угодишь. Начнут не Пугачёву, а кого другого показывать, - опять появятся недовольные, которым новые "кумиры" будут не по вкусу. И вообще - зачем на Новый год у телевизора сидеть? Нашёл музыку, какую тебе надо, танцуй, конкурсы устраивай, развлекайся, фейерверки запускай, чего в этот ящик-то пялиться?
11.01.17 15:41
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горелена-полностью согласна с вами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.01.17 14:56
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горпочему у галкина такая неестественно-натужная улыбка ?
11.01.17 14:53
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дмитрий пермьНе нужно было на сцене трусить этим противоестественным браком и поцелуями. Будоражить здоровую психику зрительской аудиториибы,как и полагается певице-спела и удалилась.Поверьте-не было бы такого шквала негодований!!! АНИ ЛОРАК-красавица,семья приятно посмотреть,певица гораздо покруче Аллочкиного пропитого голоса,певица Лайма,Долина-ну никто себе такого НЕУВАЖЕНИЯ к зрителю не позволяет. Как говориться-За что боролась.....Упала ниже плинтуса,жаль.
11.01.17 13:51
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Сеня ПятигорскВо как!!!! Группа поддержки в защиту!!! А что ,так сильно обидели или в количественном составе вся зрительская аудитория ...."Возбудилась" так,что группы защиты понадобилось собирать! И в ком же Сила??? А СИЛА В ПРАВДЕ!!!!!!!
11.01.17 13:39
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натали тверьЭто КЛИП к Жванецкому ......" МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ С ВОЗРАСТОМ,.....ИНОГДА ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН....." Лучшая роль ( ОСКАР ) у Аллы Борисовны))))
11.01.17 13:33
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мэри москваНу да, а что эти злопыхатели - моралисты в лице фадеева могут предложить зрителям?? попо-сисетряс группы серебро взамен?? ахахх, да не смешите. лучше уж галкин с пугачевой. они хотя бы в одежде....
11.01.17 13:19
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ЛюбовьДавно уже не смотрю первый канал. Что правда, то правда. После ухода Листьева ни одной мало-мальски интересной передачи нет.
11.01.17 13:18
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Гость> Давно уже не смотрю первый канал. Что правда, то правда. > После ухода Листьева ни одной мало-мальски интересной > передачи нет. Это точно! Раньше хоть какое-то разнообразие было, а сейчас круглыми сутками либо грязное белье полощут, либо концерты с одними и теми же лицами, только одежда меняется. Нормальные передачи и фильмы разве что глубокой ночью увидеть можно, ну или на платных каналах. И это не только Первого касается
11.01.17 22:43
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ОльгаКоторый год смотрим концерты Доминго, Альбано, Матье и пр. классики. В этом - Дж. Досена) И вроде тоже знаешь их уже 100лет, но эмоции и впечатления после них остаются другие, новогодне-добро-сказочные)
11.01.17 12:42
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ПрелестьНу уж тут должно быть непредвзятым и нравственным министерство культуры. И думать не только о своих кошельках. Элементарная жадность перевешивает в верхах. А артист всегда заработать рад. Чего им отказываться от своего труда?
11.01.17 12:00
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надядевочки,милые, ну а где вы на просторах СНГ видели масштабных личностей,которые спокойно могли бы отдать власть,деньги и свое влияние? добровольно никто не уйдет ни с экранов,ни с должностей....ни Пугачева А.Б, ни Константин Эрнст не найдут в себе силы отказаться от денег )))
11.01.17 11:01
-
Галаа почему сразу- злопыхатели? просто надо на вещи смотреть трезво А.Б.
11.01.17 09:03
-
Полностью согласна с Фадеевым. Мы давно уже не смотрим все эти шоу , именно потому , что пошлость зашкаливает и одни и те же лица мелькают на экране . Причём лица не самые приятные (( Достаточно роликов , рекламирующих эти шоу , чтобы понять , что в новогоднюю ночь телевизор можно использовать как тумбочку)
11.01.17 08:36
-
Butterfly USAСчитаю, что со сцены нужно уходить вовремя и навсегда. С этим Алла Борисовна не справилась. У Пугачевой, конечно, есть поклонники, которым она нравится. Вот бы и оставили ей одну передачу для любителей. Но не надо заполнять ею и ее семьей весь эфир в Новогоднюю ночь. Сама не смотрела, но судя по петиции, это так. Наверное, мудрость оценить свой срок и не навешивать ярлыки "злопыхателей" на всех недовольных тоже дана не всем. Что ж, мудрость приходит с годами. Плохо, когда возраст приходит один (с)
11.01.17 08:16
-
ЕленаОчень с Вами согласна. Единственное, что хочется добавить, что эфир заполнен ею и ее семьей не только в новогоднюю ночь.Надоели они, если честно. Но дело в том, что "Великой Примадонне" давно на мнение людей наплевать, она так и находится в неведении, что у нее давно уже нет многомиллионной армии поклонников, ей, видимо невдомек, что она может раздражать)
11.01.17 08:49
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