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Берри и Кидман - самые шикарные


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Сезон раздачи кинопремий в Голливуде в самом разгаре. Вчера состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. И снова голливудские леди устроили модное дефиле на красной дорожке.

  • Хэлли Берри
  • Николь Кидман
  • Люпита Нионго
  • Сюзан Сарандон
  • Лора Дерн
  • Кристен Белл
  • Мэри Джей Блайдж
  • Голди Хоун и Кейт Хадсон
 
 
 

Пока кинообозреватели обсуждают обладателей наград, модные критики подводят стильные итоги премии. И в принципе пока ситуация остается стабильной. Так, Хэлли Берри (Halle Berry) и Николь Кидман (Nicole Kidman) в свои 50+ в прекрасной форме и могут дать фору женщинам лет на 10-15 моложе.

Хэлли появилась в платье с глубоким декольте от Pamella Roland, подчеркнув, что скрывать недостатки нет нужды - недостатков у фигуры актрисы просто нет. А Николь выбрала стильное платье цвета бронзы от Armani Prive. Особо модные критики также отметили наряды Люпиты Нионго (Lupita Nyong'o), Лоры Дерн (Laura Dern) и Сюзан Сарандон (Susan Sarandon).

Похвал удостоилась и Голди Хоун (Goldie Hawn), а ее дочь Кейт Хадсон (Kate Hudson) довольно жестко раскритиковали за романтичный наряд из последней коллекции Valentino.

Что же касается победителей, то триумфатором церемонии стал Мартин Макдонах с картиной «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Драма была удостоена премии за лучший актерский ансамбль, отмечены исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд и Сэм Рокуэлл, признанный лучшим актером второго плана.

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0 Не нравится 1 Нравится 22.01.2018 Теги: Красная дорожка

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