Регина Тодоренко станцевала в Каннах

В этом году завсегдатай Канн Лена Ленина не смогла порадовать публику вычурными нарядами. Но ничего страшного. Другие российские селебрити решили заявить о себе. Звезда телешоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко, например, удивила зажигательным танцем на красной дорожке.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Май 23 2017 в 10:28 PDT

Видео своего спонтанного перформанса Регина накануне представила в Insta. «На красной дорожке Каннского кинофестиваля кто-то фотографируется, а я... танцую!» - написала звезда.

В комментариях почти сразу разгорелась бурная дискуссия. Многие похвалили Тодоренко, но было немало и тех, кто нашел выходку девушки неуместной. «Регина, всех уделала», «Регина, ты красотка, зажгла», «Может, и не к месту, но уж точно круче Бузовой танцует», «Все должно быть к месту!!! Канны - это праздник кино, очень интеллигентный, а мы своими непонятными, безвкусными выходками позорим страну и устраиваем из этого всего балаган какой-то. Можно кривляться на премии "Муз ТВ" - никто слова не скажет, но тааам....верх безвкусицы и колхозности(((», «Устроили из Канн базар какой-то, ну противно смотреть до невозможности, залезли уже все на красную дорожку - и Боня, и странная парочка Follow me, и Тодоренко, и кого там только нет...», «А она что там забыла?!»

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