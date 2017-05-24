Регина Тодоренко станцевала в Каннах
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В этом году завсегдатай Канн Лена Ленина не смогла порадовать публику вычурными нарядами. Но ничего страшного. Другие российские селебрити решили заявить о себе. Звезда телешоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко, например, удивила зажигательным танцем на красной дорожке.
Видео своего спонтанного перформанса Регина накануне представила в Insta. «На красной дорожке Каннского кинофестиваля кто-то фотографируется, а я... танцую!» - написала звезда.
В комментариях почти сразу разгорелась бурная дискуссия. Многие похвалили Тодоренко, но было немало и тех, кто нашел выходку девушки неуместной. «Регина, всех уделала», «Регина, ты красотка, зажгла», «Может, и не к месту, но уж точно круче Бузовой танцует», «Все должно быть к месту!!! Канны - это праздник кино, очень интеллигентный, а мы своими непонятными, безвкусными выходками позорим страну и устраиваем из этого всего балаган какой-то. Можно кривляться на премии "Муз ТВ" - никто слова не скажет, но тааам....верх безвкусицы и колхозности(((», «Устроили из Канн базар какой-то, ну противно смотреть до невозможности, залезли уже все на красную дорожку - и Боня, и странная парочка Follow me, и Тодоренко, и кого там только нет...», «А она что там забыла?!»
Ранее мы писали:
5 секретов красоты: Регина Тодоренко. Ведущая не любит декоративную косметику и спортзалы.
Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.
Эмили Ратаковски - самая сексуальная в Каннах. Звезда блеснула на премьере фильма Андрея Звягинцева.
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Обсуждение 14
Лучшие комментарии
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Я бы переименовала. Регина Тедоренко прибалдела от самой себя на красной дорожке в Каннах
24.05.17 16:05 Контекст комментария
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KoshkaНе знаю кто это, но поступок из той серии, что какой-то недоделок на Евровидении выскочил и голый зад показал.
24.05.17 18:20 Контекст комментария
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Надякогда наши "звезды" перестанут позориться на весь мир....а главное почему-то неловкость испытываем мы,глядя на них)))
24.05.17 16:01 Контекст комментария
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Туда можно купить билет
24.05.17 15:10 Контекст комментария
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В Северных Америках о приличиях и манерах тоже знают, а вот Кардашиян такие же американцы как и вы.
24.05.17 20:35 Контекст комментария
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RoinВсе россияне могут выдохнуть и спать спокойно - честь родины не затронута. Регина - украинка. Молодец девочка. Живи и радуйся. У россиян другая судьба и предназначение. Им спасать этот мир.
25.05.17 07:59
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ОльгаМожет очередная серия ОиР) и у неё золотая карта, я бы тоже сплЯсала отщастья)
24.05.17 20:45
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с чего вдругколхоз и невопитанность - это как раз не русские, а другие национальности. русские из всех кого знаю, самые культурные и интеллигентные. так что не надо своих соотечественников поливать грязью. посмотрите на тупых Кардашиан и иже с ними. вот где тупость и невоспитанность. на западе, особенно в северных америках, понятие воспитанности и манер напрочь никому неизвестно
24.05.17 18:26
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KoshkaНе знаю кто это, но поступок из той серии, что какой-то недоделок на Евровидении выскочил и голый зад показал.
24.05.17 18:20
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КсюНе пойму никакПочему столько им внимания в прессе с вопросом о позоре России ????Эти девушки сами от себя. Россия их не делегировала и они не в конкурсной программе никак... И таких там из разных стран мира - навалом. И что Россия кипит???? Бог с ними. Они никакого отношения к Российскому представительства в Каннах не имеют...
24.05.17 18:05
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Я бы переименовала. Регина Тедоренко прибалдела от самой себя на красной дорожке в Каннах
24.05.17 16:05
-
Надякогда наши "звезды" перестанут позориться на весь мир....а главное почему-то неловкость испытываем мы,глядя на них)))
24.05.17 16:01
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Уууух...А как она туда попала? Кто - то её звал? И как туда попадают наши а-ля "звездули"?
24.05.17 14:28
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Micha PiterНдаа, дорвался колхоз до цивилизации и давай плясать... Видимо, это её первый и последний раз там...
24.05.17 13:44